Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Рубль упал, керосин подорожал. Пытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены. Отпускной спрос и ограниченный выбор направлений тому лишь способствует. Правительственные меры могут слегка охладить рынок — но эффект будет виден не везде. Полеты за рубеж и вовсе рискуют стать золотыми. Ждать ли снижения, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Взлетели до небес

Уже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м. Самый резкий рост — на билеты из Москвы и в Набережные Челны. К лету прибавил и российский Юг. В Сочи — в два раза.

В отрасли объяснили это увеличением затрат, низкой рентабельностью и убытками. Еще один очевидный фактор — сокращение числа доступных направлений. Влетает в копеечку авиационный керосин, доля которого в затратах — почти 35%. Сказался и слабый рубль, ведь платежи по лизингу у перевозчиков, как правило, в долларах — это еще десять процентов в себестоимости.

Вдобавок в застойном для авиарынка прошлом году игроки пытались стимулировать продажи заниженными тарифами. Это обернулось дополнительными финансовыми потерями.

Крупнейшие авиакомпании в 2020-м понесли рекордные убытки — 125 миллиардов рублей. "Аэрофлот" — 96,53 миллиарда, "Уральские авиалинии" — 5,85, S7 ("Сибирь") — 5,23.

Откат назад

Впрочем, на рынке — качели. В условиях рухнувшего спроса пару месяцев назад цены на некоторых внутренних направлениях снизились.

"Авиакомпания обычно располагает сетью маршрутов и управляет ею так, чтобы в целом получать прибыль: просадки на одних направлениях компенсируются другими. Обычно это зарубежные рейсы, но они еще не вполне доступны. Задирать же цены сильно нельзя — спрос тоже не растет", — рассуждает Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН.

Это подтверждает и статистика онлайн-сервисов по продаже авиабилетов. По данным "Купибилет", средний чек на перелеты из регионов России в Москву и обратно с апреля по июнь — 8386 рублей. Подорожание на треть. Правда, по некоторым популярным направлениям зафиксировали снижение — от 35% в Калининград до 58% в Ставрополь. Тем не менее на общую картину это не повлияло.

Нулевой НДС и субсидии

В середине июля Владимир Путин продлил действие пониженной десятипроцентной ставки НДС для внутренних авиарейсов до конца 2022-го. А к августу авиакомпании должны запустить продажи по льготному тарифу для семей с детьми.

Премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу провести конкурс среди авиакомпаний, "чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу".

Субсидировать планируют 46 маршрутов. В списке — Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Петрозаводск. Билет со скидкой будет стоить от 4,6 до 10,9 тысячи в зависимости от направления. На компенсации перевозчикам выделят из бюджета 1,35 миллиарда рублей.

Льготный НДС действительно сделает путешествия по России доступнее. Цены несколько охладит расширение полетных программ внутри страны и рост предложения.

"Субсидирование государством льготных тарифов и продление льготной ставки НДС для внутренних авиарейсов однозначно помогут. Более того, ожидают, что программа льготных тарифов для семей существенно снизит цены на перелеты в отдаленные регионы. Россиянам, планирующим путешествие, например, в Хабаровск или Владивосток, это обойдется дешевле", — указывает Сергей Пирожников, основатель "Купибилет".

Существенного роста цен на внутреннюю авиаперевозку не ждут и в "Горящих турах". Господдержка авиакомпаний сгладит возможные всплески, считает директор турагентства Сергей Корчагин.

Уже не бюджетно

Другое дело, что туристы переориентировались на зарубежные направления. Хотя авиабилеты в Грецию, Болгарию и Черногорию с 2019-го подорожали в разы и стоимость перелета туда-обратно достигает 100 тысяч рублей.

Вообще в сегменте международных перевозок ситуация напряженная. "Разрешенных" стран слишком мало. Однако увеличивать число регулярных рейсов авиакомпании пока не хотят — опасаются новых ограничений. Предложения на востребованные летние направления в дефиците, а значит, ценам есть куда расти.

При этом летать за рубеж за большие деньги россияне явно не готовы. Так, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), несмотря на возобновление авиасообщения с Болгарией и увеличение числа рейсов с 24 июля, спрос невелик. Причина та же — дорого.

Но дело и в дефиците предложения: объемы перевозок ограничены, чартеры не возобновились. Игроки туротрасли констатируют: авиабилеты в страны, вновь доступные для отдыха, будут продавать по завышенным тарифам.

"Повышение цен может быть существенным, особенно на те направления, которые сейчас закрыты для туризма, а потом откроются. Стоимость билета увеличится вдвое или больше по сравнению с доковидным периодом. Это справедливо сегодня практически для всех международных рейсов", — говорит Сергей Корчагин.

В "Купибилет" фиксируют наибольшее изменение среднего чека год к году по маршруту Москва — Кипр. Почти в два раза: в 2019-м — 20 028 рублей, сейчас — 36 299. Увеличились и траты на перелеты в Грецию.

Впереди август — традиционно самый популярный отпускной месяц у россиян. Следовательно, включаются обычные рыночные механизмы.

"Подавляющее большинство перевозчиков действуют сейчас по принципу динамического ценообразования. То есть авиакомпания отслеживает спрос на каждом своем направлении и меняет тарифную сетку. Именно поэтому в высоком летнем сезоне на некоторых рейсах на популярные массовые туристические направления стоимость билетов достигает астрономических величин", — поясняет Артем Чернышов, директор международной туристической выставки MITT.

При этом, добавляет Евгений Миронюк, аналитик ИФК "Солид", динамика во многом зависит от эпидемиологической ситуации. Пока нет уверенности, что заболеваемость значительно снизится — дельта-штамм слишком активен. Если спрос опять упадет, есть шанс, что августовское увеличение стоимости авиабилетов будет минимальным.

Если же ситуация с ковидом выровняется, в течение года авиакомпании могут повысить цены еще на 15-20 процентов. Пострадают, разумеется, традиционно более доходные для перевозчиков международные авиаперелеты.