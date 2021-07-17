Рано расслабились: принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Новая угроза пришла в Америку и Европу в тот момент, когда там прощались с ограничениями. О том, кто, едва успев снять маски, вновь их надевает, подробнее в материале Софьи Мельничук и Ксении Мельниковой для РИА Новости.

Прививка по политическим соображениям

Американцы уже было праздновали отступление пандемии — половина взрослого населения полностью привилась — как вмешался штамм дельта. Инфекция распространяется стремительно. Под ударом штаты, где вакцинация идет не так активно: Техас, Арканзас, Миссури, Невада.

Все хуже дела в Нью-Йорке. Там выявляют один процент положительных тестов, но это вдвое больше, чем неделей ранее. В целом по стране число заразившихся удвоилось за последние три недели — с 11,3 тысячи случаев в день до 23 тысяч.

Главный советник Белого дома по пандемии Энтони Фаучи полагает, что страна разделилась на "две Америки". В округах, которые на прошлых выборах голосовали за Дональда Трампа, прививается в среднем меньше людей, чем в тех, что выбирали Байдена.

Например, в Миссисипи симпатии были на стороне Трампа, и там уровень вакцинации один из самых низких в стране — 33,6 процента. В Северной Каролине оба кандидата шли вровень, и вакцинировали там почти половину десятимиллионного населения. И все же заболеваемость в штате тоже выросла вчетверо за две недели — до 995 случаев в сутки.

Однако местные не сильно переживают, рассказал РИА Новости житель Эшвилля — одного из самых туристических городов штата — Джейкоб Бласс: "Мы сдаем нижний этаж дома туристам, из-за пандемии он долго пустовал. Но в последние недели каждый день гости". Город возвращается к прежней жизни, людей на улицах много. "Мы уже давно ходим в рестораны, как раньше, но мой друг, который также и мой врач, более консервативен, пока сидит дома", — продолжает Бласс.

Он тоже немного беспокоится из-за дельты — полностью привит, однако эффективность вакцины может быть ниже. Согласен с предположением, что демократы прививаются охотнее, нежели сторонники Республиканской партии: "Это заметно и по торговым точкам. Сейчас, когда опасность миновала, в более дорогих магазинах, куда ходят люди с высоким достатком, покупатели все еще носят маски. В дешевых супермаркетах, где и качество продуктов не очень хорошее, все как были без масок, так и есть".

Так или иначе, Америка в целом справляется неплохо. Даже в штате с самым низким уровнем вакцинации — Оклахоме — привили треть населения.

Добровольно — обязательно

В Европе эпидемобстановка неспокойная. Скандально известный журнал Charlie Hebdo на днях вышел с провокационной обложкой: Эммануэль Макрон со зловещим оскалом всаживает шприц в голову изможденного рабочего.

Накануне президент Франции обратился к нации, заявив, что к середине сентября все медработники должны привиться от коронавируса. К выводу, что обязательная вакцинация нужна, власти пришли после того, как десятки тысяч людей по всей стране скончались из-за COVID-19 в домах престарелых.

С начала августа в ресторанах, барах, торговых центрах и поездах дальнего следования потребуют санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест. С 21 июля этот документ станет необходимым для посещения спектаклей, парков аттракционов, фестивалей.

"Я понимаю, чего от вас прошу, и я знаю, что вы на это готовы. В каком-то роде это должно быть ваше чувство долга", — настаивал Макрон. Новых локдаунов не планируют, но стране все-таки придется научиться жить с вирусом.

После выступления президента почти два миллиона французов сразу записались на вакцинацию. Система не выдержала наплыва. "Сайт Doctolib, на котором это можно сделать, перестал работать", — рассказывает живущая в Париже Милана Макарова.

Во Франции из-за дельта-штамма число зараженных растет. Хотя цифры все же небольшие — ежедневно в стране выявляют 1,2 тысячи новых случаев. "Те, кто не вакцинировался, суетятся. Но вообще сложно найти человека, который бы не получил хотя бы первую дозу", — пояснила россиянка. Полностью привитых — 40 процентов населения. И уже сейчас вход в рестораны и кафе разрешен только по электронным QR-кодам.

