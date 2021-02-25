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Биткоин взлетел и рухнул: стоит ли инвестировать в криптовалюту

© Sputnik / Владимир Трефилов
Аналитика
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Самая популярная криптовалюта в мире после стремительного роста буквально за день потеряла почти 17 процентов.

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Аналитики не спешат разочаровываться в "монете", объясняя падение обычной коррекцией на рынке. Стоит ли сейчас инвестировать в биткоин, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Инар Садзба
© Sputnik
Садзба рассказал, от чего зависит рост и падение цены биткоина

Разогнаться до максимума

Каждый день — рекорд. Шестнадцатого февраля биткоин преодолел психологическую отметку в 50 тысяч долларов. В воскресенье, 21 февраля, — 58 352 доллара.

Взлет начался, когда Tesla сообщила о закупке биткоинов на полтора миллиарда долларов. Криптовалюта тут же прибавила 23 процента.

Более того, производитель электрокаров заявил, что готов принимать оплату в "монетах". Однако, поразмыслив, глава компании Илон Маск назвал такие инвестиции "безрассудством".

"Когда у бумажной валюты отрицательная доходность, только дурак не станет искать что-то взамен. Биткоин — почти такая же ерунда, как и бумажные деньги. Ключевое слово — "почти", — написал он в Twitter. И уточнил, что действия Tesla не всегда отражают его позицию.

"Я не инвестор, а инженер", — подчеркнул Маск. Но слово не воробей. Капитализация биткоина подскочила до триллиона долларов.

Tesla не первая компания, сделавшая ставку на цифровую валюту. В прошлом году был большой спрос со стороны институциональных инвесторов. Самый яркий пример — MicroStrategy, вложившая в биткоины миллиард долларов. Страховая компания MassMutual запаслась "монетами" на сто миллионов.

"Покупка Tesla произвела психологический эффект, оправдав ожидания рынка. Стало понятно, что в условиях мягкой монетарной политики ведущих центробанков корпорации начнут размещать свободные резервы, находящиеся сейчас на счетах в банках и в наиболее ликвидных финансовых инструментах, в биткоины. Если входящие в индекс S&P 500 компании направят в криптовалюту десять процентов денежных резервов, она подорожает до 500 тысяч долларов, подсчитали в Ark Investments", — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Подогревают ажиотаж и международные платежные гиганты. Так, Visa анонсировала собственную систему для покупки криптовалют — продукт выпустят в конце года. Mastercard и PayPal тоже собираются развивать это направление. Предоставлять услуги по хранению цифровых валют намерены Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
На руку биткоину сыграла пандемия, многих лишившая стабильного дохода. "Стремительный рост, как правило, сменяется резким падением. Достаточно посмотреть на графики биткоина в 2014-м и 2017-2018 годах. Инвестировать на максимуме опасно. Но если все же решитесь, необходимо вкладывать лишь ту сумму, которую готовы потерять", — рекомендует Виктор Дорохов, преподаватель цифровой экономики в ИМЭБ РУДН.

Добыча биткоина — майнинг (подбор зашифрованного кода) — усложняется с каждым днем. И награда порой уменьшается вдвое — это называют халвинг. Третье такое событие за всю историю криптовалют произошло 11 мая прошлого года: теперь майнеры получают 6,25 биткоина вместо 12,5. А эмиссия "монет" ограниченна: их не может быть больше 21 миллиона.

Шаг вперед — два назад

Поскольку биткоин — высоко волатильный актив, коррекция неизбежна. Собственно, именно это сейчас мы и наблюдаем. Вечером в понедельник, 22 февраля, самая популярная криптовалюта подешевела почти на 17 процентов, до 46 тысяч долларов.

Однако адепты криптовалют уверены: биткоин отыграет свои позиции. Не исключено, что уже в этом году за "монету" будут давать 90 тысяч, указывает Эдуард Давыдов, партнер компании "NOA Circle".

Илону Маску коррекция биткоина влетела в копеечку. Точнее, в 15 миллиардов долларов — настолько упали акции Tesla. По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, Маск утратил звание самого богатого человека на планете. Его опасения насчет "безрассудных" инвестиций оправдались. А реакция сотрудников на этот раз подвела.

"Каждый инвестор через некоторое время перепродает биткоин. В отличие от вложений в реальные финансовые активы, которые способны служить средством накопления, на криптовалюте можно лишь сорвать куш, зафиксировав прибыль на пике подъема.

© Sputnik / Владимир Астапкович
Названа причина снижения цены биткоина

Спекулятивная природа рынка криптовалют предполагает профессиональное управление. Поэтому там практически не осталось мелких игроков, а манипуляции крупных держателей сильно влияют на курс", — говорит Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Будущее биткоина очень туманно, считает собеседница агентства. Дело в том, что для него требуется очень энергоемкое оборудование. По последним расчетам, "монеты", находящиеся в обращении, потребляют около 78 терраватт в час — на уровне целой страны с населением 10-12 миллионов человек. Это вредит экологии. Поэтому, скорее всего, со временем "вредный" биткоин вытеснят более экологичные криптовалюты.

Наверное, самый убежденный противник цифровых валют — миллиардер Уоррен Баффет. По его словам, они "не имеют какой-либо фундаментальной ценности, ничего не производят, не предоставляют услуг". "С точки зрения ценности — это ноль… все, что дают криптовалюты, — это надежду на то, что в будущем кто-то заплатит за них больше, чем вы", — напоминает он.

Однако совершенно очевидно, что цифровая экономика невозможна без рынка криптовалюты. Другой вопрос — какое место займет на нем биткоин и насколько он будет стабилен.

Достойная замена

В данный момент рынок криптовалют находится на историческом максимуме и оценивается в 1,57 триллиона долларов. Главный конкурент биткоина — Etherium, капитализация которого превышает 200 миллиардов долларов.

Также пользуется спросом токен биржи Binance. Кроме того, аналитики советуют присмотреться к VeChain, участвующему в совместных проектах с компаниями из классического финансового сектора.

"Нынешняя цена биткоина отпугивает частных инвесторов. Многие считают, что уже поздно вкладываться. Однако есть арсенал альтернативных криптовалют — так называемые альткоины. Стоимость большинства из них — меньше десяти долларов. Но не стоит забывать, что каждая "монета" — это технология, и прежде чем инвестировать в тот или иной актив, его необходимо изучить", — говорит Руслан Исмаилов, инвестиционный советник компании ООО "ПФО Холдинг".

Государству нужно следить за сверхприбыльными криптовалютами, отмечают аналитики. К слову, биткоин задумывался как децентрализованный инструмент хеджирования (страхования рисков) несовершенства банковской системы. "Однако, учитывая значение криптовалют в теневой экономике, их необходимо контролировать", — уточняет Эдуард Давыдов.

С 1 января в России официально разрешили покупать, продавать и хранить криптовалюту, но расплачиваться ею за товары и услуги нельзя. А 17 февраля Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий соответствующее налогообложение.


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