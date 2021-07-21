Талибы – не патриоты "эмирата", а наемники Пакистана

Александр Хроленко, военный обозреватель

Террористическое движение открыто претендует на всю полноту власти в стране, не намерено договариваться с оппонентами, и почти не прячет внешнюю зависимость.

Мусульманский праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам) в Кабуле 20 июля был омрачен ракетным ударом – три ракеты разорвались на территории президентского дворца во время молитвы. Днем ранее талибы заявили о провале переговоров по прекращению огня и освобождению пленных в Афганистане. Боевые действия все более высвечивают деструктивную роль Пакистана.

Ранее на международной конференции по безопасности в Ташкенте президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани осудил деятельность Пакистана на афганском направлении, и заявил, что сторонники "Талибана"* в Пакистане "открыто празднуют" нанесение ущерба афганскому народу. По данным разведки, за последний месяц более 10 тысяч боевиков прибыли в Афганистан из Пакистана. При этом "Талибан"* поддерживает связь с международными террористическими организациями, хотя по соглашению с США в Дохе должен был разорвать отношения с "Аль-Каидой"* и другими (на афганской территории действует около 30 террористических группировок).

Пакистан поддерживает движение "Талибан"*, и конфликтует с Индией. Это соперничество бьет по Афганистану и сопредельным странам Центральной Азии. Талибы обучены «джихаду» в пакистанских медресе.

Симпатии части населения региона к религиозно-патриотической риторике управляемого, а ранее и финансируемого извне "Талибана"* не оправданы. Религиозно-государственные идеи или интересы соседних стран не могут служить оправданием массовых убийств сограждан в ходе многолетней войны в Афганистане.

Спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад 20 июля в Исламабаде провел переговоры с премьер-министром страны Имран Ханом и главой пакистанской армии генералом Камар Джаведом Баджвой. Стороны подчеркнули важность мирных межафганских переговоров, которые вообще-то активно саботируются талибами. Переговоры выглядят фигурой речи.

Еще один пример враждебности. Главы МИД Афганистана и Пакистана Мохаммад Ханиф Атмар и Шах Мехмуд Куреши 19 июля обсудили похищение дочери афганского посла в Исламабаде в минувшую пятницу. После освобождения из плена девушка находится в больнице. На фоне этого неслучайного инцидента Кабул отозвал из Пакистана посла и некоторых дипломатов.

Беженцы пока возвращаются

Ожесточенные боевые действия в северных провинциях и контроль «Талибана»* над приграничными районами Афганистана неизбежно генерируют потоки беженцев. Так, значительная группа жителей афганского селения Андемин (этнических кыргызов) уезда Вахан провинции Бадахшан, 14 июля перешла на территорию Таджикистана, спасая себя и свое имущество.

Ранее власти Кыргызстана заявляли о готовности разместить афганских кыргызов на своей территории. Однако через четыре дня все 345 афганских граждан вместе со своими транспортными средствами и 4000 голов скота были возвращены на родину таджикскими властями.

Ранее многие сотни военнослужащих и мирных граждан Афганистана перешли границы Таджикистана и Узбекистана, спасаясь от талибов. Беженцы временно обеспечивались местами проживания, продуктами и медицинской помощью (согласно конвенции ООН), а затем возвращались на афганскую территорию. Если под прессом боевых действий миграционный поток станет исчисляться десятками и сотнями тысяч человек, оперативно вернуть их в Афганистан уже не получится. Тогда страны Центральной Азии попадут в зону афганской турбулентности, даже без пересечения талибами границ Афганистана.

Растет поток беженцев в Турцию (через Иран) – до 1000 афганцев ежедневно. Мигранты заявляют, что бегут от талибов в страхе за свою жизнь, и хотят пособий. Для турецких властей поток пока не критичен, но многие беженцы не имеют документов. Идеальное прикрытие для террористической экспансии или расширения наркоторговли – на всех географических направлениях.

Невзирая на угрозы талибов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля в очередной раз заявил, что Анкара готова обеспечить безопасность международного аэропорта Кабул – при административно-финансовой поддержке Вашингтона (ранее Sputnik подробно рассказывал о проекте турецкой "братской помощи" и перспективах "джихада").

Попутно турецкие СМИ внушают населению, что Турцию очень любят в Афганистане, который в домусульманской истории был домом для многочисленных турецких племен, а после принятия ислама оказался в составе Сельджукского государства. Якобы турецкое присутствие (доминирование) сохранялось в дальнейшем. Афганистан стал первой страной, признавшей "новую" Турцию 1 марта 1921 года. И первый иностранный визит в Турцию совершил король Афганистана. Следовательно, турецким войскам уходить из Кабула никак нельзя.

У Эрдогана одна проблема – убедить непримиримых "братских" талибов в полезности этой гуманитарной миссии. Или военной авантюры, если Анкара намерена "сдерживать" талибов на подступах к Кабулу своими беспилотниками и "субподрядчиками" – многочисленными исламистскими группировками, у которых есть свои счеты с "Талибаном"*. Как бы то ни было, турецкого оптимизма Москва не разделяет.

Позиции России и ОДКБ

Минобороны РФ готовит серию крупных контртеррористических маневров у границ Афганистана. К примеру, 30 июля стартуют российско-узбекские учения в Сурхандарьинской области. Параллельно Узбекистан перебрасывает в Таджикистан авиацию и спецназ – для совместных российско-таджикско-узбекских учений на военном полигоне Харб-Майдон в приграничной Хатлонской области.

Российские танкисты 20 июля совершили туда 200 километровый марш с таджикского полигона Ляур. На афганской границе действует оперативная группа ОДКБ.

В Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база, а в Кыргызстане – российская авиабаза "Кант", которые находятся в постоянной боевой готовности, и гарантируют безопасность южных рубежей зоны коллективной безопасности.

К примеру, экипажи модернизированных вертолетов Ми-8 до 22 июля отрабатывают высадку десанта в ходе трехдневного летно-тактического учения на авиационном полигоне «Эдельвейс» в горах Тянь-Шаня в Иссык-Кульской области.

В случае проникновения экстремистов в Центральную Азию Москва готова помочь своим региональным союзникам по линии ОДКБ, и на двусторонней основе – эту принципиальную позицию подтвердил вчера посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. А российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Страны Центральной Азии не намерены размещать на своей территории американские военные базы, и этим подчеркнул запас прочности ОДКБ.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.