"Приняли за своих": как советская авиация бомбила Берлин

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Советская ПВО успешно отбила атаку, серьезных разрушений в городе удалось избежать. Однако ставка решила наказать немцев за наглость и наведаться в Берлин с ответным визитом. Как в августе 1941-го бомбили столицу Германии, пишет Андрей Коц для РИА Новости.

"Троянский конь"

На первый взгляд бомбить Берлин в августе 1941-го казалось фантастикой. Немцы уничтожили или захватили большинство аэродромов в западной части СССР. Уцелевшие находились слишком далеко от столицы Третьего рейха. Однако под контролем Красной армии, хоть и в тылу у немцев, оставался балтийский остров Эзель (сегодня — эстонский Саарему) Моонзундского архипелага. Его решили сделать "троянским конем" для воздушного вторжения в Германию.

Дерзкий план разработали народный комиссар ВМФ адмирал Николай Кузнецов и генерал-лейтенант авиации Семен Жаворонков. Они рассчитали, что дальним бомбардировщикам ДБ-3ф, ТБ-7 и Ер-2 хватит топлива долететь до Берлина и вернуться. Операцию назначили на темное время суток, чтобы советские самолеты не обнаружили себя раньше времени. Честь нанести первый удар по германской столице выпала летчикам 1-го минно-торпедного авиаполка 80-й авиабригады ВВС Балтийского флота под командованием полковника Евгения Преображенского.

Готовились в условиях строжайшей секретности. Все понимали: если хоть какая-то информация попадет немецкой агентуре, воздушный рейд обречен на провал. Надо было в кратчайшие сроки решить две непростые задачи. Во-первых, развернутый на Эзеле аэродром Кагул не мог принимать тяжелые бомбардировщики — то есть нужно удлинить взлетно-посадочную полосу. Во-вторых, требовалось доставить на остров необходимый запас авиационного топлива и боеприпасов.

Второго августа из Кронштадта под усиленной охраной вышел морской караван с припасами и строительной техникой. Скрытно пройдя через заминированный Финский залив, корабли зашли в Таллин, а следующим утром разгружались у причалов Эзеля. Еще через день 15 бомбардировщиков ДБ-3Ф первого авиаполка перелетели из-под Ленинграда на Кагул. Немцы по-прежнему ни о чем не догадывались.

В полной тишине

Три дня экипажи приводили в порядок бомбардировщики и снаряжение, изучали маршрут, летали на разведку. Все прекрасно понимали: операция будет успешной, только если пойдет в строгом соответствии с планом. Наконец, вечером 7 августа прозвучала долгожданная команда: "По машинам!" Три звена по пять ДБ-3Ф ровно в 21:00 тяжело оторвались от взлетно-посадочной полосы. Шли по кратчайшему маршруту над Балтийским морем: Эзель — Свинемюнде — Штеттин — Берлин. В бой летчиков повел командир полка Преображенский.

Это было тяжелейшим испытанием. Лететь приходилось на высоте более семи тысяч метров, чтобы скрыться от немецких зенитных прожекторов. Температура за бортом — 35-40 градусов мороза. Стекла кабин и очки шлемофонов покрылись инеем и льдом. К тому же на такой высоте человеку нечем дышать — летчики весь полет находились в кислородных масках. Особая ударная группа шла на Берлин в полном радиомолчании.

Бомбардировщики оказались у северной границы Германии ближе к полуночи. Над Третьим рейхом группу неоднократно обнаруживали с наблюдательных постов. Однако гитлеровцы не могли даже подумать, что к ним домой заявились советские асы. Думали, самолеты люфтваффе возвращающиеся с задания. Несколько раз сигналили прожекторами, предлагая сесть на ближайших аэродромах.

Не разгадали высоту

Столица Германии встретила бомбардировщики уличной иллюминацией — еще совсем не пуганые немцы не соблюдали светомаскировку. Машины шли как на параде, не встречая никакого противодействия. Восьмого августа, ровно в 1:30, пять самолетов сбросили бомбы ФАБ-100 на военно-промышленные объекты в центре города, остальные отбомбились по предместьям. Только через несколько минут германская ПВО начала работать по невидимым с земли целям.

"Произвожу бомбометание! Как биение сердца отсчитываются импульсы отделяющихся ФАБ, — вспоминал штурман Геннадий Молчанов. — Самолет в правом развороте, видны взрывы наших бомб. Берлин уже очнулся. Работает громадное количество мощных зенитных прожекторов. Заградительный огонь зенитной артиллерии, но, к нашему счастью, разрывы ниже эшелонов наших бомбардировщиков. Видно, что ПВО врага не разгадала нашу высоту и весь огонь сосредоточили примерно на 4500−5000 метров".

Проконтролировать результаты бомбежки не удалось — немцы все же нащупали нужную высоту и били прицельно. Бомбардировщики легли на обратный курс, а радист Василий Кротенко открыто передал в эфир историческую фразу: "Мое место — Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!" Через несколько часов все самолеты сели на родном аэродроме. Без потерь.

Признать очевидное

Конечно, небольшая группа бомбардировщиков не нанесла серьезного урона военной промышленности Третьего рейха. Но налет произвел огромный пропагандистский эффект. Хотя немцы долго не признавали, что их бомбили "восточные недочеловеки", в Берлине перестали чувствовать себя неуязвимыми. Германское командование утверждало, что Берлин атаковали аж 150 английских самолетов.

Британская вещательная компания BBC в ответ лаконично и с чисто английской иронией заявила: "Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно. Так как 7-8 августа королевская авиация над Берлином не летала". А чуть позже о результатах успешной операции доложило Совинформбюро. Отрицать очевидное было уже бессмысленно.

Гитлер был в бешенстве. Разведка быстро определила, откуда летели на Берлин. Фюрер приказал уничтожить аэродром на Эзеле — в сентябре немецкие войска высадились на острове и к октябрю заняли его полностью. Однако к тому времени ВВС СССР успели совершить девять налетов на германскую столицу, сбросив на город 21 тонну бомб — 311 фугасных и зажигательных боеприпасов.

Советская авиация тоже понесла потери — немцы сбили 17 самолетов. Руководство СССР по достоинству оценило подвиги асов: в августе — сентябре 1941-го 13 летчиков наградили орденами Ленина, 55 человек — орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Героями Советского Союза стали пять офицеров. Все члены экипажей бомбардировщиков получили по две тысячи рублей.