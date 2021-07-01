17:49 01 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.91
  • EUR86.41
Поиск

Наследство от Трампа: Байден столкнулся с серьезными проблемами

© AFP 2019 / SAUL LOEB
Аналитика
Получить короткую ссылку
23 0 0

Бывший президент США Дональд Трамп прилетел на границу с Мексикой. Вашингтон столкнулся с самым серьезным миграционным кризисом за последние 20 лет.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Толпы нелегалов из стран Латинской и Центральной Америки штурмуют американские рубежи. Республиканцы обвиняют администрацию Байдена, считая, что страна захлебывается из-за наплыва нелегалов после того, как новый лидер отменил жесткие меры предшественника и прекратил строительство стены на юге Соединенных Штатов. При этом многие американцы, наоборот, бегут к соседям в поисках счастья. Подробнее в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.

© Sputnik / Стрингер
Американская нация в опасности: военные пишут открытые письма

С записками в руках

"Мы проделали грандиозную работу. Но теперь у нас открытая, действительно опасная граница", — заявил бывший президент Дональд Трамп, приехавший в Техас. Политик добавил, что если бы он все еще был главой государства, то стена, отгораживающая США от соседней страны, "не была бы ржавой и гниющей". "Байден разрушает нашу страну", — резюмировал бывший лидер. Его поездка проходит на фоне сообщений о том, что приграничные штаты захлебываются от числа нелегалов, бегущих в Америку из бедных стран Центральной и Латинской Америки.

Компанию 45-му президенту США на границе с Мексикой составил губернатор Техаса Грэг Эббот. Именно он прослыл одним из главных критиков Джозефа Байдена. Эббот пообещал на деньги штата достроить стену, возводить которую начали при Трампе и прекратили при Байдене. На это он решил выделить 250 миллионов долларов из фонда помощи во время пандемии коронавируса. К тому же губернатор открыл публичный сбор пожертвований на сооружение.

Неделей раньше туда же прилетала вице-президент Камала Харрис. Попыталась отговорить местных жителей от нелегальной миграции в США, пообещала им больше помощи на родине, помощь в борьбе с коррупцией и торговлей людьми.

Миграционная проблема в США существовала всегда, но особенно обострилась во время президентской кампании 2016-го. Трамп сделал этот вопрос одним из гвоздей предвыборной программы. Убеждал американцев, что все республиканцы традиционно выступают за ужесточение миграционных законов — а демократы якобы хотят открыть границы.

Трамп заверял избирателей, что для решения проблемы надо построить стену с Мексикой. И, едва поселившись в Белом доме, приступил к выполнению обещаний. При нем возвели около 1052 километров заграждения, при этом длина всей границы — 3145 километров. Многих американцев такие меры возмущали. Поэтому преемник Трампа в кресле президента — Байден и его команда решили показать, что действуют иначе.

© Sputnik / Георгий Липскеров
Из нацистов — в ЦРУ: американская разведка десятилетия покрывала палачей

Сразу после инаугурации президент Байден отменил принятые при Трампе решения по контролю притока мигрантов. Остановил строительство стены, а также заявил, что теперь США не будут высылать детей, прибывающих без сопровождения взрослых.

В последнее время в США через границу ежедневно пытаются попасть тысячи нелегалов из Мексики, а также других стран Центральной и Латинской Америки. В центрах временного содержания — свыше 15 тысяч детей-мигрантов. Они прибыли без родителей. У многих в руках были записки с номерами телефонов родственников, которые уже устроились в Штатах. Раньше несовершеннолетних автоматически выдворяли, сейчас же им разрешили остаться.

Республиканцы обвиняют в миграционных проблемах демократов. "Набирающий обороты кризис на границе — гуманитарная катастрофа, которую спровоцировали слова и действия президента Байдена. Дальше будет только хуже", — прокомментировал происходящее сенатор от Флориды Марко Рубио.

Сам Трамп описывал еще более устрашающий сценарий: "Миллионы людей хлынут в нашу страну, и это ее разрушит". Сорок пятый американский президент также заявлял, что "всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу".

Кто виноват и что делать

Глава государства от нападок отбивается. Говорит, что, занимая пост вице-президента в администрации Барака Обамы, многое сделал для решения миграционной проблемы. Тогда же власти добились выделения 700 миллионов долларов на урегулирование ситуации на границе. Но пришедший к власти республиканец Трамп не стал использовать эти деньги. В результате приток нелегалов возрос.

