Боевые роботы России делают мир людей лучше

Александр Хроленко, военный обозреватель

Роботизированные комплексы вооружений все активнее внедряются в войска, используются во всех средах боевого применения, и не только на учениях.

Масштабные трехдневные маневры инженерных войск с применением роботизированной техники 30 июля завершаются в Западном военном округе (ЗВО). Учения охватывают шесть субъектов Российской Федерации, 12 полигонов и участок реки Ока. Задействованы более 8 тысяч военнослужащих и около 1500 единиц техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14".

В одном из эпизодов учений ЗВО, на полигоне Мулино в Нижегородской области инженерные подразделения совместно с Воздушно-десантными войсками отработали штурмовые действия в плотной городской застройке, при поддержке роботов серии «Уран». При этом подразделения использовали боевой опыт, накопленный в Сирии.

У инженерных войск своя специфика – ломать и строить. Вместе с тем в Российской армии создаются первые подразделения в составе десятков автономных ударных роботов. Тактика их боевого применения отрабатывается не только на полигонах.

На прошлой неделе опубликована видеозапись уничтожения сирийских террористов российским боевым роботом "Соратник". Бронированная гусеничная 7-тонная машина на территории САР поддерживала Силы специальных операций ВС РФ – в дневное и ночное время точно поражала отдельных боевиков и транспортные средства "джихадистов".

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о начале серийного производства в стране боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно: "Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах".

Оснащение войск подобными машинами – одно из приоритетных направлений. В Минобороны РФ создано специализированное управление, ответственное за внедрение боевых роботов. Развитие искусственного интеллекта в России выходит на новый уровень, и это требование времени. В новейших вооружениях всех видов и родов войск стремительно возрастает значение автоматизированных систем.

Прорыв в будущее

Победы в вооруженных конфликтах отдаленного будущего уже сегодня обеспечивают несколько российских оборонных предприятий, на которых производят боевых роботов для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Сухопутных войск. Рассмотрим наиболее известные образцы.

Упомянутый выше "Соратник" впервые "засвечен" на международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Предназначен для огневой поддержки войск, разведки, патрулирования территорий и охраны объектов, разминирования и разграждения, ретрансляции, подвоза боеприпасов и топлива.

Робот несет мощное вооружение: 40-мм или 30-мм гранатометы, 12,7-мм или 7,62-мм пулеметы, четыре противотанковых управляемых ракеты или реактивные огнеметы «Шмель». Особенно эффективен и полезен "Соратник" при штурме укреплений, в ходе различных спецопераций. При необходимости, два "Соратника" могут обмениваться информацией на поле боя. Это боевая автоматизированная система способна круглосуточно действовать в любых климатических условиях. Скорость – до 40 км/час, запас хода на одной заправке – 400 км.

Ударный гусеничный дрон "Уран-9"также проверен в боевой обстановке. Впервые представлен широкой общественности на параде Победы в Москве в 2018 году. Предназначен для ведения разведки, огневой поддержки войск, и уничтожения боевой техники противника.

Грозная 12-тонная бронемашина несет комплекс управляемого вооружения "Атака": противотанковые ракеты, реактивные огнеметы "Шмель", 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет. Машина обладает стелс-защитой, системой предупреждения о лазерном облучении и другими уникальными характеристиками. Западных аналогов не существует, специализированный журнал The National Interest признал безусловное превосходство российских технологий.

Если говорить о полноформатных танках, то "Уралвагонзавод" занимается двумя модификациями роботизированных дронов на базе Т-72Б3, а Госкорпорация "Ростех" создала роботизированную версию Т-14 "Армата" с искусственным интеллектом (решение об открытии огня принимает человек). В первом случае речь идет о модернизации существующих "пилотируемых" Т-72 (проект "Штурм"). Роботизированные танки максимально автономны и защищены (включая средства РЭБ), каналы связи с командованием зашифрованы.

Беспилотный танк Т-14 на гусеничной платформе "Армата" в июле успешно прошел тестовые испытания. Создание полностью роботизированных основных боевых танков эксперты называют настоящим прорывом для российской оборонной промышленности. Машина практически все делает сама, человеку остается только подтвердить ее выбор цели для поражения. Вероятно, будет создана и экспортная модификация основного боевого танка с искусственным интеллектом.

Опыт применения танковых подразделений в Сирии доказал необходимость одновременного присутствия на поле боя нескольких типов роботизированных комплексов – легких, средних и тяжелых. Роботизированные танки должны прикрывать друг друга огнем, устойчиво взаимодействовать друг с другом в сети, обмениваться информацией. Подразделения многофункциональных роботов появятся в российских войсках к 2025 году. С другой стороны, вскоре Россия испытает беспилотный летательный аппарат с ракетным вооружением для истребления танков.

В этом ряду особняком стоит подводная система "Посейдон" с ядерным двигателем, которая без преувеличения гарантирует уничтожение любой цели или страны-агрессора в целом. По действующей государственной программе вооружений (до 2027 года) Россия построит три субмарины, на борту каждой из которых будет до шести "торпед Судного дня".

Значение автоматизации

Боевые роботы позволяют сохранить человеческие жизни, и они способны быстрее принимать правильные решения, обеспечивать победу над противником "не числом, а умением" во всех средах боевого применения – на суше, в воздухе и в море.

Согласно концепции развития и боевого применения робототехнических комплексов, на период до 2025 года доля роботов в общей структуре вооружения и военной техники Российской армии достигнет 30%.

Значительная часть этих систем станет полностью автономными, работающими под управлением искусственного интеллекта. Российским программистам, конструкторам и инженерам осталось совсем немного пройти до полной автономизации боевых роботов, то есть замкнуть систему получения информации с поля боя и сложный аппарат автономного принятия решений.

Завершающий этап роботизации – единая автоматизированная система управления войсками. В области высокотехнологичных вооружений Россия лидирует, однако "партнеры" не жалеют многих миллиардов долларов, чтобы догнать и перегнать.

В ближайшие десять лет Пентагон намерен потратить 2,4 млрд долларов только на подготовку к кибервойнам будущего. США нацелены на совершенствование сетецентрических боевых действий, и настойчиво модернизируют вооруженные силы и средства применения современных военных технологий.

Разработкой перспективных систем искусственного интеллекта для Пентагона занимается агентство DARPA, которое ежегодно проводит «соревнования» автономных роботов (после 2015 года – в закрытом режиме). Предназначение таких машин на поле боя – высокотехнологичное уничтожение противника. Миролюбивая Россия официально признана главной военной угрозой НАТО до 2030 года, ей приходится сдерживать «партнеров» высокотехнологичными, эффективными и понятными средствами.

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