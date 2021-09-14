Ураганный спрос: США закупают российскую нефть

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. В Минэнерго США распечатали резервы, чтобы поддержать производителей, однако запасы не безграничны. Предприятия на Мексиканском побережье ориентированы на нефть тяжелых сортов, а кроме России, такую взять практически негде. США уже рекордно нарастили импорт и намерены купить еще больше.

Выросли аппетиты

Американские нефтепереработчики "рыщут по миру" в поисках подходящего сырья, чтобы удовлетворить спрос на моторное топливо, пишет Bloomberg.

По данным Управления энергетической информации Минэнерго (EIA), импорт сырой нефти и нефтепродуктов из России в мае (последние данные) подскочил сразу на 23 процента, до 844 тысяч баррелей в день. Можно сравнить, например, с поставками из Мексики: там прибавка всего на три пункта.

Еще в прошлом году российский импорт достиг девятилетнего максимума. Потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке, Россия вышла на второе место среди поставщиков США.

Дело в том, что американские НПЗ лишились сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A.

В наиболее сложном положении — заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron, рассчитанные на переработку тяжелых сортов нефти. Эти предприятия покупают в России главным образом мазут, необходимый для производства бензина.

"Потеряв венесуэльское сырье и столкнувшись с удорожанием у традиционных поставщиков ОПЕК, США стали основным потребителем российского мазута", — указывал Ади Имсирович, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

"Россия — приоритетный партнер, поскольку изготавливает много полурафинированных масел, таких как Mazut 100. Это идеально для американских НПЗ, привыкших к густой, "грязной" нефти из Венесуэлы и с Ближнего Востока. Первой они лишились из-за санкций, закупки второй ограничили договоренности ОПЕК", — констатирует Bloomberg.

Ураган "Ида", в конце августа обрушившийся на побережье Мексиканского залива, резко осложнил ситуацию. И хотя в EIA ждут восстановления добычи уже в сентябре — до 1,2 миллиона баррелей в сутки, инфраструктура сильно повреждена. С американского рынка исчезли в совокупности 20,6 миллиона баррелей.

Открыли закрома

После восстановления электроснабжения в Луизиане и перезапуска НПЗ нефти потребуется еще больше.

Об этом уже заявили в Exxon Mobil. Компании пришлось закрыть заводы в Луизиане. Министерство энергетики предоставило нефть из стратегических резервов. За два-три месяца Exxon должна восполнить запасы — залить сырье премиум-класса.

Однако резервы ограничены. А значит, придется снова наращивать импорт. Как отмечают американские издания, если кто и выиграет от последствий урагана "Ида", то это российские экспортеры.

"В сентябре-октябре поставки увеличатся, поскольку добыча на шельфе США в Мексиканском заливе по-прежнему не возобновилась", — указывает Bloomberg. Как утверждает агентство со ссылкой на участников рынка, за несколько дней закупили уже три партии российского сырья.

Спрос разгоняет цены. Восьмого сентября котировки Urals достигли семимесячного максимума и превысили Brent на 1,05 доллара. До того, как США накрыл ураган "Ида", Urals торговалась с дисконтом к Brent в 1,95 доллара.

Перед запуском "Северного потока — 2" напряженность между Вашингтоном и Москвой усиливается. Однако рынок диктует свои правила, и американские производители никак не связаны дипломатическими или геополитическими целями Белого дома.