А Байден лишь унаследовал трудности, доставшиеся ему от президентства Трампа. Сорок пятый американский лидер ужесточил законодательство, но при этом во времена его правления службы по-прежнему фиксировали большие потоки мигрантов. Спадать они стали только в разгар пандемии коронавируса. Те, кто не смог попасть в США в 2020-м, повторили попытки в следующем году, когда к власти уже пришла администрация Байдена.

Эту аргументы развернуто приводил и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. По его словам, с апреля 2020-го неуклонно растет число желающих въехать в Соединенные Штаты. Большинству одиноких взрослых или семей отказывают. "Бедность, насилие и коррупция в Мексике и Северном треугольнике — Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре — годами заставляли людей искать лучшей жизни в Америке. Условия там все ухудшаются. Мы приближаемся к тому, что на юго-западную границу прибудет больше людей, чем за последние 20 лет", — сообщил он, добавив, что контролировать поток сложно из-за того, что администрация Трампа свернула инфраструктуру для временного размещения мигрантов.

© Sputnik / Павел Бедняков
"Выжить сегодня": как началась самая крупная война XXI века

Власти сами не понимают, что делать, и в этом проблема. Как уверены многие политики, необходимо изменить миграционное законодательство. Последний раз его обновляли во время президентства Джорджа Буша — младшего.

Но протащить пакет реформ довольно сложно, даже несмотря на то, что у демократов сейчас большинство в сенате и в палате представителей. И в самой Демократической партии нет однозначного ответа на вопрос, стоит ли дробить реформу на законы или же ее нужно проводить целым пакетом. В любом случае прийти к общей точке зрения будет очень трудно, учитывая трения между партиями и внутри них. Президенту США остается только искать в бюджете возможности, чтобы улучшить условия пребывания нелегалов на границе и ускорить их распределение.

Миграция наоборот

В апреле The Washington Post и ABC News проводили опрос общественного мнения. Он показал, что 53 процента опрошенных американцев не одобряют действия администрации Байдена по борьбе с миграционным кризисом, 44 процента из них категорически не согласны с шагами, предпринятыми главой государства. Тридцать семь процентов респондентов миграционная политика президента полностью устраивала.

За прошедшие несколько месяцев ситуация изменилась. Компания Ipsos выяснила: большинство американцев — 45 процентов опрошенных — считают, что Байден справляется с наплывом нелегалов гораздо лучше Трампа. Бывшего американского лидера поддержали 39 процентов респондентов. Американцы вообще не расценивают миграционную проблему как главную. На первом месте в ряду угроз для них — преступность и насилие (32 процента), потом расовое неравенство (29 процентов), пандемия коронавируса (27 процентов) и состояние здравоохранения в стране (25 процентов). Только после этого идет миграция (24 процента).

К тому же в последнее время люди перемещаются и в обратном направлении: американцы, живущие неподалеку от границы, переезжают в Мексику. Граждане США — самая большая группа иностранцев в соседней стране. По данным Госдепа, в Мексике свыше 1,5 миллиона американцев. Многие едут туда из-за низких цен на жилье, медицину и продукты. Большинству нравится теплый климат и вкусная еда.

"Американцы, перебирающиеся в Мексику, делятся на три группы: это люди, которые едут туда по работе, потомки мексиканских мигрантов, решившие вернуться домой, а также пенсионеры, которые отдыхают на курортах. Они обычно выбирают места, где более или менее безопасно. Но все же миграция из США в Мексику — не массовое явление. Потоки желающих попасть в Штаты — более мощные и значительные", — пояснила в беседе с РИА Новости Анастасия Бунина, младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова.

При этом американцев, отправляющихся в Мексику, зачастую тоже считают нелегалами. Обычно это пенсионеры. Они должны получить специальные визы — "пенсионные", предусмотренные для обеспеченных пожилых людей, которые не собираются работать в соседней стране. Но многие не оформляют эти документы — то ли по незнанию, то ли не желая связываться с запутанным мексиканским законодательством. Так что в любом случае проблема существует по обе стороны границы.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лавандовое море на полях Италии
Второй этап всеармейского конкурса "Тактический стрелок"
Обзор цен на рынке Сухума: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться