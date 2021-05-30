"Мова – не родная": кто на Украине не считает русских коренным народом

В законопроекте о коренных народах, подготовленном Владимиром Зеленским, фигурируют крымские татары, караимы и крымчаки, но русских в документе нет.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Нынешний глава государства пытается вслед за предшественником Петром Порошенко сделать то, от чего Киев отказывался десятилетиями, — предоставить права национальным меньшинствам. Об особенностях этнической политики украинской власти читайте в материале Антона Лисицына для РИА Новости.

Поняли с опозданием

Зеленский внес законопроект на рассмотрение парламента 18 мая. Президент настаивал: дело неотложное. В предложенном нормативно-правовом акте понятие "коренной народ" определено как "автохтонная (то есть происходящая с этой территории. — Прим. ред.) этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, которая составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины". Список таких этносов довольно короткий — крымские татары, караимы, крымчаки.

Судя по перечню, законопроект касается Крыма, который Киев до сих пор пытается "вернуть". Документ в Раду Зеленский внес в день, когда на Украине и в России вспоминают жертв депортации народов полуострова.

Долгие годы права коренных жителей не волновали власть. Так, в 2010-м Верховная рада не пропустила законопроект о выдвижении кандидатов в депутаты от нацменьшинств. Политику украинского правительства критиковали в Евросоюзе. С начала нулевых и до момента, когда полуостров стал вновь российским, Совет Европы принимал резолюции по крымским татарам. От Украины требовали урегулировать вопросы участия этнического меньшинства в экономической, социальной, культурной и общественной деятельности — все напрасно.

Отношения между так называемым Меджлисом крымско-татарского народа* и официальным Киевом не отличались доверием. Например, в начале 2010-х Служба безопасности Украины (СБУ) шпионила за лидерами этой организации — их подозревали (как выяснилось, справедливо) в работе на интересы Турции.

Но все изменилось в 2014-м — постмайданная власть решила разыграть карту межэтнических трений. В том же году российские власти законодательно закрепили в Крыму статус государственных языков за русским, украинским и крымско-татарским. Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов, пострадавших от репрессий. "Это было принципиальным вопросом, потому что в течение предыдущих более чем двух десятилетий он решался на полуострове предвзято", — подчеркнул тогда глава российского государства.

Но именно после выхода полуострова из украинской юрисдикции в Киеве решили бороться за справедливость в Крыму. Петр Порошенко выступил за предоставление прав национальным меньшинствам, обещал автономию, упомянул — редкий случай — и русских. "Мы хоть и с опозданием, но поняли необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным понятным гарантированием прав и свобод этнических украинцев, русских и других этносов полуострова", — каялся украинский лидер.

Политику Порошенко продолжил Зеленский. В мае 2021-го он практически повторил слова предшественника о том, что Киев и правда почему-то не спешил с заботой о нацменьшинствах. Президент сказал, что решение "откладывали тридцать лет и восемь созывов Верховной рады", но теперь украинское государство сделает все, чтобы защитить права обиженных и вернуть полуостров.

В Крыму на "обиженных" отреагировали сразу. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров посоветовал Киеву заниматься развитием собственной страны. "Только после возвращения в состав России наш народ реабилитировали, язык признали государственным", — напомнил он украинскому президенту.

Сколько русских на Украине

Отсутствие русских в документе не осталось незамеченным: это самое крупное этническое меньшинство, но Киев никогда не изъявлял особого желания защищать его права законодательно.

Сколько представителей этого меньшинства сейчас в стране — вопрос дискуссионный. Последняя перепись населения на Украине была в 2001-м, тогда доля составила 17 процентов — 8,3 миллиона, а всего в стране — 48 миллионов человек. Сейчас же пересчитать количество живущих в республике накладно, из-за нехватки финансирования сроки переписи переносили, пока в 2020-м не нашли выход — провести ее в "электронном" виде. В правительстве просто сравнили данные мобильных операторов, сведения Пенсионного фонда и реестра физических лиц. Расхождение не превысило и трех процентов, поэтому отвечавший за проект министр Дмитрий Дубилет счел, что дело сделано.

Согласно "электронному" методу, в стране сейчас 37,289 миллиона граждан. Правда, Дубилета немедленно обвинили в фальсификациях. А бывший замспикера Верховной рады Украины Руслан Кошулинский встревожился: "Почему, когда мы потеряли Крым и часть Донбасса, цифра уменьшилась? Ведь именно жители Крыма и востока Украины традиционно считали себя больше русскими, чем украинцами, и это они по большей части давали долю более 22 процентов населения, заявивших о русских корнях".

