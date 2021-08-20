На те же грабли: почему власти не могут обеспечить стабильность Украине

Кризис, революции, олигархат и долги – вот как можно охарактеризовать 30-летнюю историю независимой Украины. Как одна из самых успешных стран СССР постепенно превращалась в аутсайдера, объясняют политологи.

Во всех своих многочисленных проблемах Украина привыкла винить Россию. Киевские власти почему-то игнорируют тот факт, что впервые с экономическими и внутриполитическими сложностями страна столкнулась задолго до 2014 года. Кризис в стране начался ровно 30 лет назад, после распада Советского Союза – и длится до сих пор.

Какие же действия властей мешают Украине выйти из состояния перманентного упадка? Ответ на этот вопрос – в материале Sputnik.

Sputnik

Наградили олигархов. За что – не помним

Главную ошибку Украина допустила, как только объявила о независимости. Руководство страны решило строить этнократическое государство, делая акцент на национальной принадлежности и стремясь поскорее избавиться от советского прошлого, объясняет политолог Алексей Кочетков.

"В стране стали конструировать новую идентичность. Эта стратегия предполагала вялотекущий, а теперь уже открытый конфликт с Россией, да и внутри страны не могла не приводить к конфликтам по линии "русские – украинцы", - говорит он.

В качестве примера можно вспомнить книгу, которую второй президент Украины Леонид Кучма выпустил еще в период руководства страной. Название для своего труда Кучма выбрал весьма красноречивое: "Украина – не Россия". Понятно, что в книге Кучма сосредоточился не на давних исторических связях между государствами, а наоборот – на всем, что различает украинский и русский народы.

Кстати, именно в период правления Кучмы состоялась приватизация крупнейших заводов и предприятий страны. Таким образом, сформировался класс олигархов, который Алексей Кочетков считает другой, не менее важной проблемой.

"Олигархические кланы начали передел советского наследства, а экономика Украины тем временем перестала быть самодостаточной – некоторые предприятия стали неспособны функционировать, потому что с исчезновением СССР либо изменились рынки сбыта, либо нарушилась технологическая цепочка", - говорит эксперт, – «Можно было бы развивать эти предприятия, но новым хозяевам было легче их банкротить".

В результате в стране началась непрерывная борьба между представителями олигархата – каждый стремился к контролю экономических ресурсов.

В период президентства Кучмы, к примеру, одним из самых богатых людей страны был Виктор Пинчук, он же зять Леонида Кучмы.

Третий президент Украины Виктор Ющенко запомнился на своем посту не только откровенно прозападной политикой, но и присуждением орденов "За заслуги" I и III степеней Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому, соответственно.

Примечательно, что, когда СМИ спросили Ющенко, за что он наградил олигархов, внятного ответа не последовало. Ющенко просто-напросто не смог вспомнить причину.

Документ ничего не значит

"В таких условиях не могла появиться устойчивая политическая система", - считает Алексей Кочетков. – "В стране происходила постоянная борьба «всех против всех», поэтому на самом деле Украина так и не стала государством".

В полноценном государстве как минимум действует закон, рассуждает политолог. Между тем, Декларацию о государственном суверенитете Украины на практике власти не соблюдают. Ведь вторая глава документа гласит, что «ни одна политическая партия, общественная организация, другая группировка или отдельное лицо не могут выступать от имени всего народа Украины».

Однако один из важнейших законов для страны не помешал пятому президенту Петру Порошенко злоупотреблять служебными полномочиями настолько, что после очередной смены власти в его отношении завели множество уголовных дел. Сколько именно – затрудняется сказать даже адвокат Порошенко Илья Новиков.

"У нас постоянно спрашивают, какая текущая цифра уголовных дел из списка Порошенко. Опять же мы не знаем, мы не можем быть уверены, что там нет чего-то, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас это 58 уголовных дел", - заявил он в 2020 году.

Одно из самых громких дел с участием Порошенко – это расследование судьбы базы отдыха "Ивушка". База принадлежала Украинскому обществу слепых, однако ее продали представителям ООО "Союз-Инвест", компании, которую связывают с Петром Порошенко. Тем временем известно, что в деньгах Порошенко точно не нуждается – будучи предпринимателем, он фигурирует в списке Forbes. По данным за март 2021 года его состояние оценивается в $1,6 млрд.

Лица новые, грабли старые

О стремлении бороться с олигархатом неоднократно говорил преемник Порошенко, действующий президент Владимир Зеленский. Уменьшение влияния олигархов на власть было его предвыборным обещанием – и в мае 2020 года, по результатам соцопроса Центра Разумкова, 71% украинцев считали, что свое слово Зеленский не сдержал.

Только в этом году на сайте парламента Украины был опубликован законопроект, причисляющий олигархов к числу угроз национальной безопасности. Кроме этого Владимир Зеленский стал выступать против Игоря Коломойского, которому принадлежит крупнейшая медиагруппа Украины "1+1 медиа". Примечательно, что в ее состав входит телеканал "1+1", на котором показывали сериал "Слуга народа", ставший частью предвыборной кампании Зеленского.

"Все, что происходит в официальных кругах Киева – это наступление на одни и те же грабли», - комментирует ситуацию политолог Владимир Корнилов. – "Здесь меняются только игроки, а грабли те же самые. Проблемы в стране решаются силовыми формами (Оранжевая революция 2004 года и Евромайдан 2013-2014 – Ред). И в результате этих дворцовых интриг люди просто меняются местами на протяжении десятилетий. Появляются какие-то новые лица вроде того же Зеленского, но олигархи все те же".

Однако даже выступления против бывшего соратника не укрепляют имидж Зеленского. Рейтинг президента падает еще и в силу коронакризиса. Ситуация в стране показала, что медицинская система Украины не готова к пандемии. Введение карантина происходило больше на бумаге, нежели в реальности, о чем свидетельствовали дефицит вакцин и рост заболевших.

"Все, что делает Зеленский, - это попытка сымитировать нормальное государство", - говорит доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, – "А Украина – это государство-оболочка. Оно официально есть, а внутри него ничего нет. Государство не может выполнить свои социальные обязанности перед гражданами".

Все, кроме настоящих проблем

Казалось бы, напряженность внутри страны должна побудить власти задуматься о действительно важных проблемах – коррупции, кризисе промышленности и здравоохранения. Однако вместо этого Киев подписывает закон "О полном общем среднем образовании", сокращающий преподавание на языках нацменьшинств, будто языковые конфликты важнее качества жизни населения.

Еще Украина считает реальной проблемой декоммунизацию, которая выражается в основном в запрете Коммунистической партии Украины. Киев также запретил советскую символику, причислив режим СССР к нацистскому. При этом в стране 18 августа отметили 110-летие нацистского преступника Омеляна Грабца, причастного к убийству 30 тысяч евреев с 1941 по 1944 годы.

В то же время самым опасным человеком в стране читают политика, главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Сейчас Медведчука обвиняют в «государственной измене» и «нарушении законов и обычаев войны». По словам функционеров партии, обвинения политику были выдвинуты после заявлений о том, что члены ОПЗЖ "будут отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев".

Обвинения в адрес Медведчука вызывают недоумение даже в расколотом украинском обществе. По данным Института социологии гражданского общества, 60% опрошенных украинцев считают, что политик невиновен.

Очевидно, даже рядовое население понимает: настоящие проблемы Украины заключаются в другом. Отказ от памяти о Великой Отечественной или борьба с русским языком не компенсирует безработицу и кризис, а значит, скандалы по мелочам отвлекают народ от чего-то действительно важного.