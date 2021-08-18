Украинская армия – 2021: вооружение и боеспособность

Тридцатилетие независимости Украина отметит 24 августа с особым размахом, с военными парадами на суше и на море. Гости из трех десятков стран смогут оценить достижения украинского военного строительства – в металле, калибрах и дальности.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Украинское государство и украинскую армию почти тридцать лет пытаются сделать антагонистическим противовесом России и Вооруженным Силам РФ. Иного смысла украинского государственного и военного строительства коллективный Запад не видит, а Киев вполне устраивает деструктивная роль антироссийской марионетки в геополитических играх США и НАТО.

Украина подошла к 30-летию независимости с 255-тысячными Вооруженными силами, которые предназначены преимущественно для полицейских, карательныхопераций на собственной территории и в странах третьего мира.

Западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Украине 25-е место в мире – между Вьетнамом и Таиландом, но реальность отбрасывает ВСУ в разряд подчиненной США и НАТО "зондеркоманды".

Многолетние перманентные перестрелки ВСУ с шахтерами Донбасса, обучение украинских специалистов военными инструкторами НАТО создают иллюзии растущего боевого могущества войск и даже близости к вступлению страны в альянс. При этом украинские вооруженные силы не имеют эффективных и боеспособных ВМС и ВВС, а сухопутные войска по вооружению и уровню подготовки личного состава годятся лишь для безуспешных попыток подавления народных протестов.

Высшее военное командование несамостоятельно в принятии решений и стратегическом планировании – ВСУ находится под контролем Вашингтона и Брюсселя. НАТО активно использует украинскую территорию для международных учений и "передового присутствия" отдельных подразделений у границ России, но в члены Украину принимать не спешат. Даже не обозначают конкретных критериев или сроков.

Украина далека и от статуса основного союзника США вне НАТО, хотя добивается этого с 2014 года.

Вроде бы, статус "основного союзника" обещает финансовые выгоды, гарантирует Киеву американскую защиту от самой страшной в мире "российской угрозы". Однако свежий пример Афганистана (основной союзник США вне НАТО с 2012 года) убедительно доказывает, что американцы и альянс, западные стандарты подготовки и вооружение 300-тысячной национальной армии, большие деньги – ничего не гарантируют. Соединенные Штатыготовы предать союзников в трудную минуту.

Так, 12 украинских военнослужащих американцы уже бросили (забыли) на одной из своих баз в Кабуле в ходе спешной эвакуации, после взятия столицы Афганистана талибами. Там же брошены несколько грузинских, болгарских и румынских военнослужащих.

Боевая немощь

Военно-воздушные силы Украины имеют в строю 42 истребителя и 34 ударных вертолета, оставшихся от Советской Армии. Уровень подготовки летчиков и техническая готовность летательных аппаратов не позволяют им появляться, к примеру, в небе Донбасса. Боевым опытом украинские военные летчики не располагают.

Сухопутные войска ВСУ имеют в парках значительное количество бронетехники и артиллерии: 2430 танков, более 11400 бронетранспортеров, около 3000 самоходных и буксируемых артиллерийских установок, 550 систем РСЗО. Преимущественно это полуживая техника прошлого века, которую пытаются модернизировать на предприятиях украинского ОПК, и которая оказалась неэффективной в гражданской войне с населением Донбасса.

Самое слабое звено украинской обороноспособности – Военно-морские силы – представляют собой около дюжины патрульных и артиллерийских катеров, "москитный флот". Плавсредства иностранного производства находятся практически в безоружном состоянии. При этом некоторые эксперты замечают: "То, что мертво, умереть не может", а для "комариных укусов", диверсий, провокаций и скандалов катера вполне сгодятся. Главное, чтобы военно-морской "антиквариат" добрался до того места, где его непременно захватят или потопят "злые русские". Возможно, после этого Европа отключит "Северный поток-2", и наступит "перемога" над "страной-агрессором". Заметим, в Черном море один только российский ракетный крейсер "Москва" может залпом утопить весь состав ВМСУ и натовский флот в придачу. Военно-морское доминирование России в Черном море очевидно и безусловно.

