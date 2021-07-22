Нужна ли прививка переболевшим COVID-19: зачем и когда ее делать

Защитить от него могла бы прививка, однако, когда именно ее стоит делать, ученые спорят до сих пор. Нужно ли переболевшим ковидом вакцинироваться и через сколько дней после выздоровления это можно сделать разбиралась Альфия Еникеева для РИА Новости.

Риски повторного заражения переболевших

В начале 2020 года, когда пандемия только начиналась, исследователи предполагали, что у переболевших ковидом формируется длительная естественная защита от нового заражения. Проверить гипотезу на людях было невозможно, поэтому ученые попытались повторно инфицировать макак-резусов. Животные не заболевали. Однако специалисты признавали: времени между выздоровлением и попытками их снова заразить прошло слишком мало, чтобы можно было делать окончательные выводы. Впоследствии эти опасения подтвердились.

Уже летом 2020 года появились первые сообщения о пациентах, которые болели ковидом дважды с перерывом в несколько месяцев. Как правило, речь шла о заражении разными штаммами, хотя были и исключения.

Тем не менее к осени исследователи с уверенностью говорили только о трех-четырехмесячном иммунитете к COVID-19. Так, американские и канадские иммунологи независимо друг от друга выяснили, что антитела IgG — белки, защищающие от повторного заражения, — остаются повышенными в организмах переболевших около ста дней. Наибольший срок составил 115 дней. Антитела IgM и IgA сохранялись и того меньше — не больше двух месяцев.

Данные шведских ученых оказались более оптимистичными. По их оценкам, специфические антитела, а значит, и иммунитет к коронавирусу сохранялись около девяти месяцев.

Нужна ли прививка переболевшим

Всемирная организация здравоохранения рекомендует привиться от коронавируса всем — и тем, кто болел ковидом, и тем, кто с ним пока не сталкивался.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) считают, что переболевшим обязательно надо вакцинироваться. Исключение — лечение моноклональными антителами или мультисистемный воспалительный синдром в анамнезе. В этом случае прививку можно отложить на три месяца.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости также подтвердил, что переболевшим надо привиться от коронавируса.

"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у людей, переболевших коронавирусом, сохраняется в среднем шесть месяцев после перенесенной инфекции. После полугода защита постепенно ослабевает. Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел", — отметил министр.

Когда делать прививку переболевшим

Чаще всего исследователи говорят о шестимесячной защите от повторного заражения. Этой точки зрения придерживаются Всемирная организация здравоохранения, российский Минздрав и Роспотребнадзор. Именно поэтому они рекомендуют переболевшим ковидом сделать прививку примерно через полгода после выздоровления.

Прививают ли переболевших в других странах

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) рекомендует привиться уже через 28 дней после обнаружения первых симптомов коронавируса. Власти Франции советуют переболевшим вакцинироваться не ранее трех и не позднее шести месяцев после выздоровления. При этом им полагается только одна доза. Исключение — пациенты с хроническими заболеваниями, включенные в группы риска. Им будут делать две дозы вакцины.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), ограничиться одним уколом рекомендуют переболевшим практически во всех странах Евросоюза. Правда, сроки вакцинации немного разнятся — от трех до восьми месяцев после того, как болезнь отступила.

Нужно ли смотреть антитела перед вакцинацией

Разные оценки длительности иммунитета к ковиду могут быть связаны сразу с несколькими факторами. Так, британские исследователи установили, что концентрации защитных антител зависят от возраста — у людей старше 75 лет они уменьшаются быстрее, чем у молодых. Также количество антител коррелирует с тяжестью течения новой коронавирусной инфекции — у тех, кто переболел бессимптомно, оно ниже — и дозой вируса, полученной при заражении. Вероятно, поэтому у медработников, постоянно сталкивающихся с больными COVID-19, антитела дольше сохраняются в организме.

Тем не менее специалисты пока не смогли определить их минимальный уровень, достаточный для эффективной защиты от ковида. В ВОЗ подчеркивают, что тесты на антитела прежде всего нужны для исследования заболеваемости ковидом в популяции. Они помогают обнаружить случаи инфицирования коронавирусом, которые не выявили в ходе планового или активного эпиднадзора. Однако такие исследования ничего не говорят об уровне защиты от инфекции и делать их перед вакцинацией не нужно.

Похожей позиции придерживаются в Минздраве России. Там отмечают, что "при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов G и М". В Оперштабе Москвы также не рекомендуют делать анализ на антитела перед прививкой. Более того, в сообщении Оперштаба от 24 июня уточняется, что высокий титр антител (если человек все-таки провел такое исследование) не считается противопоказанием для прививки.

Сходные рекомендации дают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Национальная служба здравоохранения Великобритании обходит стороной этот вопрос, но уточняет, что исследование на уровень антител ничего не говорит о защите от коронавируса. Оно только подтверждает, что человек ранее переболел ковидом.

Во Франции власти советуют сдать анализ на антитела перед вакцинацией, но только людям, у которых не диагностировали COVID-19. Это связано с тем, что там всех переболевших прививают только одной дозой. Если окажется, что человек не знал и перенес инфекцию бессимптомно (на это укажет наличие антител), то ему тоже полагается только один укол.

Надо ли переболевшим делать две дозы вакцины

В большинстве стран переболевшим рекомендуют делать только одну дозу вакцины от коронавируса. В России сейчас всем — и тем, у кого был ковид, и тем, кто с ним не сталкивался, — вводят две дозы. Однако в случае "Cпутника V" вполне достаточно может быть и одной. К таким выводам пришли аргентинские ученые. Они сравнили уровни антител после вакцинации "Спутником V" у 227 человек. Одни из них перенесли ковид, другие не болели им. Титры антител измеряли перед прививкой, через три недели после первой дозы и через три недели после второй.

В результате выяснилось, что у переболевших коронавирусом уровни антител после одной дозы "Спутника V" примерно в 4,6 раза выше, чем у людей, не болевших ковидом, после двух доз. А значит, переболевшим достаточно и одного укола, заключили ученые.