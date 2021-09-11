Двадцать лет борьбы и хаоса: к чему привела война США с терроризмом

Одиннадцатое сентября разделило жизнь на до и после не только для простых американцев — весь мир изменился.

Джордж Буш-младший объявил глобальную войну с терроризмом. Но события развивались совсем не так, как планировали в Вашингтоне. Страны, куда вторглись США, погрузились в хаос и превратились в рассадник исламистов, пишет Ксения Мельникова для РИА Новости.

Тотальная война

"Сегодня наши соотечественники, наш образ жизни и сама наша свобода подверглись нападению. Погибли тысячи. Они хотели напугать нас. Но этого не произошло, потому что мы сильны. Великий народ встал на защиту великой страны" — эта речь президента Джорджа Буша — младшего означала, что наступила новая эпоха.

Одиннадцатого сентября 2001 года девятнадцать боевиков "Аль-Каиды"* угнали четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один разбился в Пенсильвании, еще один террористы направили на Пентагон. Почти три тысячи жертв, более шести тысяч раненых.

Американцы требовали покарать виновных, и власти были полны решимости отомстить.

Операция в Афганистане

В первом же выступлении после терактов Буш пообещал — "вместе с союзниками и всеми, кто хочет мира и безопасности на земле" — выиграть войну против терроризма. Его рейтинг взлетел на рекордные 35 пунктов и достиг 88 процентов.

Вначале врагов искали внутри страны. Приняли "Патриотический акт" — пакет законов, предоставлявший спецслужбам широкие полномочия. Телефонные разговоры американцев прослушивали и записывали. Впоследствии Эдвард Сноуден опубликовал документы, и стало ясно: около 90 процентов попавших под наблюдение ничем не угрожали национальной безопасности.

За пределами США врагом номер один объявили "Аль-Каиду"*. Джордж Буш потребовал от "Талибана"* немедленно выдать скрывавшихся в Афганистане лидеров организации, прежде всего Усаму бен Ладена, а также всех причастных к терактам 11 сентября. Талибы отказались, заявив, что США не предоставили доказательств вины боевиков.

Американцы создали международную коалицию и уже 7 октября 2001-го нанесли первые авиаудары по "Талибану"*. Мировое сообщество вторжение поддержало. Началась самая продолжительная военная кампания в истории США. К концу года режим талибов свергли практически во всей стране. Оттесненные в горы боевики перегруппировались и совершали партизанские вылазки. Нередко нападали на западных союзников и афганские солдаты.

Спустя почти десять лет, в мае 2011-го, американский спецназ уничтожил в Пакистане Усаму бен Ладена. Однако, несмотря на все усилия США и их союзников, глобальный терроризм победить не удалось. Афганское общество никак не демократизировалось. ООН и международные НКО старались изо всех сил, но мешали слабое понимание местной культуры, запутанная бюрократия и отсутствие единого центра координации и планирования.

Позабыв о принципе не вести переговоров с террористами, американцы в феврале 2020-го встретились с талибами в Катаре. И пообещали вывести войска. Через полтора года, как только военные базы США опустели, талибы вернули себе власть.

На боевые действия в Афганистане Вашингтон потратил 837 миллиардов долларов, еще 145 миллиардов ушло на восстановление инфраструктуры, 83 — на обучение силовиков, военных и полиции, в девять миллиардов обошлась борьба с наркоторговлей. Каждый день кампании стоил 150-300 миллионов долларов. За двадцать лет войны погибли 2400 американцев, более 20 тысяч были ранены. Жертв среди афганского мирного населения — десятки тысяч, и это только по официальным данным.

"Если считать, что они шли устанавливать демократию, тогда это провал. Но у американцев были другие задачи, — отметил в беседе с РИА Новости востоковед и публицист Андрей Онтиков. — Они оставили после себя страшнейший хаос, который способен навредить и России, и Китаю. Через границу хлынули беженцы, могут затесаться боевики. Не стоит забывать и о серьезной проблеме наркотрафика. Афганистан становится источником головной боли для Москвы".

