Что происходит с людьми, зараженными сразу двумя штаммами коронавируса

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Ученые не спешат с выводами о том, как переносят пациенты заражение двумя видами коронавируса. Что происходит при коинфекции и как меняется течение COVID-19, подробнее читайте в материале Татьяны Пичугиной для РИА Новости.

Свежие случаи двойного заражения

В католическую клинику города Алст в Бельгии 3 марта поступила 90-летняя женщина. "В результате серии падений", — гласит официальная причина госпитализации. Признаков ОРВИ у нее на тот момент не было, но ПЦР-тест показал коронавирус.

Больная не испытывала проблем с дыханием, уровень кислорода был в норме. Затем состояние резко ухудшилось, и через пять дней она скончалась.

Посмертное тестирование выявило два штамма SARS-CoV-2 — это называют коинфицированием. Первый — B.1.1.7 (альфа), ранее известный как британский. Другой — B.1.351 (бета), или южноафриканский. Оба варианта были в Бельгии, заразиться умершая могла от двух разных людей, где именно — неизвестно. Женщина жила одна, не вакцинирована. Видимо, до нее не дошла очередь — кампания стартовала в стране в конце декабря.

Это один из первых задокументированных случаев коинфицирования. Бельгийские ученые рассказали об этом на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, прошедшем на днях онлайн. Стала ли коинфекция причиной гибели, они сказать затрудняются. Но отмечают, что, вероятно, это явление недооценено.

Сейчас известно еще о семи подобных случаях в Бангкоке, Таиланд. При тестировании рабочих из большого лагеря-общежития обнаружили носителей сразу двух штаммов — альфы и дельты. Последний возник зимой в Индии, весной вызвал там мощнейшую волну эпидемии и быстро стал доминировать в мире.

Власти Таиланда сообщили, что состояние пациентов не внушает опасений. Предполагается, что смешанное заражение двумя штаммами произошло из-за большой скученности в общежитии.

На правах гипотезы

Версию о коинфицировании высказали ученые из США, исследуя повторное заражение 25-летнего мужчины из штата Невада. В марте 2020-го у него проявились симптомы ОРВИ. Отягчающих заболеваний не было, пациент быстро поправился. Однако в конце мая снова почувствовал себя плохо — лихорадка, кашель, головная боль, диарея.

Анализ геномов возбудителей показал, что штаммы были разные. Это первый задокументированный случай повторного заражения COVID-19 в США. Ранее о подобном сообщали из Эквадора. И там, и там повторное заболевание протекало тяжелее.

Однако американские ученые дали еще одно объяснение случившемуся — заражение сразу двумя штаммами с условными названиями А и В. Тогда надо допустить, что при первом анализе штамм В ускользнул от теста. А при втором штамм А уже вымер.

Очень длинный ковид

Скорее всего, первыми клинически доказанную коинфекцию описали в Португалии. В марте в больницу обратилась 17-летняя девушка с симптомами ОРВИ, через девять дней ее состояние ухудшилось, потребовалось интенсивное лечение. Через девять дней пациентку выписали с сатурацией 99 процентов, но с положительным ПЦР-тестом — на самоизоляцию.

Через два месяца она снова попала в больницу с похожими симптомами, болями в груди. К счастью, вскоре все прошло. Но ученые секвенировали геномы возбудителей в образцах, взятых у нее в разное время. Там присутствовали варианты коронавируса линии 20A, доминировавшие в Ломбардии (Италия) и Португалии. А также мутанты другой линии — 20B, широко разошедшейся в Европе.

Известно, что вирусы многократно мутируют в организме долго болеющих пациентов. Однако не в этом случае. Линии 20А и 20В — генетически далекие друг от друга, возникшие в разное время. Когда у пациентки возникли первые симптомы, она уже была ими инфицирована, полагают авторы статьи. Только выявить второй штамм не смогли.

Ученые допускают, что смешанная инфекция стала причиной затяжной и тяжелой болезни девушки. Тем более что генетический анализ не показал предрасположенности к тяжелой форме ковида. Все это время за больной ухаживала мать. Из домочадцев лишь она заразилась, перенесла легко.

Данных пока очень мало, выводы делать рано. Вероятно, какие-то повторные заражения на самом деле скрывают коинфекцию, просто это не определяют при тестировании. Ученым еще предстоит понять, как происходит смешанное заражение, как два штамма коронавируса в одном организме меняет симптомы и течение болезни, из-за чего происходят рецидивы, эффективны ли вакцины против такой экзотики.

Одно из немногих исследований на эту тему провели ученые из Колумбийского университета. С зимы 2016-го по весну 2018 года в Нью-Йорке они протестировали 191 человека на заражение сезонными коронавирусами. О COVID-19 тогда еще речи не шло. Двенадцать человек инфицировались по несколько раз, из них семеро — одновременно разными респираторными вирусами.