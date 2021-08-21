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Горячий август 1991-го: можно ли было спасти СССР

© Sputnik / Игорь Михалев
Аналитика
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На улицах танки, на экранах — "Лебединое озеро". Тридцать лет назад высокопоставленные силовики и политики пытались помешать новому Союзному договору. Михаила Горбачева заблокировали в Форосе. Но Государственный комитет по чрезвычайному положению просуществовал три дня.

Сейчас бывший президент СССР уверен: путчисты не спасали страну, они нанесли катастрофический удар. Воспоминания участников событий и том, что происходило с 19 по 21 августа 1991-го, читайте в материале Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Непрошеные гости

Местечко Форос на Южном берегу Крыма неожиданно стало всемирно известным. Государственная дача номер 11, объект "Заря" — это идея Раисы Горбачевой. Отдыхать в любимой Леонидом Брежневым "Новой Ореанде" ей не нравилось. Место под строительство выбрали неудачное, участок просматривался со всех сторон. Правительственная связь — только в кабинете. Ее-то и отрубили после нежданно нагрянувших гостей.

© Sputnik / Алексей Федосеев
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Через несколько дней Михаил Горбачев должен был вернуться в столицу и подписать новый Союзный договор — венец его перестроечных реформ. Документ обсуждали с весны, саму его идею поддержали в марте на референдуме девять из пятнадцати республик. Но переговоры шли тяжело, а вокруг полыхало: экономическое положение ухудшалось, национальные республики откалывались, Средняя Азия и Закавказье — на грани войны. Тем не менее Горбачевы всей семьей отправились на форосскую дачу.

Восемнадцатого августа — это было воскресенье — к главе государства внезапно пожаловали гости: высокопоставленные советские чиновники во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым. С порога потребовали создать в стране Госкомитет по чрезвычайному положению и передать власть.

В книге Уильяма Таубмана "Горбачев. Его жизнь и время" Михаил Сергеевич восстанавливает диалог.

"Отдохните. Мы сделаем грязную работу, а потом вы вернетесь", — уговаривал зампредседателя Совета обороны СССР Олег Бакланов.

"Мудак ты и молчал бы. Приехал читать мне лекции о положении в стране?" — огрызнулся Горбачев.

"Тогда подайте в отставку!" — парировал замглавы Генштаба Вооруженных сил Валентин Варенников.

В итоге Горбачева то ли силой, то ли убеждением изолировали на даче. "Я был… с моря блокирован кораблями, а с суши — войсками", — уточнял он впоследствии.

Сохранить нельзя покинуть

Президент РСФСР — центральной и крупнейшей союзной республики — Борис Ельцин к тому моменту уже вошел в клинч с Горбачевым.

"Российская делегация согласилась не со всеми статьями нового договора. Горбачев приравнял в нем республики РСФСР к союзным. Татарская, Башкирская, Осетинская, Дагестанская, Чечено-Ингушская АССР становились равными Казахстану, Украине, Узбекистану, Белоруссии. Мы с Ельциным выступили против", — рассказывает РИА Новости политик и экономист, а в начале девяностых председатель парламента Руслан Хасбулатов.

Политик Сергей Станкевич, противостоявший в 1991-м ГКЧП, дополняет: "Новый договор планировала подписать и Украина. По поручению Ельцина я специально встречался с Леонидом Кравчуком. Тот предупредил: можем внести правки".

Грузия и Армения не участвовали в мартовском референдуме. "Мы надеялись, что обновленный союз с единым парламентом, валютой, банковской системой, общей конституцией послужит магнитом для откалывавшихся республик. Рассчитывали, что рано или поздно они сами попросятся назад", — объясняет Станкевич.

Советник Ельцина в 1991-м Павел Медведев уверен: новый договор не спас бы СССР. "Задолго до перестройки, в 1972-м, мы с коллегами-математиками просчитали: Союз дотянет до конца восьмидесятых. Я понимал, что возникнет дефицит товаров, и очень переживал. У меня было трое детей. Как преодолевать сложные времена, никто не знал", — признается он.

Танки и "Лебединое озеро"

Девятнадцатого августа Янаев "временно возложил" на себя президентские полномочия "в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым своих обязанностей". В стране объявили чрезвычайное положение. В Москву, окрестности Ленинграда, Таллина, Риги и Тбилиси ввели войска. Ждали приказа о применении силы.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Советские люди об отставке Горбачева узнали из утренних новостей. После этого началась самая долгая в истории трансляция "Лебединого озера". Балет растянулся на три дня.

