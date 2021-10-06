Иран и Турция демонстрируют готовность к войне: при чем здесь Азербайджан

Геополитическое соперничество Ирана и Турции дестабилизирует страны Южного Кавказа, втягивает их в военное противостояние вопреки национальным интересам и безопасности. Высока вероятность проекции угроз и конфликтов в богатые углеводородами страны Центральной Азии.

Александр Хроленко, военный обозреватель

На границе с Нахичеванской автономией Азербайджана 1 октября начались масштабные учения Сухопутных войск Ирана "Покорители Хайбара" с привлечением четырех дивизий, бригады ВДВ, бронетанковой техники, артиллерии и ударной авиации, комплексов ПВО средней дальности "Хордад-3" (аналог ЗРК "Бук, в 2019-м уничтожил американский беспилотник RQ-4 Global Hawk). Маневры такого масштаба проходят в Иране впервые за 30 лет, и адресованы Баку.

Азербайджан сильно уступает Ирану в военной мощи, но здесь включается турецкая стратегия "два государства – одна нация". Баку и Анкара с 5 октября проводят на азербайджанской территории у иранских границ "ответные" совместные военные маневры. Турция усилила приграничную группировку войск на своей территории, неподалеку от зоны учений постоянно «висят» в воздухе тяжелые разведывательные беспилотники, способные заглянуть на 20 км в глубь территории сопредельного государства.

На первый взгляд, причиной обострения отношений Баку и Тегерана стало ограничение проезда иранских грузовиков с нефтепродуктами по территории Карабаха – в Степанакерт/Ханкенди и Армению. На приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан 9 сентября появился азербайджанский полицейский пост, где требуют дорожный налог – от 100 до 260 долларов с каждого иранского водителя. В Баку считают незаконной сложившуюся ранее систему поставок (транзита) иранского топлива в Нагорный Карабах. Однако проблема глубже.

Иран с большой тревогой относится к росту военно-политической активности (влияния) Турции и Израиля на Южном Кавказе, к "братанию" Баку с Анкарой. Кроме непрерывной серии омрачающих добрососедство совместных маневров азербайджанских и турецких войск в Каспийском регионе, Иран считает угрожающим своей национальной безопасности и недопустимым военное сотрудничество Азербайджана с Израилем. Грузовики и бензовозы стали «последней каплей» для беспрецедентного обострения обстановки на азербайджанско-иранской границе. В зоне турбулентности находятся также Армения и Грузия.

Если завтра – в поход

Вероятность ирано-турецкой войны существует. В масштабных маневрах Ирана у границы с Нахичеванской автономией участвуют десятки тысяч военнослужащих: элитная дивизия КСИР, бронетанковая дивизия, две пехотные дивизии, воздушно-десантная бригада специального назначения.

Сухопутные войска отрабатывают наступательную операцию. Задействованы танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, ударная авиация, а также ракетные комплексы "Фатах-313" и "Зульфикар" с радиусом поражения 700 км. Гипотетически Иран может запустить до 1000 баллистических и крылатых ракет в одном залпе.

Ответом Баку и Анкары стали совместные азербайджанско-турецкие маневры "Нерушимое братство-2021" в Нахичеванской автономии 5 – 8 октября (зона учений граничит с Турцией, Арменией и Ираном). Участвуют войска специального назначения, мотострелковые и другие части. При поддержке ударных самолетов и вертолетов, штурмовые подразделения отрабатывают действия по предназначению.

Разумеется, такой "диалог" беспокоит многие страны мира, и вредит российскому проекту мирной разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

На фоне синхронизации учений "Покорители Хайбара" и "Нерушимое братство" любая провокация на границе может трансформироваться в серьезный военный конфликт. На стороне Азербайджана выступит "братская" Турция (возможно, Израиль и Пакистан), однако в подобных играх Баку рискует больше всех, поскольку Тегеран тысячами своих ракет и дронов-камикадзе может одним ударом уничтожить всю нефтяную и газовую инфраструктуру Азербайджана на Каспии, и "закрыть" азербайджанские аэропорты. Такая война закончится за один день.

Азербайджан демонстрирует высокий боевой дух, и планирует приобрести израильскую систему ПРО большой дальности "Хец-3", которая стабильности в регионе все же не прибавит.

Неизбежная зависимость

Министр обороны Турции Хулуси Акар 5 октября в Телави провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Грузии – Закиром Гасановым и Джуаншер Бурчуладзе.

В ходе обмена мнениями Хулуси Акар подчеркнул, что Турция и дальше будет стоять на стороне своих азербайджанских братьев, придерживаясь принципа "два государства – одна нация". А проект "Братская бригада" запущен для обеспечения оперативной совместимости войск Турции и Азербайджана, для совершенствования планирования обучения, управления.

Далее Хулуси Акар и Джуаншер Бурчуладзе констатировали, что Турция и Грузия являются стратегическими партнерами с крепнущим сотрудничеством в области военной подготовки и оборонной промышленности.

Кроме того, Акар обратил внимание на важность географического расположения трех стран, которая "имеет жизненно важное значение с точки зрения эксплуатации и транспортировки энергетических ресурсов, таких как нефть и природный газ, в другие страны, другие части мира".

Таким образом, "боевое братство" на Южном Кавказе имеет серьезную экономическую основу, но мощный (стратегический) поток углеводородов не отменяет зависимой роли азербайджанской (или грузинской) армии – с перспективой втягивания Баку (или Тбилиси) в военный конфликт Турции с Ираном. Объективные предпосылки для боевых действий созданы.

Прежде всего, Турция – авангард НАТО на Южном Кавказе, и это означает неизбежность милитаризации и дестабилизации. А еще Азербайджан и Турция намерены соединить Нахичевань с основной частью Азербайджана Зангезурским коридором, который обеспечит транзит чего угодно из Турции на Кавказ и в Центральную Азию (через Каспийское море). Проект Великого Турана можно оценивать по-разному, но Тегерану категорически не нравится усиление военно-политических позиций Анкары (США и НАТО) на Южном Кавказе.

Тем более неприемлемо для Ирана растущее влияние в регионе государства Израиль. По данным SIPRI, около 60% импорта оружия Азербайджаном приходится на Израиль (второй по величине импортер азербайджанской нефти). В Тегеране считают, что Баку слишком активно развивает военное сотрудничество с Иерусалимом. Руководитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Пурэсмаил ранее заявил: "Такое сотрудничество Азербайджана с Израилем не в интересах Баку, и угрожает его существованию". Ни больше, ни меньше. Очевидно, отношения Ирана и Азербайджана испорчены всерьез, взрывоопасная обстановка в регионе сохранится надолго.

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