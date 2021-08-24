Демократия только на словах: как Украина стала страной репрессий и цензуры

Последние 20 лет на Украине идет непрерывная борьба олигархических кланов за единоличный контроль над страной.

Дважды – в 2004 и 2013-14 годах – противоборство переходило в антиконституционные, силовые формы. Даже если не брать в расчет события на юго-востоке страны, итогом такой силовой централизации власти с опорой на радикалов стали цензура и террор.

О репрессиях против инакомыслящих на Украине и охоте на журналистов - в материале Sputnik.

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Пропаганда ненависти к Донбассу

"Евромайдан" и гражданская война на Юго-востоке Украины – самая кровавая страница в новейшей истории страны.

В феврале 2014 года в результате стрельбы неустановленных снайперов в Киеве погибли 75 участников Евромайдана и сотрудников правоохранительных органов, пострадало свыше 570 человек. Расследование до сих пор не завершено, виновные не установлены.

В мае 2014 года произошел поджог Дома профсоюзов в Одессе. Тогда погибло 42 человека – задохнулись, сгорели или забиты толпой. Украинские СМИ с подачи художника Александра Ройтбурда врут, что среди погибших – "граждане России и Приднестровья".

Из-за вооруженного конфликта на юго-востоке Украины люди гибнут до сих пор. О реальных событиях на Донбассе луганские кинематографисты сняли художественный фильм "Ополченочка". Проект поддержало "Россотрудничество". Фильм планируют перевести на шесть языков и показать во всех "Русских домах" за рубежом.

"В 2019 году мы выпустили фильм "Ополченочка", где рассказали о том, как начался конфликт, за что встал народ Донбасса, почему люди взяли в руки оружие. К этому моменту украинская пропаганда выпустила пять художественных фильмов. И в каждой картине описывается агрессия России, а донбассцы представлены в образе тупорылых выродков и варваров", - рассказывает руководитель киностудии "Лугафильм" Роман Разум.

По его словам, у украинской молодежи специально формируют ненависть к жителям Донбасса, выставляют их врагами.

Сегодня украинское общество расколото, подчеркивает корреспондент телеканала RT international Роман Косарев, который с 2014 года освещает военный конфликт на Донбассе. Однако, по его мнению, граждан, не поддерживающих русофобские настроения, большинство.

"К сожалению, украинцы, которые не поддерживают оголтелую русофобию, публично не высказывают свою точку зрения. Одна из причин – страх за свою жизнь и безопасность семьи и близких. А те, кто осмеливаются озвучить свою позицию – к ним домой приходят представители Национального корпуса* и принуждают к публичным извинениям", - описывает ситуацию Косарев.

Агрессивное же меньшинство, отмечает Косарев, пропагандируют русофобию, убийства, призывает очистить Донбасс от русских, даже от тех, кто там родился и вырос.

*Украинская партия "Национальный корпус" создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело

Курс на декоммунизацию

После 2014 года на Украине была объявлена так называемая "декоммунизация", которая быстро вылилась в запрет одной из крупнейших оппозиционных партий – Коммунистической партии Украины. Коммунисты были единственными в украинской политике, которые обвиняли власти в госперевороте, гражданской войне на Донбассе и нарушении Конституции.

"Почему были погромы в оппозиционных СМИ?! Почему происходят избиения оппозиционных политиков?! Почему был убит Олесь Бузина?! Потому что Украина – это не демократическое государство. Оно демократическим является только на бумаге и словах, которые произносятся западными политиками. Ничего удивительного нет в том, что была запрещена Коммунистическая партия. Может быть, она несла не самую большую угрозу нынешней власти. Но в рамках тенденции антикоммунизма, которую исповедает нынешняя политическая элита, вполне логично запретить эту партию", - говорит директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

Более свежий пример – преследование лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по политическим обвинениям в "государственной измене" и "финансировании сепаратистов". В феврале 2019 года на Медведчука завели уголовное дело после того, как он обнародовал новые мирные предложения по автономизации Донбасса. Главная цель плана председателя политсовета партии была превратить Донбасс в автономный регион в составе Украины со своим парламентом и правительством. Именно это украинские власти и сочли призывом к сепаратизму.

Журналисты в опале

Журналисты, которые освещают происходящее на Украине не с позиции официальных властей, подвергаются нападкам хейтеров в Сети и различным гонениям на государственном уровне.

"После прямых включений с Донбасса мне в соцсетях приходили сообщения: "Желаю тебе сдохнуть в прямом эфире!". "Было бы неплохо, если бы из тебя вышел двухсотый или хотя бы трехсотый*!" "Ничего личного, но ты враг"", - рассказывает Роман Косарев.

Корреспондент RT за свои "пропагандисткие репортажи" и незаконное пересечение украинской границы также включен в базу "Миротворец".

"На этом украинском сайте к моим "злодеяниям" отнесли и то, что я ежегодно в рамках благотворительной акции поздравлю детей Донбасса с Новым годом, дарю ребятам подарки. Вот такой я опасный преступник", - смеется Косарев.

Он переживает, что некоторые донбасские дети родились во время войны и сейчас идут в первый класс, а война так и не заканчивается. А дети на Украине учат новейшую историю, которая "ничего общего с реальностью не имеет".

Стоит также напомнить о многочисленных убийствах и покушениях на журналистов. В феврале 2014 года в центре Киева был убит и застрелен репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий; в марте 2015 года в собственном доме была убита главный редактор газеты "Нетишинский вестник" Ольга Мороз; в июле 2016 года погиб в результате взрыва автомобиля тележурналист Павел Шеремет.

*"двухсотый", "трехсотый" (от "груз 200", "груз 300") – кодовые обозначения потерь личного состава убитыми и ранеными. Двухсотый означает убитый, а трехсотый – раненый.