"Видимо, кто-то решил, что это погружает в раздумья. Ведь вся страна была в каком-то замешательстве", — говорила позже Наталия Бессмертнова, исполнившая главную партию. Во время путча танцоры находились на гастролях в Аргентине. Они и не думали, что еще и вот так войдут в историю.

Включаю телевизор. Зачитывают заявление ГКЧП. И — балет. Понимаю, что надо срочно в Белый дом, в парламент РСФСР. Первая мысль: туда! Принес им хлеб — думал, голодают. А там в буфете икра и деликатесы", — вспоминает Медведев.

Переводчик Горбачева Павел Палажченко по-другому провел вечер. "Отменили "Спокойной ночи, малыши!", что очень расстроило мою дочь Лизу. Пошли кадры танков и бронетранспортеров на улицах Москвы и баррикад вокруг Белого дома. То "Ельцина арестовали", то он "призвал к всеобщей забастовке", — рассказывает он РИА Новости. Удивило, что телевидение частично дает реальную картину. "Значит, путчисты не полностью контролируют ситуацию".

Мятежники рассчитывали на поддержку Ельцина: он еще не успел наделать больших ошибок и казался единственным легитимным противовесом и Горбачеву, и ГКЧП. Президент РСФСР из Белого дома призвал военных следовать его распоряжениям. А на улице уже собралась двухсоттысячная толпа. Возводили баррикады.

Вечером 19 августа гэкачеписты устроили пресс-конференцию. Молодая журналистка в цветастом платье — Татьяна Малкина, набравшись смелости, поинтересовалась: "Понимаете ли вы, что совершили госпереворот?" По ее словам, родители, увидев это, начали собирать дочери вещи в тюрьму.

Выступление с танка

Указы и постановления Белый дом распространял через зарубежные СМИ. Знаменитое выступление Ельцина на танке (19 августа) первым показал телеканал CNN. Мировые лидеры встали на сторону президента РСФСР.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Решение выйти к многотысячной толпе он принял спонтанно. Геннадий Бурбулис, занимавший тогда пост зампреда правительства, пояснял: Ельцину было любопытно, кто эти люди. Помощники предупреждали, что в кустах или на крышах могут быть снайперы, но тот отмахнулся.

"В сером костюме и при галстуке он вышел на площадку. Либо он не осознавал опасности, либо думал — все это несерьезно", — говорит Бурбулис в книге "Горбачев. Его жизнь и время". Он залез на корпус танка, стоявшего возле Белого дома, и кричал: "Народы России становятся хозяевами своей судьбы". Толпа ревела в ответ.

Ночью 20 августа ситуация не изменилась. Защитники Белого дома не покидали позиции. А на штурм путчисты так и не решились. К вечеру на сторону Ельцина перешел командующий ВДВ Павел Грачев.

В ночь на 21 августа появились жертвы. В тоннеле при маневрировании бронетехники погибли трое москвичей — Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Комарь работал слесарем на мебельной фабрике в Истре. Усов из семьи военных, но выучился на экономиста. Кричевский — архитектор.

"БМП на большой скорости задавила первого. Бронемашина под номером 536 пыталась прорваться вперед, но под ее гусеницы свалился и погиб находившийся на броне ополченец. Рядом стоял мужчина. Он оттолкнул женщину, споткнулся и был расплющен гусеницей", — описывал подробности трагедии журналист Михаил Каменский.

Союз развалился

Утром министр обороны СССР Дмитрий Язов приказал военным покинуть столицу. Попытка госпереворота провалилась. На следующий день в Москву вернулся Горбачев. Вечером состоялся "митинг победителей".

© Sputnik
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"Если бы выиграли путчисты, все равно недолго удержались бы у власти, — уверен Станкевич. — На фоне дефицита товаров, роста недовольства в городах страна могла погрузиться в гражданскую войну. Августовский путч — это бессильная агония распадавшейся страны".

"Спасти СССР в том виде было невозможно, — согласен Медведев. — Смягчить удар, сделать его менее шоковым получилось бы, но власти запоздали с реформами. Слишком много времени потеряли".

Союзный договор так и не подписали, республики отпадали одна за другой. Люди жаждали перемен. В декабре 1991-го Горбачев ушел в отставку, а самая большая страна в мире распалась. Через три года мятежников осудили, но тут же амнистировали. В разгаре были рыночные реформы, товарный, финансовый кризис. Воздух трещал от напряжения, на новую Россию обрушились новые беды.

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