Словом, к оценкам численности этносов в стране надо относиться критически.

Взрывоопасный опрос о самоопределении осложняется и такими зигзагами истории, как советская украинизация. Можно считать русских нацменьшинством или коренным народом, но русский язык преобладает как минимум в украинском сегменте Сети: в поисковиках его используют в несколько раз чаще мовы.

При этом Зеленский продолжает украинизацию, которая сводится в основном к отказу от русского языка во всех сферах. В июле 2019-го на Украине вступил в силу подписанный еще Порошенко закон, который сделал украинский обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. До этого, с 2012-го, в стране действовал акт, который давал русскому статус регионального языка и разрешал пользоваться им в работе местных органов власти и самоуправления.

В 2020-м вступил в силу закон "О полном общем среднем образовании", и в стране фактически ликвидировали русскоязычные школы. На украинский переводили все. Исключение — лишь для учебных заведений, где преподавание вели на официальных языках Евросоюза. Там детям дали еще три года для перехода на мову.

Из окружения Зеленского против тотальной украинизации внятно высказался только спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Он предлагал подумать, объединят ли такие меры общество или нет. Из контекста получалось — нет.

Сам же президент уверял, что такой проблемы не существует. "Вопрос языка на Украине не стоит", — уверенно начинал он. Но потом поправлял себя: "Очень искусственный этот вопрос". И вообще, добавлял глава государства, в республике "много национальных меньшинств, для многих родной язык — не украинский". "Но они должны знать украинский", — подчеркивал Зеленский.

Спохватились спустя семь лет

Депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Владимир Олейник считает, что нынешний Киев нарушает десятую статью конституции, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств".

"Искоренение русского языка — это в первую очередь удар по украинцам. В стране, где 60-70 процентов говорит на русском, запрещать его просто вредно. Я сам украинец, и для меня дополнительный мировой язык — богатство. Русские семьи сохранят собственную культуру, а что останется детям в украиноязычных семьях?" — задается он вопросом.

Олейник полагает, что равняться в политике на националистов — абсурд. "У них есть лозунг "Нема украиньской мовы — нема украиньской державы" ("Нет украинского языка — нет украинского государства". — Прим. ред.), но, если это переложить на реалии другой страны, звучит смешно: "Нема канадийской мовы — нема Канады", "Нема американьской мовы — нема США", так, что ли? Как в пословице: балакали, балакали, сели и заплакали", — иронизирует экс-депутат.

Он уверен, что многие законопроекты, даже исходящие формально от лидера республики, пишут внешние агенты влияния: "И президент подает в Раду то, что надо. Сам Зеленский — русскоязычный, ему тяжело дается текст на украинском, я это вижу".

В любом случае, по мнению Олейника, на Украине, населенной многими этносами, надо идти на компромиссы. Опытные политики это умеют — но Зеленский-то неопытный.

Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан объясняет, почему для нынешнего президента нет особого смысла продолжать линию предшественника. "Порошенко пришел к власти как раз после воссоединения Крыма с Россией. Тогда тема была горяча, те политики, кто не захотел жить в российском регионе, переехали на Украину. Но толку-то поднимать этот вопрос спустя семь лет? Что это даст? Да, дети смогут учиться на крымско-татарском, но им это и так доступно по закону об образовании", — говорит эксперт.

Зеленский не поднимает тему ущемления русского населения и дискриминации языка, так как ему безразличен его избиратель — преимущественно выходец с юго-востока страны. "Потому что единственный реальный источник власти на Украине — посольство США. Выборы — это торжество политтехнологий, после них новый глава государства делает все, чтобы понравится националистическому электорату. Те прошли горнило гражданской войны и реагируют реактивно — если им что-то не нравится, выходят на улицы, протестуют, берутся за оружие. А электорат юго-востока пассивен, он в социальной депрессии", — рассказывает Лизан.

Цикл "обмануть избирателя юго-востока — искать симпатии избирателя запада" повторяет на Украине каждый политик, добавляет он. Раньше кандидаты во власть намекали и даже обещали электорату, что дадут русскому языку статус второго государственного или остановят украинизацию. Но, выиграв выборы, обещания немедленно забывали.

*Признан экстремистской организацией и запрещен в России.