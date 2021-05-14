Беспрецедентный случай: почему генералы пошли против Байдена

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. "Нельзя закрывать глаза на психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен обладать способностью принимать четкие решения, касающиеся национальной безопасности, где угодно, днем и ночью". Так заканчивается открытое письмо 124 отставных генералов и адмиралов армии США. Почему военные, вопреки американской традиции, вмешались в политику, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Генералы против Байдена

Джо Байден выиграл президентские выборы нечестно, полагают авторы послания. ФБР и Верховный суд проигнорировали нарушения, а нововведения, касающиеся избирательной системы, позволят Демократической партии править вечно. Также в письме упоминается "марксистский стиль тиранического правительства" США. "На кону наш исторический уклад жизни, страна в страшной опасности", — делают вывод военные.

Этот документ появился на сайте Flag Officers 4 America ("Офицеры флага за Америку"). Открылся этот ресурс, судя по всему, совсем недавно: первые новости в соответствующем разделе — от 10 мая, а единственная публикация — собственно письмо. Подписаться под ним можно, кликнув на ссылку и отправив электронный запрос.

Самые известные из авторов — бригадный генерал Дон Болдак, который баллотируется в сенат от штата Нью-Гэмпшир, и вице-адмирал Джон Пойндекстер, экс-советник по нацбезопасности Рональда Рейгана, — в 1990-м он был замешан в скандале с тайными поставками американского оружия в Иран. Большинство из 124 офицеров в отставке уже свыше двадцати лет.

Разрушение традиций

Раньше американские военные никогда не вмешивались в межпартийные разборки и держались в стороне от политики. Принцип гражданского контроля над вооруженными силами был незыблем. Теперь он пошатнулся.

Инициатива принадлежит ветерану войны во Вьетнаме генерал-майору Джо Арбаклу. По его словам, ставки слишком высоки, чтобы молчать. "Ситуация, с которой столкнулась сегодня страна, ужасна, и мы должны подать голос, чтобы исполнить нашу клятву защищать Конституцию США от всех врагов", — указал он.

На самом деле кандидаты в президенты на недавних выборах не пренебрегали помощью отставных военных. Те не только публично поддерживали Байдена или Трампа, но и вступали в ряды их советников. Более того, в последнее время бывшие высокопоставленные офицеры высказывают соображения и по другим политическим вопросам. Так, генерал Стэнли Маккристал запустил кампанию против свободной торговли оружием, а адмирал Уильям Макрейвен в 2019-м со страниц газеты The New York Times обвинил Трампа в "атаке на республику".

Постепенно граница между гражданской и военной сферой размывалась. И вот результат: целая группа генералов выступила против Демократической партии и обвинила власти в "попустительстве подтасовкам на выборах", которые так и не удалось доказать в суде. Причем этот демарш даже не приурочен к какому-либо политическому событию, голосованию по важному вопросу.

Нелюбимый президент

У Джо Байдена никогда не было особо теплых отношений с оборонным ведомством. Тридцать шесть лет в сенате он заседал в юридическом и внешнеполитическом комитетах, общался в основном с дипломатами, а с военными пересекался редко и не вникал в специфику их деятельности.

Байден не раз спорил с Министерством обороны. Так, в 2002-м он противился введению войск в Ирак, настаивая на дипломатическом урегулировании конфликта. В 2007-м, когда стало понятно, что иракская кампания обернулась катастрофой, Байден не поддержал предложение увеличить контингент и настаивал, чтобы страну разделили на курдскую, шиитскую и суннитскую зоны. В армейских кругах это сочли наивным, отмечали военные обозреватели.

На посту вице-президента Байден дискутировал с Минобороны из-за тактики войны в Афганистане, сомневался в необходимости вмешательства в конфликт в Ливии. "Думаю, он был неправ по каждому важному внешнеполитическому вопросу и проблемам нацбезопасности за последние четыре десятилетия", — выразил мнение Пентагона о действующем главе государства бывший руководитель военного ведомства США Роберт Гейтс в мемуарах.

При этом Байден для военных предсказуем. В отличие от Трампа, который поначалу заигрывал с ними, говорил о "моих генералах", а затем обзывал "лузерами, разучившимися побеждать".

Несмотря на противоречия, многие люди в погонах поддержали Байдена на выборах в ноябре, и тот, придя в Белый дом, поспешил их за это отблагодарить. Первым делом он отменил запрет Трампа на воинскую службу трансгендерам и присвоил звания четырехзвездных генералов (выше — только генерал армии, пять звездочек) двум женщинам, снискав одобрение одной пятой — женской — части личного состава вооруженных сил. Но куда важнее то, что, несмотря на давление со стороны так называемого прогрессивного крыла Демпартии, Байден не намерен урезать расходы на оборону.

Смена парадигм

Военным не так уж принципиально, кто именно сидит в Белом доме, указывает в разговоре с РИА Новости политолог-американист Дмитрий Дробницкий. "Важно, как к тебе относятся ФБР, ЦРУ, но не Пентагон", — уточняет он.

Тем не менее случай с письмом беспрецедентный. Разделение "пиджаков" и "погон" — один из столпов американской государственности и свидетельство того, что в обществе все спокойно. Хотя законодательно это не прописано. "Есть лишь пожелание, чтобы главой Минобороны был гражданский. Однако его можно обойти — сенату достаточно издать послабление", — говорит собеседник агентства.

Когда отставные генералы критикуют "марксизм", они имеют в виду не Карла Маркса, а новые леволиберальные течения, подчеркивает Дробницкий. "Военных беспокоит, что такая идеология скажется на обороноспособности и сделает невозможным выполнение их задач, — поясняет эксперт. — Для них это потеря смысла существования".

Мейнстримная пресса подобных материалов не публикует, а в соцсетях их могут заблокировать, отмечает в беседе с РИА Новости Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ. "Открытая форма обращения — попытка привлечь внимание, — добавляет он. — В армии много людей с консервативными взглядами. И неудивительно, что у них нет другого выхода, кроме как сочинять такие письма".

Недавно подобное произошло и во Франции. Более тысячи военнослужащих, в том числе сто старших офицеров, обратились к президенту Эммануэлю Макрону с предупреждением о возможности расовой войны и госпереворота. Угроза, по их мнению, исходит от религиозных фанатиков и радикальных исламистов, чьи традиции противоречат французской конституции.

Премьер-министр резко раскритиковал вмешательство "погон" в политику и назвал письмо "нарушающим все республиканские принципы, честь и долг армии". Теперь восемнадцать военных предстанут перед дисциплинарным советом. Вероятно, их отстранят от службы.

Как будут развиваться события в США — увидим. Пока ясно одно: консервативные голоса все больше нуждаются в "выпуске пара".