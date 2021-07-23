Многонациональная провокация в Грузии AgileSpirit 2021: цели и средства

Совместные учения сил обороны Грузии и армии США в Европе и Африке AgileSpirit 2021 состоятся в период с 26 июля по 6 августа в пяти учебных точках.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Многонациональные учения AgileSpirit в Грузии разрушают региональную стабильность, подталкивают народы Южного Кавказа к вражде и войне, служат интересам США и их союзников по НАТО.

Совместные учения сил обороны Грузии и армии США в Европе и Африке AgileSpirit 2021 состоятся в период с 26 июля по 6 августа, в пяти учебных точках – на полигоне и в аэропорту Вазиани, на авиабазе Сенаки, на тренировочных площадках Орфоло и Сорта. Воздушным и морским транспортом в Грузию уже доставлена бронетехника Армии США, которая собственно и является "бенефициаром" маневров.

Декларативная цель AgileSpirit 2021 – повышение оперативной совместимости между войсками 15 участвующих стран – не выдерживает критики. Совмещаться особенно нечему. Учения немногочисленные и фактически двусторонние – американо-грузинские, ведь из 2500 участников – 700 американских и 1600 грузинских воинов. Если оставшиеся 200 "штыков" разделить на чертову дюжину других стран-участниц, получим в среднем примерно 20 человек под каждым флагом. Такое представительство вряд ли послужит росту качества многонациональных боевых операцийпод девизом: "Сила через партнерство".

Очевидно, реальная цель учений –изучение регионального ТВД американским военным командованиеми новые провокации в отношении РФ и ее союзников на Южном Кавказе. Достаточно посмотреть на географическую карту Кавказа, чтобы понять: очередная демонстрация силы США и партнеров адресована исключительно России.

Американская армия представлена командованиями: специальных операций США в Европе, 21-м поддержки театра военных действий, 7-й армии, 173-й воздушно-десантной бригады, 1-й пехотной бригады, ВВС США в Европе, Национальной гвардии штата Джорджия, и другими. Если все подчиненные войска этих командований внезапно окажутся в Грузии, может произойти все что угодно.

В программе AgileSpirit 2021 – отработка взаимодействия на командных пунктах бригад, полигонные упражнения с боевой стрельбой на уровне батальона "в реалистичной учебной среде".

Самые яркие эпизоды –воздушно-десантная операция с участием Грузии, Великобритании, Польши, а также некие совместные действия сил специальных операций Грузии, США, Великобритании, Румынии и Польши на полигоне Сорта.

Чем будут заниматься остальные участники – из Азербайджана, Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Италии, Испании, Турции, Украины – пока неизвестно. Однако альянс официально считает Россию главной военной угрозой вплоть до 2030 года, и это – концептуальная и тактическая основа пребывания "варягов" в Грузии.

Десятый "дух"

Маневры AgileSpirit 2021 несут прямые угрозы безопасности мирного населения. К примеру, эстонские партнеры нередко жгут лес в районе учений, украинские воины способны случайно обстрелять грузинские селения – как у себя дома, американский спецназ привычен к штурмам мирных сельхозпредприятий. А для начала, колонны грузинской бронетехники заблокируют магистрали Сенаки-Леселидзе и Хашури-Ахалцихе-Вале.

Учения AgileSpirit проходят в мирной, относительно благополучной Грузии с 2011 года, и нынешний эпизод – десятый по счету. Начиная с 2018-го,игры AgileSpirit проводятся раз в два года (в 2020-м помешала пандемия).

Военные маневры США и альянса отражают не заботу о безопасности грузинского народа, и не стремление "вернуть утраченные территории". Иностранные войска десятилетиями используют Грузию для создания сети "опорных баз", дестабилизации, и гарантируют лишь рост военно-политического напряжения на Южном Кавказе.

Вашингтон упрямо подталкивает Тбилиси ко второму вооруженному конфликту с Москвой, хотя итоги грузинской операции "Чистое поле" августа 2008 года никто не забыл.

Независимая Грузия вправе еще сто лет идти "курсом в НАТО", перевооружаться и развивать "операционную совместимость", но безопасность "мятежных" с грузинской точки зрения соседей подкреплена экономической и военной мощью России. Москва не раз откровенно предупреждала об опасности сближения Тбилиси с НАТО, и ответно-встречное стратегическое планирование Генерального штаба ВС РФ ни для кого секретом не является.

Маневры альянса в грузинских горах чреваты тяжелыми потерями и последствиями для всех участников. Да, и в целом милитаризация никогда не способствовало развитию и процветаниюстраны.

Перевооружение и "отрыв"

Небольшая и небогатая Грузия с населением около 3,9 миллиона человек в мировом рейтинге военной мощи занимает 92 место – после Чада и Зимбабве.

Грузинская армия насчитывает 20 тысяч действующих военнослужащих. В составе сухопутных войск имеются четыре боеспособные бригады, на вооружении состоят 163 танка, около 156 САУ и буксируемых орудий, 50 ракетных установок. Количество танков и артиллерии за три года заметно снизилось, зато Грузия успешно развивает свою систему ПВО, ориентируясь на современные и дорогостоящие стандарты НАТО. И для чего-то закупает сотни противотанковых ракет.

Республике никто не угрожает, вооружение избыточно (средства контроля воздушного пространства охватывают радиус до 470 километров – над западной частью Черного моря и соседними странами, включая юг России, Абхазию и Южную Осетию).

Протяженность грузинской территории с запада на восток – 440 километров, с севера на юг – менее 200 километров. Бессмысленно тратить сотни миллионов лари на развитую систему ПВО, которая может пригодиться лишь для прикрытия развертывания войск США и НАТО в ходе крупномасштабной операции на Кавказе.

Одних только ПТРК Javelin американского производства Грузия приобрела на сумму более 75 миллионов долларов (72 пусковые установки и 410 ракет к ним), но оказалось, что этого мало, требуется новая партия.

Вызывают откровенное недоумение планы Тбилиси каким-то образом использовать военный потенциал НАТО – в непосредственной близости от границ России. Итоги всех недавних военных операций стран-членов альянса – в Югославии, Ливии, Афганистане, Ираке, Сирии – свидетельствуют лишь о несовместимости НАТО с региональной стабильностью и национальной безопасностью "подопытных" стран. Реальные угрозы подстерегают Грузию исключительно со стороны США и Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 июля заявил: "Вокруг нас пытаются сформировать пояс нестабильности, принуждая наших ближайших соседей, братские нам народы делать выбор – "либо ты с Западом, либо ты с Российской Федерацией". В корне деструктивная логика вражды, навязанные западными партнерами перевооружение, "отрыв" Грузии от России, военно-политические "отношения" с Западом без обязательств – путь в тупик.