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Президент Сирии Башар Асад

Додавить Асада: Запад заранее объявил выборы в Сирии вне закона

© AFP 2019 / JOSEPH EID
Аналитика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20210428/1032310612/Dodavit-Asada-Zapad-zaranee-obyavil-vybory-v-Sirii-vne-zakona.html

Президентские выборы в Сирийской Арабской Республике уже через месяц, и кампания в самом разгаре.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Заявки подали четыре политика, в том числе женщина — впервые в истории республики. Позже всех выдвинулся действующий глава государства Башар Асад. Запад назвал происходящее фарсом и заранее отказался признавать итоги. Но это далеко не основная сложность предстоящего голосования. Подробнее читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Конкуренты Асада

Мусульманин, старше сорока, с сирийским паспортом по праву рождения, должен проживать на родине последние десять лет и заручиться поддержкой депутатов парламента — таковы требования к кандидатам. Но благодаря обновленной в 2012-м конституции не надо быть членом правящей "Баас". К власти допустили и другие политические силы.

От Социалистической юниорской партии на выборы идет Абдулла Саллюм. Политический опыт имеется: был министром по делам Народного совета, депутатом парламента.

Бизнесмен из Дамаска Мухаммед Фирас Ясин Раджух о президентских амбициях заявил еще в ходе предыдущей кампании в 2014 году. Но тогда его кандидатуру не утвердили.

Темная лошадка — Фатен Али Нахар, первая женщина, решившая участвовать в выборах. Ей пятьдесят лет, родом она из Дамаска. Вот, пожалуй, и все, что о ней известно.

Затянувшаяся реформа

Башар Асад не торопился с выдвижением, хотя технических проблем у него не возникло бы в любом случае: большинство в парламенте — у его однопартийцев из "Баас".

© Sputnik / Михаил Алаеддин
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Он возглавляет государство с 2000 года. Однако по действующей конституции считается, что сейчас подходит к концу только его первый президентский срок и он имеет право баллотироваться еще на семь лет.

Противники режима указывают: до принятия новой конституции в выборах нет смысла. Запад тоже придерживается такой точки зрения. Там апеллируют к резолюции Совбеза ООН 2054, связывающей выборы с реформой основного закона.
Над конституцией работают шестой год, но власти и оппозиция никак не могут договориться. Оппоненты Асада настаивают на его отставке.

Сторонники президента уверены: он спас страну от распада. И если бы в разгар противостояния с "Исламским государством"* и оппозиционными группировками Асад не обратился за помощью к России, Сирии уже бы не было.

Конституционный комитет провел пять заседаний, однако к обсуждению проекта так и не приступили.

Фарс или компромисс

После возвращения под контроль Дамаска большинства сирийских территорий предстояло решить, как нормализовать там жизнь и вернуть беженцев на родину. В прошлом году, несмотря на протесты оппозиции, организовали выборы в парламент — Асад считал, что это ускорит реформы в провинциях, пострадавших от войны. Партия "Баас" утратила несколько депутатских мандатов, но сохранила большинство.

© Sputnik / РИА Новости
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Некоторые оппозиционные группировки признали неизбежность президентских выборов. Но критика власти не утихла. Противники Асада озабочены тем, смогут ли проголосовать шесть миллионов беженцев, покинувших страну из-за войны. Еще одна проблема — как быть на территориях, контролируемых Турцией или курдами.

В западных странах объявили предвыборную кампанию фарсом и предупредили, что не признают итогов волеизъявления. Россия призывает власть и оппозицию к компромиссу.

Вынужденный диалог

"Конституционный комитет — это элемент политического урегулирования, не подменяющий основной закон. Дискуссии о реформе продолжаются, но государство обязано нормально функционировать уже сейчас", — объясняет РИА Новости эксперт РСМД по Ближнему Востоку Руслан Мамедов.

Политолог не сомневается, что Асада переизберут. И хотя Запад это не признает, зарубежным участникам сирийского урегулирования придется иметь дело именно с ним.

"От обстановки в стране зависит судьба беженцев, большинство которых по-прежнему находятся в Европе. Да и в целом это влияет на безопасность европейских границ. Пока только Асаду удается двигаться в сторону улучшений, и Брюссель вынужден с этим считаться. Если его переизберут, то и соседние державы начнут выстраивать диалог с Дамаском", — рассуждает Мамедов.

По его мнению, возвращение Сирии в Лигу арабских государств — неплохой компромисс. "На базе этой региональной организации Саудовская Аравия, Катар и другие противники Асада могли бы как минимум найти точки взаимодействия. Это стабилизировало бы внутриполитические процессы не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке".

© AP Photo / Finn Frandsen
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Мамедов признает: нормализация отношений некоторых ближневосточных стран с Асадом напрямую зависит от позиции США. Но пока Джо Байден продолжает политику Дональда Трампа: максимальное экономическое давление.

Формальное оппонирование

Эксперт сирийской программы в Middle East Institute в Вашингтоне Антон Мардасов отмечает, что выборы в Сирии необходимы для поддержания правового статуса государственных институтов. Иначе под вопросом окажется легитимность самого Асада.

Однако Мардасов сомневается, что кампания будет конкурентной. Специалист напоминает о прошлогоднем парламентском голосовании, а также муниципальном: "Даже в конституционном комитете многие оппоненты режима лишь формально от него дистанцируются. В действительности это часть системы, у них теперь штаб-квартиры в Дамаске".

Конечно, США и Европа не признают итоги выборов. Но подвижки возможны, если и власть, и оппозиция допустят создание переходного правительства. "Конституционный комитет стремится подменить такое правительство, но это не получится", — уточняет Мардасов.

Ключевую проблему политолог видит в том, что у реальной оппозиции неравные условия с Дамаском. Это затягивает переговорный процесс и мешает общей стабилизации.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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