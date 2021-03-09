"На американцев это не похоже": на что пересадят летчиков ВВС США

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. По словам начальника штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, военной авиации нужен надежный самолет для замены огромного парка постепенно устаревающих F-16. О необычных планах Пентагона, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Вспомнить прошлое

По данным ежегодного бюллетеня The Military Balance, сегодня в ВВС США 443 истребителя F-16C и 114 F-16D. Кроме того, 336 таких машин в Национальной гвардии. Впервые F-16 поднялся в воздух в 1978-м, всего их построили 4604. Это самый распространенный боевой самолет в мире — он стоит на вооружении 25 стран.

F-16 неоднократно модернизировали, однако с 2004-го для Пентагона не изготовили ни одного нового серийного истребителя. В теории американская промышленность могла бы быстро разработать актуальную модификацию F-16, но в ВВС не уверены, что это нужно.

"Сомневаюсь, что нам пригодятся модернизированные F-16, — заявил журналистам генерал Браун. — Если мы в состоянии создать что-то новое — дешевле и совершеннее, почему бы этого не сделать? Необязательно выбирать из того, что у нас есть сейчас. Мы выполнили ряд исследований и выяснили, что ВВС необходим совершенно новый истребитель поколения 4+, или 5-. По боевому потенциалу он должен быть между самолетами, построенными в конце 1970-х и современными машинами-"невидимками" F-35 и F-22".

По мнению начальника штаба ВВС США, перспективную машину можно получить в достаточно сжатые сроки. В качестве примера он привел программы учебно-боевых самолетов Boeing T-7ARed Hawk и таинственного истребителя будущего Next Generation Air Dominance (NGAD). Браун напомнил, что прототипы уже поднялись в воздух и проходят испытания. Благодаря технологиям цифрового проектирования и моделирования их создали очень быстро. При этом подходе почти все тестируют на компьютере, что значительно ускоряет разработку и изготовление опытного образца.

"Уставший" авиапарк

Начштаба ВВС сообщил, что главной особенностью перспективного истребителя должна стать открытая цифровая архитектура, позволяющая быстро обновлять бортовое программное обеспечение под различные задачи.

Самолет сможет нести все средства авиационного поражения, подходящие по массогабаритным характеристикам. Естественно, новую машину обеспечат самым современным бортовым радиоэлектронным оборудованием, улучшенными двигателями, а в конструкции, скорее всего, применят технологии снижения радиолокационной заметности.

Вопрос замены истребителей F-16 далеко не праздный для американцев. В ноябре Счетная палата США опубликовала отчет по итогам ежегодной инспекции парка техники ВВС, ВМС, Морской пехоты и Сухопутных войск. Выяснилось, что значительная часть летательных аппаратов даже не в состоянии подняться в воздух. Авиапарк истребителей F-16 за последние девять лет ни разу не достигал 80-процентной технической готовности. И ситуация будет только ухудшаться — техника банально стареет.

Генерал Чарльз Браун первым официально сообщил о планах по принятию на вооружение принципиально нового истребителя четвертого поколения. Вместе с тем машина, которая смогла бы заменить в войсках устаревающие "шестнадцатые", у американцев фактически уже есть. Речь о последней модернизации F-16 — Block 70/72.

Этот истребитель оснащен бортовой РЛС с активной фазированной решеткой — APG-83 (SABR), обнаруживающей и идентифицирующей цели в воздухе и на земле на дальнем расстоянии, а также комплексом РЭБ с системами постановки помех, нашлемной системой целеуказания, аппаратурой передачи данных по стандарту Link 16 и многим другим. Радиоэлектронное оборудование, по словам специалистов, идентично тому, что на истребителях F-22 и F-35. Впрочем, в Вашингтоне предпочитают поставлять F-16 Block 70/72 исключительно на экспорт.

В бой идут одни старики

F-16 — не единственный ветеран холодной войны, в который американцы хотят вдохнуть вторую жизнь. В начале февраля первый полет совершил глубокомодернизированный тяжелый истребитель F-15EX. В конце марта ВВС США получат две машины этого типа для дальнейших испытаний, а всего Пентагон намерен заказать около 200 F-15EX до 2030-го. Поставки серийных истребителей ожидаются с 2023-го. Программа обойдется в 23 миллиарда долларов.

Модернизированная машина — дальнейшее развитие двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Предназначена для того, чтобы завоевывать превосходство в воздухе и наносить удары по наземным целям. Бортовое оборудование основано на концепции "цифровой магистрали" и архитектуре Open Mission Systems, позволяющей без особого труда внедрять в конструкцию передовые технологии.

Мощная система радиоэлектронной борьбы, усовершенствованная кабина пилотов, радиолокационная станция серии Raytheon AN/APG-82 с активной фазированной антенной решеткой. Новые двигатели GE F110 обеспечивают высокие летные характеристики с повышенной полезной нагрузкой. Известно, что грузоподъемность увеличилась с 10,4 до 13,4 тонны. Вооружение — до 22 управляемых ракет "воздух — воздух" или трехтонные гиперзвуковые длиной почти семь метров.

В ВВС США и Национальной гвардии сейчас около 230 истребителей F-15C и F-15D времен холодной войны. Срок их службы окончательно истекает в 2030-м. Есть 219 более современных F-15E, однако и они по характеристикам уступают, например, российским истребителям-бомбардировщикам Су-34 и истребителям Су-35. Первыми F-15EX получат пилоты Национальной гвардии, которые летают только на устаревших F-15C и F-15D.