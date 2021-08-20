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Киев, архивное фото

Украинские уроки для постсоветского пространства

© AFP 2019 / SERGEI GAPON
Аналитика
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20210820/1033071831/Ukrainskie-uroki-dlya-postsovetskogo-prostranstva.html

За годы независимости Украина стала примером для других государств. Примером, который никому не пожелаешь, пишет Геворг Мирзаян.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при правительстве РФ – для Sputnik

Ряд государств (или объединения государств) в современном мире являются примерами для остальных. Так, например, Евросоюз является наиболее эффективным на сегодняшний день интеграционным объединением. Символом того, что человечество не обречено жить в условиях феодальной раздробленности, и что страны, которые столетиями воевали друг с другом, могут объединиться ради высших целей.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Соединенные Штаты в какой-то момент были примером демократии и успешного развития, однако на сегодняшний день превратились в образец того, во что может выродиться демократия и принцип защиты прав человека, если их не ограничивать законом и целесообразностью. Движения наподобие BLM и MeToo являются примером такого вырождения и разрушают американское общество изнутри.

У России другая функция. Она (вместе с Китаем и отчасти Турцией) стали примером того, что демократия по западному образцу не является единственно возможной моделью успешной политической системы. Того, что у каждого государства должен быть свой вид этой системы, основанный на его традициях, географии, уровне жизни и потребностях населения.

Ярким примером стала и Украина. Ни для кого не секрет, что у Соединенных Штатов (которые осуществляют внешнее управление этой страной) были в отношении Киева большие планы.

Вашингтон давно вынашивал идею создания на постсоветском пространстве своего рода "маяка развития и демократии". Образцового примера превращения отдельно взятой страны из замшелого авторитарного государства в современное процветающее общество просто за счет того, что она повернулась лицом к Западу и смиренно приняла все его советы в вопросах проведения либеральных и демократических реформ.

Этот "маяк" должен был побудить российское общество требовать от властей пойти по такому же пути, и тем самым помог бы Штатам устроить в Москве если уж не цветную революцию, то хотя бы серьезно ослабить нынешнее непослушное Вашингтону руководство в Кремле.

Опять же, ни для кого не секрет, что США рассматривают свою политику на постсоветском пространстве во многом через призму сдерживания России.

Киев, архивное фото
© AFP 2019 / SERGEI GAPON
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Маяки не засветились

Первым американским кандидатом на создание «маяка» была Грузия, где Михаил Саакашвили пришел к власти в ходе "революции роз", после чего на американские и европейские деньги провел серию реформ. Либералы тут же стали возносить его на щит, выпускать книжки под заголовками "Почему у Грузии получилось", однако грузинский эксперимент в итоге оказался неудачным.

Причин тому было множество – эксцессы исполнителя (Саакашвили решил вторгнуться в Южную Осетию, тем самым дискредитировав себя в глазах и россиян и грузин), перегибы либерализма (например, снятие пошлин на импорт зерновых, что нанесло удар по грузинскому сельскому хозяйству), недостаток в Грузии собственных ресурсов развития, а также отсутствия у грузин глубоко встроенной русофобии.

Взор был обращен на Украину. Богатую ресурсами страну с большим населением, элиты которой уже много лет проводили политику по превращению своего государства и общества в "НеРоссию". Политику по обособлению части русского народа и превращения их в "настоящих украинцев", с отдельной нероссийской историей, своим языком и национальными героями.

Легким движением американской руки "НеРоссия" в 2014 году окончательно превратилась в "АнтиРоссию", а постмайданные власти под присмотром американских кураторов запустили процесс либеральных и демократических реформ.

В результате Украина действительно превратилась в пример, но совсем не такой, какой хотели бы американцы.

Она стала примером того, что агрессивная русофобия в стране, значительная часть которой говорит по-русски, думает по-русски и считает себя русскими, не приводит к созданию стабильного и процветающего общества. Скорее наоборот, она стимулирует раскол, гражданский конфликт и даже гражданскую войну.

Она стала примером того, что агрессивная русофобия в стране, которая граничит с Россией и во многом зависит от нее, не приводит к безопасности и развитию государства.

Украина потеряла беспошлинный доступ на российский рынок и только из-за сдержанности и достаточно мягкой позиции Кремля (за которую Владимира Путина критикует ряд российских экспертов) не лишилась безвизового режима, возможности гастарбайтерам работать в России, а также не получила серьезные экономические санкции.

© Sputnik / Стрингер
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Она стала примером того, что добровольно взятая на себя роль антироссийского форпоста Запада не приносит серьезных дивидендов. Ведь на Украине были уверены, что Вашингтон и Брюссель (находящиеся, по мнению киевских умников, в экзистенциальном конфликте с Москвой) будут всячески поддерживать свой форпост. Вкачивать в него деньги, предоставлять политический капитал и даже включат его в западные интеграционные блоки (если уж не ЕС, то хотя бы НАТО).

Однако ничего этого не произошло – скорее наоборот, Запад постепенно бросает Украину. В ЕС уже понимают, что конфликт с Россией бессмысленный, и в нем нет шансов на победу, а в США это понимание появляется у отдельных людей – и в результате Запад пытается договариваться с Москвой.

Украина со своей русофобией банально оказывается на обочине исторического процесса (сколько бы сейчас яростно не кричали об обратном), а в перспективе – один на один с Россией, (которая, как известно, добрая, но память у нее хорошая). Ведь союзнические обязательства США (не только перед странами, но и перед местными коллаборантами) уже показали всю свою надежность в ряде мест, последним из которых стал Афганистан. Особенно Кабульский аэропорт.

Так что всем странам стоит внимательно изучить украинский опыт и не повторять его. Особенно это касается государств постсоветского пространства, которым с Россией жить, и которых Россия, по сути, спасает и от нищеты, и от внешних угроз.

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