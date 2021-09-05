Привычка к COVID-19: у кого больше шансов заболеть в следующую волну

СУХУМ, 5 сен - Sputnik. На течение болезни также влияет генетическая предрасположенность, пол, этническая принадлежность. А еще роковую роль способен сыграть образ жизни. Подробнее читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Вирус любит пьяных

Любители выпить лишнего заражаются SARS-CoV-2 почти в два раза чаще, чем малопьющие и те, кто совсем не употребляет алкоголь. Кроме того, у них с большей вероятностью проявляются неприятные симптомы коронавирусной инфекции. Такие выводы сделали ученые из Индианского университета в Блумингтоне (США), проанализировав данные более чем тысячи человек. Результаты работы сейчас на сайте препринтов medRxiv — пока не прошли процедуру рецензирования.

Средний возраст добровольцев составлял 20 лет. На момент начала наблюдений никто ни разу не болел COVID-19.

Сперва специалисты протестировали участников на то, насколько сильно они зависимы от алкоголя. Исследователи оценивали, как много и как часто человек пьет, способен ли вовремя остановиться и контролировать себя в состоянии опьянения. В итоге примерно треть испытуемых попали в группу злоупотребляющих спиртным. Еще 810 отнесли к категории малопьющих и трезвенников.

В следующие месяцы у 44 добровольцев ПЦР-тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Из них 23 — малопьющие и трезвенники, а 21 — любители горячительного. В первой группе всего 810 человек, во второй — 409, а значит, они заражались в 1,89 раза чаще, заключили авторы работы. И на 18 процентов чаще у них проявлялись неприятные симптомы болезни — потеря обоняния, головная боль, ломота в теле, кашель.

Такой эффект можно объяснить как социальными, так и физиологическими причинами, отмечают исследователи. С одной стороны, люди подшофе, как правило, менее осторожны и пренебрегают противоэпидемическими правилами — отказываются носить маски и перчатки, не соблюдают социальную дистанцию. С другой — известно, что даже небольшие дозы алкоголя ослабляют врожденный и адаптивный иммунитет: человек становится более восприимчив к вирусам и бактериям.

Ковид курильщика

Не только сигареты, но и вейпы значительно увеличивают вероятность заражения, выяснили исследователи из Университета Северной Каролины (США). Несколько недель они изучали, как клетки легких курящих, включая вейперов, и некурящих людей взаимодействуют с вирусными частицами.

Оказалось, экстракт табачного дыма и жидкость для вейпов увеличивают на поверхности клеток и в жидких выделениях внутри тканей количество рецепторов ACE2. А эти молекулы служат воротами для коронавируса.

Как подсчитали авторы работы, SARS-CoV-2 попадал в легкие курильщиков и вейперов в среднем на 20 процентов чаще по сравнению с теми, кто равнодушен к табаку.

И хотя эти результаты тоже появились только в виде препринта, похожие выводы можно обнаружить в работах, опубликованных в авторитетных научных журналах. Так, еще в августе прошлого года сотрудники медицинской школы Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) обнаружили связь между повышенным риском инфицирования коронавирусом и вейпингом. По их оценкам, вероятность заболеть ковидом у любителей электронных сигарет в пять-семь раз выше, чем у некурящих. При этом, как правило, болеют они дольше и тяжелее.

Кроме того, есть данные, что курение значительно снижает эффективность противокоронавирусных РНК-вакцин. По крайней мере, после двух доз препарата в крови любителей сигарет концентрация защитных антител IgG была значительно ниже нормы. Показатель не зависел от пола испытуемых.

Исследователи предполагают: если перед вакцинацией и после нее отказаться от курения, то ее эффективность будет выше.

Питаться по-западному

По мнению сотрудников Национальных институтов здоровья (США), люди, потребляющие продукты с высоким содержанием жиров и сахара, дольше и тяжелее болеют ковидом.

Несколько недель исследователи давали золотистым хомячкам корм, по составу напоминающий так называемую "западную диету" — с большим количеством жареной, жирной и соленой пищи, а также разнообразных сладостей. Животных из контрольной группы кормили привычной для них едой. Затем всех грызунов попытались заразить SARS-CoV-2.

В результате сразу несколько особей, питавшихся не сбалансированно, заболели COVID-19 в очень тяжелой форме. Они потеряли почти 20 процентов веса и дольше сородичей восстанавливались после выздоровления — в среднем три недели против двух. Кроме того, у них сильнее пострадали легкие, происходило больше внутренних кровотечений и образовывалось много микротромбов.

Никаких существенных различий в работе врожденного иммунитета у животных, питавшихся "по-западному", и у их сородичей из контрольной группы ученые не обнаружили. Кроме того, перед заражением у тяжело болевших не диагностировали ни ожирения, ни диабета второго типа, которые обычно усугубляют течение коронавирусной инфекции.

А значит, предполагают авторы работы, западная диета может быть связана с процессом размножения патогена в организме. Как именно — предстоит выяснить в ближайшее время.