К обязательной вакцинации прибегли и некоторые региональные власти в Китае. Десятки уездов на юге страны принуждают жителей прививаться, иначе им запретят вход в школы, библиотеки, тюрьмы, больницы без дополнительных подтверждений того, что они не заразны. Правда, в Пекине такой подход не оценили. Центр по профилактике и предотвращению заболеваний призвал руководство на местах соблюдать права китайцев и не оказывать давления. По собственной воле в КНР вакцинировались уже более миллиарда человек.

К нормальной жизни

В Британии ждут снятия ограничений, обещанного несколько месяцев назад Борисом Джонсоном. Однако прямо перед долгожданной датой, 19 июля, заболеваемость вернулась к январским показателям — разгару пандемии. Накануне в стране зафиксировали 48 тысяч новых случаев. Однако даже на фоне такого роста большинство ограничений планируют отменить.

Власти отмечают, что 87 процентов взрослых британцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Джонсон пояснил: пора "восстанавливать свободы людей" и "возвращаться к нормальной жизни", добавив при этом, что нужно оставаться рассудительными.

Британцы смогут собираться большими компаниями, не держать социальную дистанцию, не носить маски (за исключением многолюдных мест и общественного транспорта). Еще в стране планируют отменить обязательное предъявление QR-кодов в барах и ресторанах. К тому же вакцинированным разрешат посещать страны, входящие в "желтую" группу по заболеваемости, не соблюдая после этого десятидневный карантин.

Врачи и эксперты считают, что снимать ограничения преждевременно. Но этого очень ждут местные бизнесмены, рассказывает лондонец Альпер Баллы. "Несмотря на отмену мер 19 июля, дельта-штамм сильно беспокоит британские власти, есть риск очередной волны. Мэр Лондона Садик Хан уже заявил, что в британской столице ограничения сохранят. Вакцинация в стране идет полным ходом. В правительстве надеются снизить риск, хотя при этом опасаются, что в ближайшее время от последствий ковида будут ежедневно умирать по 100-200 человек. Тем временем рестораны переполнены, такое ощущение, что люди вернулись к нормальной жизни", — пояснил британец.

Надежда на вакцину

Замглавы Минздрава Италии Пьерпаоло Силери считает решение французских властей о введении санитарных пропусков правильным — "Мы должны сделать так и в Италии". По его словам, это ускорило бы вакцинацию среди людей от 18 до 45 лет:

"Но сертификаты в Италии не должны требовать для посещения баров и ресторанов, если только заражение не достигнет таких же показателей, как в Великобритании".

В день в Италии регистрируют около двух тысяч новых случаев, говорит Марко Скорцато из Рима. "Сейчас регионы в "белой зоне" — то есть там нет никаких ограничений. Единственное — просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски в барах, магазинах и общественных зданиях. Но растет число зараженных. Однако все разговоры о новых мерах пока пустые", — рассказывает итальянец.

В Минздраве стране обеспокоены появлением дельта-штамма. "Не исключают, что начнется четвертая волна пандемии. После победы Италии в чемпионате Европы по футболу болельщики заполонили улицы и площади городов. Поэтому сейчас мы ожидаем последствий и новых случаев заражения", — отметил Скорцато.

В соседней Испании, напротив, в регионах заново вводят антикоронавирусные меры. В основном вспышка дельты коснулась невакцинированных молодых людей — 20-30-летние только начали получать дозы. Это совпало с открытием ночных клубов 21 июня и окончанием учебного года.

Власти Каталонии намерены обратиться в суды с просьбой разрешить ввести комендантский час в нескольких городах, в том числе в Барселоне. Там за последние две недели выявили около 80 тысяч случаев, притом что население региона — 7,7 миллиона. Собираться компаниями более десяти человек уже запретили. Схожие меры ждут жителей Кантабрии.

Пока некоторые страны борются уже с четвертым наплывом инфекции и новыми мутациями вируса, Всемирная организация здравоохранения официально объявила о третьей волне пандемии. Коронавирус стремительно обновляется, и в Южной Америке вслед за гаммой обнаружили лямбду. И как поведут себя эти штаммы, еще предстоит узнать.