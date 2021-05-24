Почему в Пентагоне озаботились "усилением РФ и Китая на Ближнем Востоке"

Что стоит за этим заявлением, в эфире радио Sputnik рассказал аналитик Саркис Цатурян.

Сокращение военного присутствия США на Ближнем Востоке может расширить влияние в этом регионе России и Китая, считает глава Центрального командования американской армии (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи, передает Associated Press.

Военачальник выразил мнение, что в случае ослабления американского военного присутствия в регионе, именно Москва и Пекин получат шанс "заполнить вакуум" геополитического влияния в Персидском заливе.

Маккензи также обратил внимание, что Ближний Восток – исторически "место напряженного противостояния великих держав". Как следствие, Россия якобы стремится наладить там торговлю оружием, а Китай намерен создавать в регионе военные базы, уверен глава CENTCOM.

В эфире радио Sputnik аналитик, главный редактор ИА "Реалист" Саркис Цатурян прокомментировал заявление.

"Думаю, что это заявление призвано сыграть на внутреннюю американскую аудиторию, дабы продлить процесс вывода войск США из стран Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии. Поскольку (президент США Джо) Байден пообещал общественности, что он будет выводить войска из Афганистана, из стран Ближнего Востока, но военные придерживаются несколько иной позиции. Они считают, что это нужно сделать, но позже. Думаю, что американские политики, с согласия военных, тоже немного повременят, потому что американцам нужно провести довольно сложные переговоры и с Европой, и с Китаем по вопросу торговой сделки. И здесь они будут использовать нахождение своих войск в разных странах для того, чтобы за столом переговоров иметь сильные карты", – считает Саркис Цатурян.

В начале марта Белый дом опубликовал стратегическое руководство в области военной политики, где было сказано, что США больше не собираются участвовать в "бесконечных войнах" за рубежом.

Кроме того, в конце апреля силы НАТО и США начали вывод воинского контингента из Афганистана. Изначально планировалось, что все зарубежные войска покинут страну к 1 мая. Позднее американский президент Джо Байден заявил, что окончательный вывод планируется завершить к 11 сентября текущего года.

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