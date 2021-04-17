Байден в ударе: США замахнулись на российский госдолг

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. В том числе и те, которых так опасались: запрет на покупку облигаций федерального займа. Рубль эти новости практически проигнорировал, более того — даже укрепился. В чем суть новых ограничений, нанесут ли они ущерб отечественной экономике и почему Байден не осмелился пойти на более жесткий вариант, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Что произошло

Вашингтон давно грозил Москве санкциями против суверенного госдолга. В марте в США опять об этом вспомнили и 15 апреля наконец запретили американским финансовым учреждениям покупать российские долговые обязательства, которые выпущены ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином после 14 июня 2021 года. Основание — Служба внешней разведки России якобы причастна к "широкомасштабной кампании кибершпионажа" с использованием SolarWinds.

Однако у нас ничего ужасного не случилось. Отечественная экономика с некоторых пор почти не зависит от внешнего долга, а торговый баланс страны — положительный.

В августе 2019-го под предлогом дела Скрипалей Вашингтон уже запретил американским банкам участвовать в первичных размещениях российских госбумаг и кредитовать правительство России. Однако сделки на вторичном рынке это не затронуло. То есть возможность входа иностранцев на наш рынок сохранилась: они спокойно покупали долговые инструменты и акции "на стороне".

Сейчас то же самое: нельзя участвовать в первичных размещениях бумаг с 14 июня, но нет запрета на уже приобретенные и вторичный рынок.

"Санкции не экстерриториальные, и ничто не мешает европейским или азиатским финансовым организациям приобретать ОФЗ. В условиях положительного торгового баланса и счета текущих операций подобные меры никак не скажутся на возможности правительства получать доступ к заемным средствам", — отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

Ни о чем

Ситуацию прокомментировали в Минфине и ЦБ. Финансовые власти указывают: непонятно, какие цели преследовал Вашингтон, ведь доля инвесторов-нерезидентов в гособлигациях и без того невелика. В марте, по данным ЦБ, этот показатель сократился до десяти процентов, в начале апреля было 19,7. Очевидно, что от санкций пострадают прежде всего иностранные владельцы российских бумаг.

"В структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире — спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения. Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", — подчеркнул глава Минфина Антон Силуанов.

Банк России мониторит финансовый рынок и при необходимости использует имеющиеся инструменты для сохранения стабильности, сообщил регулятор. Высказался и глава Сбербанка Герман Греф: к серьезным последствиям для экономики санкции не приведут, программа заимствований будет выполнена.

Это подтверждают и аналитики. "Сохранилась возможность приобретать ОФЗ на вторичном рынке, ограничения не распространяются на займы компаний с высоким уровнем госучастия. Проблем не возникнет ни с финансированием, ни с рефинансированием госдолга — который, кстати, весьма низок", — говорит Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК "Солид".

Риски минимальны

Тем не менее долгосрочные риски все же есть — в частности, потеря интереса американских банков к российским бумагам.

"Иностранные инвесторы могут отказаться от покупок в дальнейшем, потому что, если санкции ужесточат, вложения заморозятся и выйти из них станет невозможно. Так уже было в апреле 2018-го. Стоимость заимствований для России вырастет", — предупреждает Михаил Никитин, вице-президент независимой аналитической компании Borsell.

C другой стороны, в крайнем случае Банк России всегда может запустить количественную программу и выкупить необходимые объемы ОФЗ. Впрочем, как подчеркивают эксперты, пока нет даже предпосылок для того, чтобы задумываться об этом.

Неудивительно, что на всю эту историю рубль практически не отреагировал. Российская валюта не только отыграла позиции после снижения на фоне новостей о предстоящих санкциях, но и укрепилась — почти до 75 за доллар.

Для галочки

Интересно, что в Вашингтоне рассматривали и другой сценарий — более жесткий, экстремальный. Это запрет на покупку абсолютно всех облигаций федерального займа. К тому же санкции могли быть экстерриториальными, то есть распространяться на инвесторов из Европы и Азии. Но к экстриму Байден оказался не готов. В первую очередь потому, что это нанесло бы мощный удар по самим американцам.

"Если бы США наложили санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против российского государства, а против их собственных инвесторов. Потому санкции были введены только против нового долга, что достаточно рациональный ход, так как в противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги. А для российских инвесторов в этом случае появилась бы хорошая возможность купить их с большим дисконтом", — пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

Таким образом, это санкции для галочки — чтобы обозначить недовольство и выполнить обязательную программу перед конгрессом и сенатом. Выбор мягкого варианта, в понимании американской администрации, — некая деэскалация и открытые двери для переговоров.

"Жесткий сценарий предполагает существенное обострение экономических и политических отношений между двумя странами, а по словам Байдена, он хочет стабильности и предсказуемости", — отмечает Михаил Никитин из Borsell.

"На фоне информации о возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена американцы, очевидно, с одной стороны, не хотят создавать излишнюю напряженность, с другой — обозначают готовность сохранять санкционный вектор диалога с Россией. Поэтому введенные меры оказались мягче, чем ожидалось", — соглашается Владимир Красильников, партнер консалтинговой компании Rights Business Standard.

Такого же мнения придерживаются американские аналитики и инвесторы. Ограничения неприятны, но они никак не повлияют на российскую экономику, констатировал инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо.

Распродаем остатки

Россия тем временем продолжает сокращать вложения в госдолг США. В январе было 6,145 миллиарда долларов, в феврале — 5,756, сообщил 15 апреля американский Минфин. При этом доля долгосрочных облигаций уменьшилась практически в девять раз: 306 миллионов вместо 2,7 миллиарда месяцем ранее. Краткосрочные облигации — 5,45 миллиарда (в январе — 3,4).

Реализуя эти бумаги, правительство США покрывает бюджетный дефицит и прочие расходы. Американский госдолг почти достиг 28 триллионов. В 2010-2013 годах российские вложения превышали 170 миллиардов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис. Но после того, как в апреле 2014-го Вашингтон начал санкционную политику, от них стали избавляться.

В 2018-м Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. Доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства перенаправили в золото, а также евро и юани.