Здесь важно иметь ввиду, что советское военно-морское наследие на Украине было распродано или "убито" задолго до 2014 года. Единственным относительно боеспособным кораблем считается фрегат "Гетман Сагайдачный", который не вполне фрегат, поскольку не имеет на вооружении противокорабельных ракет, а его средства ПВО ближнего радиуса действия неэффективны. "Сагайдачный" строился в СССР как сторожевой корабль "Киров" погранвойск КГБ (спущен на воду в 1992 году). Украинский "полуфрегат" вскоре будет списан из-за полного износа корпуса и механизмов.

При очевидной военной немощи Украины, Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. А в 2019 году украинский парламент конституционно закрепил курс страны в НАТО. Независимая Украина стала шестым государством-партнером альянса с расширенными возможностями.

Все на продажу

Украина получилав наследство от СССР добрых соседей, а также исключительные стартовые возможности для национального оборонного строительства: до 980 тысяч военнослужащих, 8000 танков, 10 тысяч бронетранспортеров и БМП, 20 тысяч единиц различных систем артиллерии, свыше 1100 боевых самолетов и 400 вертолетов, до 350 кораблей и судов Черноморского флота.

Структурно – 14 мотострелковых дивизий, четыре танковые и три артиллерийские дивизии, одну бригаду спецназа, восемь артиллерийских бригад, отдельную армию и девять бригад ПВО, три воздушные армии, семь вертолетных полков. Собственно, все уже было построено, главное – не растерять.

Для начала численность ВСУ сократили в пять раз. Желающих служить в национальной армии спрашивали о готовности воевать с Россией еще в начале 1990-х (ВСУ зачищали от "неблагонадежных" офицеров).

В первое же десятилетие независимости большую часть советского оружия Киев продал странам Азии и Африки.Впоследствии были едва ли не полностью утрачены авиация, ракетные войска.

Украина к 2005 году стала одним из мировых лидеров экспорта вооружений.Тысячи единиц боевой техники из украинских арсеналов исчезли бесследно и не попали в отчеты Стокгольмского института исследования проблем мира и Международного института стратегических исследований.

ВСУ к 2010 году потеряли две трети танков, половину бронемашин и артиллерийских систем. Куда ушли деньги – неизвестно. Украина с 1991-го по 2015 год приобрела лишь 75 бронемашин Saxon, восемь броневиков Spartan и вооружение для недостроенного корвета проекта 58250.

Очередной "майдан" 2014 года Украина встретила с 700 танками в строю и 1445 – на базах хранения, 2189 боевыми машинами, 1421 артиллерийской системой, 206 вертолетами и 326 самолетами. Далее, в Донбассе ВСУ потеряли более 300 танков, свыше половины бронемашин, почти 50% артиллерийских систем.И это только официальный сведения. По данным аналитического агентства International Institute for Strategic Studies Military Balance, потери гораздо больше.

Три десятилетия вялотекущей военно-политической катастрофы невозможно объяснить "российской агрессией" против независимой Украины. Это кризис государственности.

Об уровне украинского ОПК свидетельствует полностью убитое военное кораблестроение, хотя на Николаевском заводе в советское время регулярно строились авианесущие крейсеры. Проблемы с артиллерийскими системами, вертолетами, истребителями, штурмовиками, системами ПВО и связи не решаются.

Боевые самолеты Украина "донашивает", и в будущем намеревается летать исключительно на "секондхенде" стран НАТО. Военная промышленность независимой Украины не освоила даже выпуск патронов к стрелковому оружию советского образца, не говоря уже о новых серьезных разработках.

Инвестиции НАТО погоды не делают. За несколько лет после 2014 года Украина явно и тайно получила от зарубежных партнеров горы оружия и миллиарды долларов "на укрепление ВСУ". Оружие как бы миновало Украину транзитом, по старым схемам продаж обрело новых владельцев в странах Азии и Африки. Живые деньги испарились.

Вероятные праздничные заявления киевского руководства 24 августа 2021 года о создании "принципиально новой армии" не будут подтвержденыцифрами или фактами. Торжественное камлание о "защите Европы от российской агрессии" в очередной раз вызоветусмешку – ВСУ не способны "противостоять любому агрессору". А главное – все меньше украинских граждан желают служить в такой – антинародной и антироссийской – армии.

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