"Демонстрация сил": зачем Россия перебросила дополнительный флот в Черное море

СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Если сравнить Черное море с шахматной доской, то "фигур" у Российской Федерации больше, и они заметно эффективнее в предложенной Западом военно-стратегической игре, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Группа из 15 кораблей Каспийской флотилии утром 17 апреля прошла под Крымским мостом по Керченскому проливу и направился в назначенный район Черного моря. Отряд совершил межфлотский переход, преодолел 13 шлюзов Волго-Донского канала и перешел в оперативное подчинение Черноморского флота (ЧФ).

В этот же день из Босфорского пролива в Черное море вошли два больших десантных корабля Северного флота – "Александр Отраковский" и "Кондопога", позднее – два аналогичных корабля Балтийского флота: "Калининград" и "Королев". С учетом семи больших десантных кораблей в составе ЧФ российская группировка десантных кораблей в Черном море достигла 11 единиц, и способна взять на борт около трех тысяч морских пехотинцев со штатным вооружением и бронетехникой (более 100 танков). Однако не следует сбрасывать со счетов и десантные катера.

Силы Каспийской флотилии, Балтийского и Северного флотов во взаимодействии с ЧФ участвуют в масштабных маневрах, организованных с учетом непростой обстановки в зоне ответственности. И способны крылатыми ракетами "Калибр" реализовать "ливийский сценарий" или "бурю в пустыне" в радиусе 2000 км, то есть уничтожить агрессора на территории любой из европейских стран. Привлечены также подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. К юго-западным границам России также переброшены две общевойсковые армии и три дивизии ВДВ, ударная авиация Южного военного округа. Крымская группировка войск и сил на суше, на море и в воздухе отрабатывает "горячую встречу" морских и воздушных десантов вероятного противника.

Ответ на напор Запада

В Восточной Европе разворачиваются учения Армии США Defender Europe 21 с участием 30 тысяч военнослужащих из 26 стран, активная фаза в Черноморском регионе запланирована на май. К этому времени прибудут британские боевые корабли – эсминец и противолодочный фрегат, вооруженные американскими противокорабельными ракетами "Гарпун", зенитными ракетными комплексами Sea Wolf с дальностью поражения аэродинамических целей до 80 км. Известно, что корабли британских ВМС в Черноморской акватории готовы поддержать многоцелевые истребители-бомбардировщики F-35 с борта авианосца "Королева Елизавета" в Средиземном море.

На фоне серьезного обострения в Донбассе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее заявил, что США и их союзники подталкивают Украину к провокациям и в отношении Крыма.

Вооруженные силы РФ превентивно "отсекают" вероятным "защитникам Европы" все подходы к Крымскому побережью и Керченскому проливу (мосту). В связи с плановыми военными маневрами Россия с 21 апреля до 31 октября 2021 года закрывает несколько районов Черного моря для иностранных ВМС. Речь идет о трех судоходных участках: у южного побережья Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), у берегов Керченского полуострова и небольшом участке моря близ западной оконечности Крыма. Заметим, все ограничения действуют внутри территориальных вод РФ, строго соответствуют международным правилам, и не препятствуют гражданскому судоходству в Керченском проливе.

На стандартные учения ВСУ и НАТО с отработкой десантирования "в кризисном регионе" Россия отвечает созданием у берегов Крыма мощнейшей корабельной ударной группировки с высокоточными крылатыми ракетами, формированием "воздушной армады" ЧФ и Южного военного округа, и очень убедительно демонстрирует свои возможности высадки на необорудованное побережье.

Ранее над акваторией Черного моря стартовали масштабные совместные учения авиации Южного военного округа и Морской авиации ЧФ – фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, многоцелевые истребители Су-27СМ и Су-30СМ отрабатывают ракетные пуски и бомбометание по морским целям на предельно малых высотах, а также решают задачи прикрытия и сопровождения кораблей ЧФ.

В условиях жесткого доминирования ВС России "защитники Европы" в Черном море крайне ограничены в маневре силами и средствами. Планы Defender Europe 21 наверняка придется корректировать, при этом авторитет "старших партнеров" по НАТО пострадает. Отсюда – тревожные заявления Пентагона о крушении "свободы судоходства". Очевидно, в октябре региональная ситуация придет в норму.