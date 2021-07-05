Полный бак: в России хотят запретить экспорт бензина

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. В правительстве России рассматривают вариант временного запрета на экспорт топлива. Это помогло бы потребителям, но ударило бы по нефтепереработчикам. Оправданны ли столь радикальные меры, подробнее читайте в материале Нательи Дембинской для РИА Новости.

Резкий рост

По данным Росстата, бензин на заправках подорожал с начала года на 3,8 процента — больше, чем за весь 2020-й (2,4% по АИ-92 и 2,6% по АИ-95). Больше всего приходится платить в Магаданской и Сахалинской областях — 59 и 57,6 рубля за литр. В Москве — 49,2.

Цены на бензин в столице пошли вверх в декабре, на дизельное топливо — в январе. В апреле подорожание замедлилось, но затем снова ускорилось. В последние недели — на четыре-восемь копеек в неделю.

Еще в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от владельцев АЗС в Московской области обосновать повышение стоимости бензина и дизельного топлива.

В ФАС отмечают несколько факторов: рост экспортных цен, сезонное повышение спроса на нефтепродукты как внутри страны, так и на основных рынках в Восточной Европе и Азии, снижение предложения на бирже, ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК.

А самое главное — подъем нефтяных котировок с 67 до 76 долларов за баррель при неизменном курсе рубля. Это сильно давит на внутренний рынок. Цена нефти и нефтепродуктов в пересчете на рубли — на историческом максимуме.

Изменение демпфера

Однако в стране с 2019 года действует демпферный механизм. Когда экспортная цена больше индикативной внутренней, государство доплачивает компаниям, чтобы они не уходили на внешний рынок, если ниже — нефтяники часть разницы отправляют в госбюджет.

Эксперты, впрочем, указывают, что выплаты по обратному демпфирующему акцизу уже превысили сам акциз, то есть с бензина государство ничего не получает.

В мае параметры демпферного механизма скорректировали. Индикативную цену снизили на четыре тысячи рублей за тонну до конца года. В 2022-м уменьшат еще на 2,7 тысячи. А с 2023-го будут индексировать на три процента. Кроме того, ежегодная индексация по дизельному топливу с 2022-го — не пять, а три процента.

Обсуждают и более радикальные меры. Российский вице-премьер Александр Новак поручил министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина. Предполагается, что это позволит сохранить динамику розничных цен в рамках общей инфляции.

Охлаждение цен

Аналитики и участники рынка оценивают инициативу неоднозначно. С одной стороны, у правительства практически не осталось инструментов воздействия на рынок. При подорожании еще на пять-семь процентов, скорее всего, придется вводить запрет или экспортную пошлину, иначе — скачок цен на топливо, указывает Максим Дьяченко, управляющий партнер "Петролеум трейдинг".

Ограничение экспорта, как правило, фиксирует ценники на заправках и, соответственно, транспортные издержки. Кроме того, подъем нефтяных котировок в этом году совпал с началом уборочной кампании на юге страны, когда правительство традиционно принимает меры по стабилизации ситуации.

"Расходы на перевозку составляют от одного до 15% цены продукта, а больше трети общей стоимости транспортировки приходится на топливо, — говорит Михаил Мезенцев, гендиректор цифрового мультимодального экспедитора Alltrucks. — Крупнейший заказчик перевозок — это компании FMCG-сегмента (товары повседневного спроса), и, ограничивая цены на бензин, правительство в конечном итоге стремится не допустить удорожания потребительских товаров".

Плохо для нефтяников

"С другой стороны — запрет на экспорт может обернуться сокращением производства бензина и снижением глубины переработки нефти. Есть риск того, что российские НПЗ уступят часть рынка белорусским, работающим на нашей нефти, но по другим нормативным актам. Еще один вероятный бенефициар — Казахстан", — рассуждает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

"Те, кто занимается оптовой и розничной торговлей внутри страны, получат дополнительную маржу. Но нефтетрейдеры и переработчики лишатся прибыли. Фактически они опять заплатят за сдерживание розничных цен, как это происходит сейчас", — подчеркивает Михаил Колесников, основатель бренда умных АЗС и топливораздаточных колонок Benza.

По мнению экспертов, целесообразнее было бы увеличение экспортной пошлины. Так, например, правительство недавно поступило с металлом, подорожавшим за год вдвое.

В любом случае решение за Минэнерго. Как считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), помогло бы и изменение формулы расчета демпфера. Однако от ручного управления аналитики предостерегают. Ограничение экспорта может выглядеть оправданным, но негативно влияет на развитие отрасли.