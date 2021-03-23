Чем Россия ответила на учения НАТО в Черном море

Александр Хроленко, военный обозреватель

Военно-морские учения НАТО Sea Shield 2021 под руководством Румынии нацелены на разрешение несуществующих региональных кризисов, и создают условия для реальной дестабилизации Черноморского региона.

У берегов Румынии 20 марта стартовали военно-морские маневры Sea Shield 2021 с участием 2400 военнослужащих, 18 боевых кораблей и судов обеспечения, 10 самолетов – из Болгарии, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Турции. При этом в Бухаресте акцентировали: "Учения включают все этапы военно-морской операции НАТО в ответ на геополитический кризис в регионе, их роль – продемонстрировать постоянную готовность армии Румынии укреплять морскую позицию альянса в меняющейся среде безопасности".

Главной целью международных учений заявлена отработка взаимодействия и сотрудничества между ВМС, ВВС, сухопутными войсками, МВД Румынии, и другими военно-морскими силами НАТО.

Очевидно, заявленный в легенде маневров "кризис" ожидается по соседству, и более других подходит для искусственного его формирования сопредельная Республика Молдова (с Приднестровьем). Ввод иностранных вооруженных формирований в нейтральную страну для "контртеррористической операции" технологически несложен, и подкреплен соответствующими договоренностями Бухареста и Кишинева. Ранее молдавский президент Майя Санду сделала серию заявлений о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья.

При большом желании НАТО и партнеров, второй "горячей точкой" в Черноморском регионе может стать Украина (с отколовшимся Донбассом). Эта страна, как "партнер с расширенными возможностями" альянса, планирует в 2021 году провести вблизи российского Крыма восемь военных учений с участием 11 тысяч иностранных военнослужащих – американцев, поляков, румын, англичан.

На военно-политический кризис с участием НАТО способна претендовать также Грузия, но после августа 2008 года – это наименее вероятная локация и самый уязвимый сценарий развития конфликта в Черноморском регионе.

Горячий прием

Совместные мероприятия морских, воздушных и сухопутных сил НАТО в формате Sea Shield 2021 завершатся 29 марта. Очередное немотивированное появление вблизи Крыма многочисленной эскадры США и НАТО вызвало закономерную жесткую реакцию России: Черноморский флот круглосуточно контролирует действия кораблей альянса, скрытно решают задачи в море шесть подводных лодок "Варшавянка", более 50 самолетов морской и оперативно-тактической авиации (Су-27СМ, Су-30СМ, Су-24М, Су-34) выполняют ракетные пуски и бомбометание по надводным целям на предельно малых высотах. Летчики двух объединений (воздушных армий Южного военного округа и ЧФ) сопровождают корабельные ударные группы и решают задачи в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря.

Противолодочные корабли ЧФ вышли в море для тактических учений с разнородными силами. Одновременно соединение морской пехоты ЧФ отрабатывает оборону побережья. На полигоне Опук в Крыму проходит тактическое учение с зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Эта батальная картина отражает безусловное – количественное и качественное, оперативное и технологическое – превосходство над вероятным противником.

Под прицелами кораблей и субмарин, береговых ракетных комплексов и самолетов ЧФ крейсер ВМС США Monterey и 2-я постоянная военно-морская группа НАТО (Standing NATO Maritime Group) в составе двух испанских ракетных фрегатов, румынского, болгарского и турецкого кораблей.

Щит и меч

Посмотрим, с какими инструментами и намерениями пришли в зону гипотетического кризиса натовские корабли. Американский эсминец Thomas Hudner, к примеру, несет на борту до 96 крылатых ракет Tomahawk дальностью до 2500 км (от порта Констанца до Москвы – около 1500 км). Заметим, "Томагавки" могут оснащаться ядерными боеголовками мощностью до 200 килотонн.

Многофункциональный крейсер Monterey (типа Ticonderoga) ВМС США имеет 122 шахты для размещения "Томагавков", противокорабельных, противолодочных, зенитных ракет – в различных сочетаниях, не считая 36 противолодочных торпед Mк46. Monterey способен наносить ракетные удары самостоятельно, быть флагманом группы кораблей (что мы и наблюдаем на учениях Sea Shield 2021), или обеспечить коллективную ПВО.

Специализация ракетных кораблей такова, что в условиях "кризисного урегулирования" они могут за пару недель привести в упадок целые страны и обречь на лишения миллионы людей. Ирак – операция "Лиса пустыни" в декабре 1998 года – 415 ракет "Томагавк". Ливия – операция "Начало Одиссеи" в марте 2011 года – 110 "Томагавков". Всего около полутора сотен крылатых ракет ударили по Афганистану в августе 1998-го и в октябре 2001-го. Сирия только 7 апреля 2017 года получила 59 "Томагавков". Разумеется, это не полный список "добродетельных" геополитических коррекций Пентагона.

По данным иностранных СМИ, только в Ираке и Афганистане с 2001 года "кризисные" операции унесли более 500 тысяч человеческих жизней. Миллионы людей стали беженцами. Неужели кто-то мечтает повторить подобное в странах Восточной Европы? И парадокс состоит в том, что, по сути, мирное население Причерноморских стран надежно защищает от безответственных "операций" Пентагона и НАТО только военная мощь РФ, которую рискованно проверять на прочность.