Иракская кампания

Сразу после терактов 11 сентября СМИ сообщили о возможной военной операции против Ирака. Но администрация Буша сосредоточилась на афганской кампании. Внимание переключили через пару лет. Американцы настаивали: власть Саддама Хусейна опасна для международного сообщества, в стране разрабатывают оружие массового поражения, Багдад сотрудничает с международными террористическими организациями, в том числе "Аль-Каидой"*.

Спецслужбы уверяли: Хусейн непричастен к атакам на Америку. Эксперты твердили, что режим Саддама не связан с группировкой бен Ладена, более того, Ирак — "естественный враг" исламистов. Но в Белом доме не слушали.

От военного вмешательства Буша отговаривали даже союзники по НАТО. Против был и Совбез ООН. Тем не менее США в 2003-м вторглись в Ирак и быстро свергли Хусейна. Казалось, цель достигнута. Не тут-то было — американцы завязли надолго. Лишь в 2011-м президент Барак Обама вывел войска.

Диктатуру сменила война "всех со всеми". Государство, практически лишившееся инфраструктуры, воды, света и еды, служило хорошим плацдармом исламистам. Половину страны захватили боевики группировки "Исламское государство"*. Костяк их армии составляли бывшие иракские военные, оставшиеся не у дел после падения Саддама. Для борьбы с ИГ* американцы вернулись в 2014-м. Началась вторая часть военной операции.

Бывший госсекретарь Колин Пауэлл потом признал, что данные, которые ему предоставило ЦРУ, оказались "неточными и неверными, а порой преднамеренно вводили в заблуждение": оружия массового поражения в Ираке так и не нашли. Отношение к США на Ближнем Востоке за эти годы катастрофически ухудшилось. В СМИ постоянно просачивались кадры издевательств над пленными в тюрьмах Абу-Грейб и Баграм.

В Ираке погибли десятки тысяч мирных жителей, включая женщин и детей. Миллионы иракцев покинули свои дома. Вашингтону операция стоила сотен миллиардов долларов и 4400 убитых солдат. Раненых — 32 тысячи. Это не считая психологических травм и волны самоубийств среди тех, кто прошел войну.

Единственные, кого с натяжкой можно назвать победителями, — местные курды. Они фактически создали независимое государство на севере Ирака.

"Перманентный хаос. После американского вторжения Ближний Восток в этом состоянии постоянно, — подчеркивает Онтиков. — В Ираке раз за разом сталкиваются интересы региональных держав. В первую очередь Ирана и Саудовской Аравии — шииты против суннитов, есть еще и курдский фактор. Хаос с огромным числом противоборствующих сторон — реализация политики "разделяй и властвуй". Американцы готовятся уйти из Ирака, но их базы в регионе останутся".

Научный сотрудник Центра востоковедческих исследований Данила Крылов придерживается схожего мнения: "Американские кампании в Ираке и Афганистане закончились примерно одинаково. Терроризм не победили. Военное присутствие США и их финансирование не помогают развивать промышленность и экономику государств. Для Вашингтона это просто закрепление своего присутствия в регионе".

Осиные гнезда террористов

И хотя терактов, сравнимых с атаками 11 сентября, в стране больше не было, на внешнеполитической арене итоги сомнительны. Методы американцев и их союзников не выдерживают критики.

За минувшие два десятилетия боевиков "Аль-Каиды"* атаковали в Сомали, Йемене, Кении, Судане. Уничтожили многих лидеров террористических группировок. Даже Усаму бен Ладена убили, но ведь дело его живет.

Настрой на джихад по-прежнему серьезен. "Война с США продолжится на всех фронтах до тех пор, пока Америка не будет изгнана из всего исламского мира", — угрожают экстремисты.

Сложно сказать, сохранилось ли у "Аль-Каиды"* ядро. От нее отпочковались многие организации, совершающие теракты по всему миру. Это и "Аль-Каида в странах исламского Магриба"*, и "Группа поддержки ислама и мусульман", и "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, и многие другие. Оттуда же родом и самая мощная в военном и экономическом отношении группировка "Исламское государство"*.

"Халифат" как квазигосударство перестал существовать, однако его боевики никуда не делись. А термин "хаос" еще долго будет определять происходящее на Ближнем Востоке.

*Запрещенные в России террористические организации.