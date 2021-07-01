Россия "проучила" еще один корабль НАТО в Черном море: что происходит в регионе

Александр Хроленко, военный обозреватель

После провокационной британской попытки доминирования у берегов Крыма накануне учений Sea Breeze-2021 военно-морские силы США и НАТО действуют скованно, всюду натыкаются на "острые углы" Черноморского флота.

Голландский фрегат Evertsen пытался идти в сторону Керченского пролива 24 июня, но активное сопровождение потенциального нарушителя российской границы ударной авиацией ЧФ скорректировало курс корабля – в нейтральные воды. Через пять дней после эпизода в Черном море руководитель военного ведомства Нидерландов Анк Бейлевельд-Схаутен заявила: "Нет никаких оправданий для таких агрессивных действий, которые без необходимости увеличивают риск инцидентов. Нидерланды обсудят это с Россией". В министерстве обороны Королевства считают, что российские самолеты "несколько часов запугивали" экипаж Evertsen – "имитировали атаки", и у корабля начались перебои в работе электронного оборудования.

В Минобороны РФ сообщили, что голландский фрегат в нейтральных водах изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения российской границы кораблем из состава британской авианосной ударной группы (находится в Средиземном море), в воздух подняли истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые пролетели на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата. После этого Evertsen изменил курс. Интересно, какой реакции от России ожидали незваные гости из НАТО в Черном море после провокационного нарушения рубежей РФ британским эсминцем Defender 23 июня? Обсуждать здесь нечего.

Великобритания и Нидерланды способны лишь имитировать военную силу на море, и не располагают реальными ресурсами для ведения боевых действий. Циркулирующие в Киеве планы всем «Си Бризом» пройти вблизи берегов Крыма, то есть спровоцировать Россию в ее территориальных водах – могут оказаться самоубийственными для военно-морских сил Украины и НАТО.

Последнее предупреждение

Президент России Владимир Путин 30 июня заявил, что во время "сложной провокации" у берегов Крыма синхронно с британским военным кораблем HMS Defender действовал американский разведывательный самолет.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь", - отрезал лидер РФ.

Российский президент подчеркнул: "Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде – это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море".

Силовое доминирование США и НАТО осталось в прошлом, и афганские талибы лишний раз напоминают об этом. Военные угрозы в отношении России опасны, прежде всего, тем, кто их легкомысленно формирует. Заметное технологическое превосходство Российской Федерации над ведущими странами Запада в области вооружений позволяет ей проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику, без оглядки на "правила", которые пытаются диктовать (навязывать) Вашингтон и Брюссель.

Военно-морские силы США 30 июня оперативно опровергли распространенную в сети информацию об американском эсминце Ross, якобы направляющемся в сторону Крыма. Напомню, этот корабль в апреле 2017 года участвовал в бессмысленном ударе крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, и его вероятное движение в направлении мыса Фиолент – уже провокация. Выводы делать рано, неподвижный USS Ross у пирса в Одессе – это еще не завершение маневров Sea Breeze-2021, и все же наблюдается некий признак конструктивности.

Есть и другие добрые приметы. Авторитетный журнал Forbes тревожно замечает: "После инцидента с Defender, более вероятно, что Россия готова быть более агрессивной с британским авианосцем Queen Elizabeth", имея в виду полеты в Средиземноморье российских истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Британское издание Independent транслирует: "Россия заявляет, что может стрелять по вторгшимся военным кораблям", и пессимистично добавляет: "Дипломатия канонерок не возродит угасающую мощь Британии… Конфронтация у берегов Крыма продемонстрировала опасное легкомыслие, лежащее в основе британской политики… Слишком много риторики о защите Украины может навести некоторых в Киеве на мысль о том, что США, НАТО и Великобритания готовы бороться за это с Россией, хотя все, что произошло с 2014 года, говорит о том, что делать этого они не будут".

Очевидно, "партнеры" постепенно трезвеют. Лучше поздно, чем никогда.

Если завтра война

Если вернуться к путинской формулировке "потопления" агрессивных плавсредств, вариантов у России имеется множество. Военное ведомство Нидерландов увидело угрозу в Черном море в ракетном вооружении самолетов Су-30СМ и Су-24М, которые якобы пять часов безответственно «прессовали» экипаж и корабельную электронику фрегата Evertsen. За линией горизонта в Крыму оставались невидимыми не менее могущественные комплексы вооружений.

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» с самонаводящейся крылатой ракетой способен поразить надводные корабли различных классов (любого водоизмещения), включая авианосные ударные группы (АУГ) на удалении более 300 км от берега (по другим данным – до 500 км). Даже в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплекс обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км, его развертывание на боевых позициях происходит за пять минут. Ракета со стартовой массой 3 тонны движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО. Дивизион БРК "Бастион" включает восемь пусковых установок, то есть постоянно готовы к старту 16 ракет. Полный боезапас дивизиона – до 36 противокорабельных крылатых ракет.

Комплекс не требует точных целеуказаний, его главное достоинство – бортовой «интеллект» ракеты, особенно эффективный при залповом пуске. В полете ракеты постоянно обмениваются информацией, и автоматически распределяют между собой цели (не реагируя на ложные). В памяти каждой имеются "электронные портреты" всех боевых кораблей вероятного противника, это позволяет автономно атаковать приоритетные цели. Программа самостоятельно выбирает тактику атаки, учитывает возможности ПВО и РЭБ агрессора. При уничтожении флагманского корабля остальные "участницы" залпа перенаправляются на другие цели, возможность поражения двумя ракетами одного корабля исключена. В боевой обстановке "Бастион" впервые проверен осенью 2016 года на суше – ракетный удар по объектам боевиков в Сирии оказался точным и сокрушительным.

Для гарантированного поражения эсминца типа Defender или Ross достаточно будет восьми ракет берегового комплекса "Бал" меньшей дальности. Корабельные средства ПВО смогут отразить, предположительно, не более 30% боеголовок, количество противоракет на борту корабля ограничено, а боезапас одного комплекса "Бал" в Крыму – 64 ракеты.

Кроме того, экипаж дизель-электрической подводной лодки «Колпино» Черноморского флота 30 июня провел комплексное учение в подводном положении. Субмарина оснащена могущественным ракетно-торпедным вооружением (включая крылатые ракеты «Калибр»), современной автоматизированной информационно-управляющей системой, новейшим инерциальным навигационным комплексом.

На случай, если "партнеры" привлекут к учениям Sea Breeze-2021 боевую авиацию (возможно, авиакрыло F-35 с британского авианосца Queen Elizabeth), летчики Черноморского флота и авиационного соединения Южного военного округа РФ 29 июня проверили прочность противовоздушной обороны Крыма. Около 20 самолетов и вертолетов (СУ-24, Су-27, Су-30СМ, Ми-8, Ка-27) в качестве контрольных целей для расчетов ПВО действовали с разных направлений, на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, на сверхмалых высотах (используя для прикрытия рельеф местности). А боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" обнаруживали цели, и проводили электронные пуски (без фактической стрельбы).

За горизонтом видимых событий в Черном море происходит много интересного, и опасного для незваных гостей из США и НАТО.