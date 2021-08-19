Дефолт не за горами: куда привела Киев антироссийская политика

Банкротство крупнейших предприятий, безработица и рост цен почти на 200% - далеко не полный список причин усугубления кризиса на Украине, считают эксперты.

24 августа Украина празднует 30-летие независимости. В этот день Киев ждет ряд патриотических мероприятий – парад Вооруженных сил и шоу "Независимость в нашей ДНК". Но отчеты Государственной службы статистики Украины говорят обратное: с каждым годом Киев все больше теряет свободу - прежде всего, экономическую.

Почему страна годами не может выйти из состояния кризиса и как антироссийская риторика превращает Украину в сырьевой придаток Запада – читайте в обзоре Sputnik.

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Проблемы растут

Украинский Госстат пестрит негативными оценками. С начала года рост потребительских цен составил 6,5%. Дорожает все: только за июль цена сахара увеличилась почти на 7%, алкогольных напитков и табачных изделий – на 0,8%, бытовой техники – на 0,4%.

Не отстают электроэнергия и газ, подорожавшие на 0,6%, растут цены на связь (0,1%), транспорт (1,1%), а также здравоохранение (0,1%). И это не предел – по прогнозам Нацбанка Украины, к концу года рост цен составит 9,6%. Поэтому, хоть власти и говорят о росте средней заработной платы (а в 2021 году она, правда, выросла с 423 долларов до 532 долларов), рядовые украинцы этой прибавки попросту не чувствуют.

В целом за 10 лет стоимость товаров в стране выросла почти на 200%. Внушительный рост демонстрируют и долги простых граждан. За услуги ЖКХ украинцы задолжали более двух миллиардов долларов, больше всего – за электроэнергию, ведь льготные тарифы для многодетных семей и детдомов отменили, а они – наименее платежеспособная часть населения страны.

Традиция – винить во всем Россию

Однако все эти проблемы, кажется, волнуют только народ. Потому что 11 августа на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новость: глава страны принял Стратегию экономической безопасности до 2025 года, и "важное место" в документе занимает Россия. Согласно Стратегии, "разрушение экономики Украины" - "сознательное и целенаправленное действие РФ", отсюда и социальное напряжение в украинском обществе.

© Sputnik Инфляция на Украине

Вся эта концепция не имеет отношения ни к экономике, ни к реальности, считает доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

"Попытка назвать Россию источником проблем устроит лишь пропагандистов и людей, не разбирающихся в экономике, - говорит эксперт. – Основная угроза для экономики Украины – это неспособность ее же властей выполнять свои социальные обязанности перед гражданами. Бюджет страны в ужасающем состоянии – об этом говорит факт, что на мировом рынке подорожал уголь, который нужен Украине, потому что электричество она производит на угольных электростанциях. А страна не может его закупить".

Аналогичное мнение выражает и сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, в интервью Sputnik назвавший Стратегию экономической безопасности "просто бумагой". Даже если власти говорят, что торговля с Россией создает угрозы для Украины, все понимают, что банально без закупок российского угля стране не обойтись.

"Не привезем мы уголь из России – так завтра по всей Украине отключат свет, все это прекрасно понимают, - говорит Марунич. – Заместить поставки российского угля невозможно, другим странам придется платить не только за уголь, но и за транспортировку, к тому же порты неспособны столько перевезти. Будет коллапс. И получается странная штука: Украина все от России отказывается, а это - невозможно".

Когда бизнес – главный враг

Начало всем существующим проблемам положили процессы, запущенные много лет назад, считает Алексей Зубец.

"Деньги на поддержание страны может дать экономика, производящая технологически сложную продукцию, - объясняет он. – Однако промышленный потенциал Украина либо растеряла, либо сознательно ликвидировала. А без промышленного фундамента обеспечивать качество жизни для граждан сложно".

Перечислять ликвидированные промышленные объекты Незалежной можно долго. Многие предприятия Украины были ориентированы на российский рынок и столкнулись с самым сильным кризисом только в 2014 году, когда страна решила разорвать отношения с Россией.

В результате в 2014 году закрылся знаменитый Львовский автобусный завод (ЛАЗ), в 2018 объявил о банкротстве Запорожский автомобилестроительный завод, для которого Россия была основным рынком сбыта (89% поставок продукции в 2007-2012 годах приходилось на Россию). В этом году официально ликвидировали Черноморский судостроительный завод в Николаеве, построивший все авианесущие крейсера Союза.

Кризис переживает и ракетно-космическое предприятие "Южмаш", ранее сотрудничавшее с Россией. В прошлом году властям Украины пришлось выделить из госбюджета около восьми миллионов долларов на погашение задолженности "Южмаша" по выдаче зарплаты сотрудникам. Авиазавод "Антонов", перестав закупать комплектующие у России, с 2016 по 2019 год не выпустил ни одного самолета.

Массовое закрытие производства, безусловно, бьет по экономике Украины. Сегодня страна считается самой бедной страной Европы и одной из беднейших стран бывшего СССР. Данный факт вынуждены признать даже в правящей партии "Слуга народа".

"Если мы сравним уровень ВВП Украины на душу населения с польским – нам, чтобы догнать Польшу, нужно где-то 30-40 лет при условии, что Польша будет стоять на месте", - заявил депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев.

Европа не поможет

Продолжающаяся деиндустриализация превращает Украину в сырьевой придаток Запада, полагает Алексей Зубец. Сейчас Украина развивает производство зерновых и надеется на иностранных инвесторов в сельском хозяйстве. Ранее эксперт неоднократно говорил о том, что производство продовольствия может расти за счет международных компаний. Однако важно понимать, что производство зерна не требует большого количества рабочей силы.

© Sputnik Рост ВВП на Украине и других странах СНГ

Получается, рабочими местами эта отрасль экономики украинцев не обеспечит – и миграционный кризис продолжится. На сегодняшний день 1,5 миллиона украинцев находится на заработках в Польше. Немало украинских мигрантов и в России: с 2016 по 2020 годы почти миллион украинцев приняли российское гражданство.

О напряженной демографической обстановке свидетельствует и отчет Госстата: с начала года численность населения Украины сократилась более чем на 180 тысяч человек и сейчас составляет 41,4 миллиона человек. В 2013 году этот показатель превышал 45 миллионов.

Если демографическая ситуация не выровняется, через 10-15 лет стране грозит дефолт, потому что страна нуждается в человеческих ресурсах ранее заявил советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

"В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", - пояснил он.

Об опасности дефолта говорит и Алексей Зубец. "Сейчас Украина по состоянию близка к России образца 1996-1997 года", - отмечает эксперт. Удастся ли стране избежать экономического краха – вопрос. За 30 лет независимости республика так и не выбралась из кризиса.

Люди, сделавшие когда-то Украину индустриальным лидером СССР, постарели – в стране более 11 миллионов пенсионеров. А новое поколение не может найти работу, ведь после закрытия заводов ее просто-напросто нет: в 2020 году официальную зарплату получили только 11,3 миллиона граждан Украины.