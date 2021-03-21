"Выжить сегодня": как началась самая крупная война XXI века

Десять лет назад в Сирии бушевала "арабская весна". Гражданский конфликт быстро перерос в полноценную войну: демонстранты превратились в боевиков, в ход пошли танки, артиллерия и авиация.

СУХУМ, 21 мар - Sputnik. Десять лет назад Сирия стала ареной противостояния великих держав. Почему еще рано подводить итоги боевых действий, читайте в материале Антона Лисицына для РИА Новости.

Изрубили на куски

Первая половина марта в Сирии выдалась напряженной. Заключенные в тюрьме в Дамаске, сочтя себя политическими узниками, объявили голодовку. К акции присоединились курды. В середине месяца по стране прокатились уличные волнения, среди прочего люди требовали отмены чрезвычайного положения. В таком режиме государство жило с 1963 года. Власти пообещали реформу и снятие ограничений, но в обтекаемых выражениях.

Затем вспыхнул мятеж в Даръа, области рядом с Иорданией, а в конце марта в соцсетях появились призывы к "революции". Столкновения привели к жертвам. Президент страны Башар Асад признал, что протестующие в чем-то правы, принес извинения семьям погибших и отправил в отставку кабинет министров. И самое главное — отменил наконец чрезвычайное положение, при котором Сирия жила почти полвека. (Правда, заодно запретил несанкционированные митинги). Не помогло — на следующей день на куски вместе с детьми изрубили двух высших офицеров.

Стычки демонстрантов и сил правопорядка принесли новые жертвы. К маю правозащитники насчитали несколько сотен погибших. Евросоюз тогда ввел санкции против Дамаска, запрет коснулся ввоза "оружия и других средств, которые могут применяться для репрессий", заодно ограничительные меры применили к полутора десяткам высших чиновников арабской республики.

Летом Асад отдал армии приказ взять под контроль Дейр-эз-Зор. Конфликт все больше походил на войну — правительственным силам противостояла так называемая Сирийская свободная армия. В конце года в боях уже участвовали танки и артиллерия. В 2012-м на арене появилась "Джебхат ан-Нусра"*, самая непримиримая часть сирийской оппозиции. Тогда в уже воюющей стране состоялись выборы в парламент. Они были многопартийными, победу одержал проправительственный блок. Мир так и не наступил.

"Чего достигла "революция" спустя десять лет: например, сирийская лира шла по курсу 47 к доллару, а сейчас за доллар дают четыре тысячи, — рассказывает Рейзан Хеду, курдско-сирийский общественный деятель. — Люди спокойно жили в собственных домах, в хороших условиях. Образование и медицина были бесплатными. А сейчас миллионы разбросаны по лагерям беженцев в соседних странах, в Европе. И мы, сирийцы, устали за десять лет, исчерпали энергию".

Он делится своей историей: "Я из Африна, меня выгнали из дома, с моей земли. Пришли протурецкие силы и передали все это террористам. Хорошо бы, чтобы наши союзники — Россия и Китай — действовали более решительно. Через границу идет оружие, просачиваются зарубежные захватчики".

"Сирийскую свободную армию" открыто поддерживали США, Турция и страны Европы. На стороне правительственных войск воевала проиранская "Хезболла". С 2015-го с сирийского аэродрома Хмеймим против мятежников начала действовать российская авиация.

К тому времени число погибших подошло к отметке в 220 тысяч, беженцы из Сирии стали одной из причин миграционного кризиса в Европе. В 2016-м армия отбила Алеппо, в том же году в войну открыто вмешалась Анкара — турецкие вооруженные силы вошли в северные районы арабской республики.

Как выжить сегодня

В итоге Организация объединенных наций в 2021-м насчитала 5,6 миллиона беженцев, до начала конфликта в стране жило свыше 20 миллионов человек. Многих приняла Турция, кто-то нашел убежище в соседнем Ливане, некоторые добрались до Европы. Но даже те, кто убежал от войны, нередко перебиваются в ужасных условиях. Как кратко описала их быт представитель Управления ООН по делам беженцев Каролина Линдгольм Биллинг, "они в постоянной неопределенности — не знаешь, как справиться сегодня и удастся ли завтра накормить детей".

Востоковед, доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте России Сергей Демиденко отмечает: несмотря на затишье и успехи правительственной армии, нельзя говорить о сохранившейся в неприкосновенности сирийской государственности. "Страна фактически расчленена, Дамаск контролирует не более половины довоенной территории. Есть Идлиб, где у руля стоит оппозиция, есть зона Евфрата, есть курдские районы. Даже что касается армии — это уже не вооруженные силы державы, а, скорее, военизированные группировки, которым противостоят банды", — объясняет эксперт.

По его словам, конфликт идет латентно. Народ устал, города и селения разрушены, но политические лидеры полны амбиций и это подпитывает противостояние.

"В этой войне проиграли все, — подчеркивает Демиденко. — От обычной гражданской она отличалась тем, что это было этноконфессиональное противостояние, что усложняло ситуацию в разы. При ослаблении центральной власти все примкнули к собственным племенным или религиозным группам, чтобы обеспечить защиту в условиях анархии. Там ведь и сунниты разных мазхабов, и алавиты, и друзы, и курды, и христиане. Все против всех".

Из-за большого количества вовлеченных — прямо или косвенно, через "прокси" или на дипломатических площадках — война в Сирии стала небольшой мировой войной. Хотя научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов считает: не такой уж и небольшой. "С учетом того, сколько стран затронули битвы на Ближнем Востоке, это не локальный, а региональный конфликт", — уточняет он.

И он до сих пор не окончен. "Можно сравнивать с Ливией, по которой тоже прошлась война, — продолжает эксперт. — Там уже назначили выборы и сформировали правительство, стороны сели за стол переговоров. Западные страны поддерживают Форум ливийского политического диалога — площадку для всех противостоящих сил. В Сирии такого нет. Там постоянно делят пирог: зоны влияния, сферы контроля. При этом внутрисирийским участникам урегулирования сложно добиться консенсуса по политическим вопросам".

"Основные сложности у России — ключевого посредника — с американцами, .— добавляет Крылов. — Есть диалог с Турцией. Тяжело, но идет разговор с Израилем. Основное напряжение — из-за действий США, а именно незаконного присутствия их войск, которые то делают вид, что покидают территорию Сирии, то возвращаются через неконтролируемую Дамаском границу с Ираком".

Но самый большой вызов для Дамаска — это восстановление разрушенной страны в условиях американских санкций. В частности, душит Сирию так называемый закон Цезаря: он затрагивает все сферы экономики — от финансов до внешней торговли. Если и прекратились активные боевые действия, то это не значит, что закончилась война.

*Террористическая организация, запрещенная в России.