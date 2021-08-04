Учения ВМС США Large Scale Exercise 2021: хватит ли сил на Черное море

Военно-морских сил США совершенно недостаточно для полного контроля над Мировым океаном, не говоря уже об "устрашении" главных противников в Европе и Азии на море – ВМФ России и ВМС Китая – силами 36 кораблей и трех дивизий морской пехоты.

Александр Хроленко

Соединенные Штаты 3 августа начали крупнейшие за последние 40 лет учения ВМС Large Scale Exercise 2021, которые охватывают пять военно-морских объединений (оперативных флотов), три соединения Корпуса морской пехоты США, и 17 часовых поясов. Задействованы 25 тыс. военнослужащих. Маневры продлятся до 16 августа.

По информации издания Stars and Stripes, мероприятия Large Scale Exercise 2021 (LSE) – первые в 21 веке корабельные и десантные учения американского флота, сопоставимые по масштабу с маневрами ВМС НАТО Ocean Venture 1981 года. В планах – отработка морских сражений на большом пространстве, поиск "противника" в океане, его обнаружение и уничтожение, включая условное применение ядерного оружия. Это возвращение к стандартам холодной войны, демонстрация "решимости и новых возможностей", сигнал России и Китаю о том, что Америка может одновременно воевать на нескольких фронтах. Точнее – "решать проблемы в Черном море, восточной части Средиземного моря, Южно-Китайском море и Восточно-Китайском море, сводя на нет усилия по ослаблению американских вооруженных сил".

В ходе LSE 2021 американские ВМС должны продемонстрировать гибкость разнообразных морских (DMO), экспедиционных (EABO) и прибрежных операций в оспариваемой среде (LOCE), а также готовность к ведению боевых действий высокого уровня. Предполагается, что американские моряки (и морские пехотинцы, которые ранее получили пинка в Афганистане) готовы сражаться с высокотехнологичным противником, противостоять ударам высокоточного оружия.

Американские стратеги считают, что можно "сокрушить изощренного противника" под единым командованием одновременными высокоточными ударами "из всех областей одновременно, включая воздух, сушу, море, космос и кибернетику". Обновленная концепция совместных боевых действий ВМС, вроде бы, учитывает и "спорную логистику" (уязвимость транспортных коммуникаций), с которой США не сталкивались со времен Второй мировой войны. С интересом понаблюдаем за воплощением замыслов и планов.

Легенды и реальность

Командующий 6-м флотом США вице-адмирал Джин Блэк ранее заявил: "LSE проверит наших командиров по всему спектру военно-морских операций от тактических до стратегических, интегрируя корпус морской пехоты, чтобы продемонстрировать способность флота проводить скоординированные операции от открытого океана до побережья".

И все же, у специалистов вызывает большие сомнения возможность американского флота силами 36 кораблей и трех соединений морской пехоты доминировать одновременно в Черном, Средиземном, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, не говоря уже о Мировом океане в целом. По темпам, цифрам и качеству развития ВМС США отстают от потенциальных противников. "Голливудские" возможности американских авианосных ударных групп нивелируются противодействием авиации, субмарин, противокорабельных береговых ракетных комплексов и столь же эффективных средств ПВО-ПРО.

По данным западных аналитиков, военные флоты Китая и России имеют абсолютное количественное превосходство на море – 1380 кораблей и судов против 490 американских. Американские ВМС по количеству кораблей занимают лишь четвертое место в мире (490 единиц) – после военных флотов КНР (777 единиц), РФ (603 единицы) и КНДР (492 единицы).

По информации Пентагона, в составе ВМС находится 297 боевых кораблей, а у Китая – 335 надводных. Как бы то ни было, разница значительна. Если рассматривать суммарный тоннаж ВМС США, все не так плохо, но с учетом гиперзвукового высокоточного ракетного оружия, могущественных торпед, дальнобойных систем ПВО-ПРО России и Китая, американские авианосцы и ракетные эсминцы представляются легкими целями для гарантированного поражения. Напомню, гиперзвуковых ракет Пентагон не имеет.

Маневры LSE 2021 охватывают только ВМС США, но союзники и партнеры могут быть включены в будущие версии. Вероятно, "закрытость" американских маневров объясняется работой над ошибками, которые были допущены Пентагоном во время секретной стратегической игры (моделирования) в октябре 2020 года. По мнению заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джона Хайтена, осенняя игра "с треском провалилась", когда условный противник захватил инициативу в информационном пространстве, "отключил облако». Пентагон оказался не готов к действиям в децентрализованной среде. А высокотехнологичные вооруженные конфликты будущего удобной среды не обещают.

Путь в будущее

Начальник управления военно-морских операций ВМС США адмирал Майкл Гилдей вчера заявил, что маневры Large Scale Exercise 2021 позволят поэкспериментировать с концепциями ведения боевых действий, извлечь уроки на долгие годы. Интересен алгоритм подготовки к будущим битвам: «Концепция ведения войны станет основой всего, что мы покупаем, во что инвестируем, и она будет информировать о том, как нам сражаться».

Командующий Тихоокеанским флотом ВМС США адмирал Кристофер Грейди намерен в ходе учений LSE 2021 «развивать искусство и науку военно-морской войны», оценить экспериментальные технологии, использование объединенной боевой мощи нескольких военно-морских объединений – данных, оружия и платформ в спорных средах по всему миру.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли 2 августа заявил, что для подготовки к войне (которая неизбежна в силу исторической цикличности) Соединенные Штаты должны в ближайшие 10 лет освоить полсотни новых технологий, включая беспилотники с искусственным интеллектом.

На мой военно-морской взгляд, количество слов и пафос американских стратегов уводят в сторону от реальности глобального конфликта. Эксперименты и концепции явно преобладают над эффективностью боевых тренировок "на авиакрыле и подводных лодках, надводных кораблях и в киберподразделениях".

Американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) ранее определил главные причины поражения в Афганистане: «Не хватает знания военной истории, существуют серьезные проблемы со стратегическим мышлением». Также упомянуты неспособность «связывать поставленные цели с требующимися усилиями», стремление создать «плацдарм против России, Китая и Ирана», «гордыня, обусловленная статусом сверхдержавы, обладающей военным превосходством». Вывод: военачальники и гражданские чиновники США «трагическим образом заблуждались».

Мне кажется, эта история повторяется в Мировом океане. Планы глобальных учений ВМС США Large Scale Exercise 2021 не учитывают реальности гибкого противодействия вероятного противника – с высокоточным ракетным оружием (не говоря уже о термоядерном). Кому-то кажется, что при виде американской авианосной ударной группы на горизонте все российские или китайские "туземцы на джонках" должны оцепенеть от страха, и немедленно сдаться этой громаде концепций и инвестиций. Однако, июньская бомбардировка по курсу британского эсминца-нарушителя российской границы вблизи Крыма показала, что будет с "доминированием" и "проецированием мощи" ВМС США "в спорной среде" в случае пересечения "красной черты" в Черном море.

Аналогичным образом смелых экспериментаторов Пентагона могут встретить в Южно-Китайском море и Восточно-Китайском морях – ВМС НОАК анонсировали проведение ряда учений, в том числе со своими авианосными группами.

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