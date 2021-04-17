"Дело рук НАТО": что началось у российских границ

Воздушная разведка рубежей Крыма, корабли НАТО в Черном море, подготовка к масштабным учениям и таинственные грузы, которые США перебрасывают на Украину, — в последние дни североатлантический альянс резко активизировался в Восточной Европе.

СУХУМ, 17 апр - Sputnik. Никто не скрывает, что это реакция на переброску Киевом подразделений и техники к линии соприкосновения в Донбассе, а также на перемещения российских войск внутри страны. РИА Новости разбиралось в том, что происходит.

Беспилотники над фронтом

С началом очередного обострения в Донбассе авиация стран НАТО появляется здесь все чаще. Над линией соприкосновения практически постоянно висят дроны-разведчики RQ-4 Global Hawk, наблюдая за приготовлениями армий ДНР и ЛНР к обороне. Разумеется, снимки беспилотников немедленно ложатся на столы киевских военачальников.

ВСУ и сами активизировали воздушную разведку — ополченцы заметили ударные дроны Bayraktar TB2, приобретенные в Турции. Наземные цели они не атаковали: очевидно, операторы БПЛА пока изучают потенциальный театр военных действий. У ВСУ шесть дронов этого типа. Контракт на приобретение дополнительных БПЛА, как сообщают украинские СМИ, Киев подписал с Анкарой в ходе недавнего визита в Турцию президента Владимира Зеленского.

Кроме того, западная авиация практически ежедневно мониторит побережье Крыма. Над нейтральными водами Черного моря курсируют британские и американские самолеты радиоэлектронной разведки Boeing RC135W и Lockheed P-3COrion, а также противолодочные P-8APoseidon. Их основная задача — отслеживание действий кораблей Черноморского флота и вскрытие позиций ПВО войсковой группировки, развернутой на полуострове.

Таинственные грузы

НАТО усиливает и военно-морское присутствие в регионе. До конца апреля в Черное море должны войти два ракетных эсминца ВМС США. По официальной версии Пентагона, переброска кораблей носит "рутинный характер". Однако Кремль отреагировал резко. Неудивительно — ведь эти эсминцы несут более полусотни крылатых ракет "Томагавк".

"Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно, — отметил глава МИД России Сергей Лавров. — Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории, — этот вопрос пока остается без ответа".

Без ответа и другой интересный вопрос: что за грузы доставляют в Киев самолеты военно-транспортной авиации ВВС США? Специалисты обратили внимание на показания интернет-сервиса FlightRadar: американские C-17 и C-130, вылетавшие из США, Германии и стран Прибалтики, приземляются в аэропорту Борисполь, разгружаются и отправляются обратно.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Вашингтон перебрасывает на Украину комплексы радиоэлектронной борьбы, что может предвещать скорое наступление ВСУ. Он привел в пример тактику Вооруженных сил США в операции "Буря в пустыне", когда в первые же дни конфликта американцы полностью "ослепили" армию Саддама Хуссейна. В пользу этой версии — недавнее заявление руководства ДНР о том, что украинские силовики начали глушить каналы управления и датчики GPS беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть масштабное прибытие военной техники в регион. Впрочем, Россия тоже не собирается сидеть сложа руки.

"Если произойдет какое-то обострение, мы, конечно, сделаем все, чтобы гарантированно обеспечить собственную безопасность и безопасность наших граждан, где бы они ни находились, — подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков. — Ответственность за последствия подобного гипотетического обострения полностью будет на Киеве и его кураторах на Западе. Также мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет".

Подготовка к учениям

Еще одна причина усиления активности войск западных стран вблизи российских границ — подготовка НАТО к крупнейшим военным учениям Defender Europe 2021, стартующим в середине мая.

Согласно легенде маневров, войскам НАТО предстоит штурмовать Калининградскую область, блокировать западные области России, а также отражать "массированное наступление русских". В отличие от прошлых лет, в 2021-м особое внимание уделят не Восточной, а Южной Европе. Маневры запланированы в Черногории, Косово и Албании. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО и стрельбы ракетами класса "земля — земля". А Венгрия послужит глубоким тылом. В маневрах примут участие и украинские военнослужащие.

Американцы перебросят в Европу значительные силы, в том числе подразделения 1-й кавалерийской и 82-й воздушно-десантной дивизий. Через Атлантику переправят сотни единиц военной техники различного назначения. Кроме того, из штата Флорида доставят 53-ю пехотную бригаду. Не исключено, что часть вооружений после учений американцы снова "забудут" в Европе, как это уже было не раз. По мнению специалистов, таким образом Пентагон год за годом наращивает наступательные возможности в регионе.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на официальном сайте Сухопутных войск США в Европе, учения "направлены на повышение стратегической и оперативной готовности и взаимодействия между США, союзниками и партнерами по НАТО". Подчеркивается, что маневры не несут угрозу третьим странам. Однако антироссийская повестка Defender Europe 2021 очевидна. Так, спикер Украины в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович прямо заявил: смысл в том, чтобы отработать войну с Россией на территории от Балтийского до Черного морей.

Неудивительно, что в ответ Россия и Белоруссия проведут маневры "Запад-2021" — в сентябре. Как ранее сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, "совместные учения позволят апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений на высокоурбанизированной местности", а также "оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и техники".

Пока же, по словам министра обороны Сергея Шойгу, на западные рубежи страны в рамках проверки боеготовности перебросили две армии и три соединения воздушно-десантных войск.