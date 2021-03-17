Мог ли референдум 1991 года спасти Советский Союз

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Единственный вопрос единственного плебисцита в Советском Союзе был длинным и мудреным. "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?". 76,4% проголосовавших ответили "да". Подробнее читайте в материале Кирилла Гришина для радио Sputnik.

Формулировка вопроса и в самом деле казалась запутанной. То ли речь о сохранении Союза, то ли о новой федерации. В общем, спровоцировала споры. Как бы то ни было, у советских граждан впервые поинтересовались, в какой стране они хотели бы жить. И в этом смысле проведение плебисцита было вполне в духе времени.

Референдум были рекомендательным?

Решение референдума, согласно постановлению Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года, должно было стать "окончательным", а отменить или изменить это решение могло только проведение нового референдума.

Между тем, критики плебисцита указывали, что согласно букве Закона СССР "О всенародном голосовании (референдуме СССР)", вопрос, вынесенный на голосование, не входил в перечень тем, референдум по которым имеет обязательную силу. Сторонники этой точки зрения утверждали, что результаты плебисцита носят скорее рекомендательный характер. Это еще больше запутало ситуацию, в том числе и для будущих трактовок итогов референдума.

Голосовали в девяти из пятнадцати республик Советского Союза. Армения, Латвия, Литва, Эстония к тому моменту уже заявили о выходе из состава СССР. А Молдавия и Грузия отказались проводить референдум, хотя часть их населения все же смогла проголосовать. Волеизъявление прошло, в том числе, и в некоторых автономиях, входивших в состав "отказников".

В частности, за сохранение СССР проголосовало подавляющее большинство жителей Приднестровья и Гагаузии, а также Абхазии и Южной Осетии.

Референдум 1991 года – отчаянная спасательная операция союзного центра, заранее обреченная на неудачу, отмечают одни эксперты. Другие полагают, что итоги плебисцита стали сильным козырем для сторонников сохранения единого государства, но те не смогли им воспользоваться. Как бы то ни было, результаты референдума подчеркнули тональность преобладающих настроений на 1/6 части суши.

Кто виноват в распаде СССР?

Главную ответственность за развал государства несет, как многие считают, тогдашнее союзное руководство во главе с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Но нужно признать, что соперники у руководства СССР были сильные и с хорошими возможностями. В преддверии плебисцита в части республик, где он планировался, людей активно агитировали ответить "нет" на вопрос референдума. Однако итоги голосования говорили сами за себя.

Так почему все-таки воля подавляющего большинства граждан была проигнорирована? Часть республик, как уже было сказано, к моменту голосования заявили о выходе из состава союзного государства. При этом уже к концу 1990 года все пятнадцать братских республик заявили о суверенитете. Формально ‒ кроме Армении, которая, однако, к тому моменту уже заявила о выходе из состава СССР. Удержать страну от развала в таких условиях было крайне трудно.

Во многих союзных республиках к 1991 году уже несколько лет разворачивались серьезные политические события. Не всем местным элитам были по душе преобразования, которые проводил федеральный центр. А в самих республиках зрели межэтнические противоречия, которые искусственно подогревались определенными силами извне.

Сам Михаил Горбачев полагает, что за конец перестройки и развал Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а затем использовал ослабление позиций президента СССР.

Впрочем, риторика первого и последнего советского президента относительно тех событий периодически серьезно корректируется, причем им же самим, считает научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев:

"Горбачев в разное время говорил разное. Он говорил, что боролся с советским тоталитаризмом, то есть он был за распад, то он говорил, что не виноват в этом. Я думаю, во многом виноват Горбачев, но шире, конечно, виновата верхушка КПСС, потому что он был не один, это делалось не исключительно по его воле. Стремясь улучшить свое положение и усилить свою роль в жизни, и главное создать такую ситуацию, чтобы можно было что-то передать по наследству. Они демонтировали СССР, надеясь получить больше материальных благ. Это что касается союзной верхушки. А были еще и республиканские вожди, каждый из которых мечтал быть независимым и самостоятельным хозяином своей страны. Вот эти два процесса пересеклись друг с другом, друг друга взаимно усилили, и в результате Советский Союз распался. Вроде никто не собирался его распускать. Но в какой-то момент выяснилось, что сохранять-то уже нечего".

Проект договора о создании нового федеративного государства, подготовленный и парафированный девятью республиками, предполагалось открыть для подписания 20 августа 1991 года.

Однако в дело вмешались путчисты – Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП, самопровозглашенный орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года). Гэкачеписты попытались провести государственный переворот и взять власть в свои руки.

Кто-то считает, что эта авантюра лишь ускорила закат советского государственного проекта. И не позволила бывшим союзным республикам создать новое объединение, не связанное с коммунистическими идеями. Но парад независимости республик Союза к тому времени уже вовсю шел. После ГКЧП де-факто СССР распался. Де-юре это было оформлено Беловежскими соглашениями 8 декабря 1991 года. И о мартовском референдуме в тот момент никто из подписантов не вспоминал.