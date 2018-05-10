Пресс-конференция о театральном представлении по произведению Баграта Шинкуба

11 мая в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем представлении по произведению Баграта Шинкуба "Последний из ушедших".

12 мая в день рождения Народного поэта Абхазии, Народного писателя КБР, прозаика, ученого-лингвиста, общественного и государственного деятеля Баграта Васильевича Шинкуба в Сухуме на площади Абхазского государственного драматического театра имени С. Я. Чанба состоится представление с участием Заслуженного артиста КБР Роберта Саральпа и Шеомира Гучепшоко (художник, "sand art" песочное искусство – ред.) по произведению Баграта Шинкуба "Последний из ушедших".

Совместный проект с Робертом Саральпом, актером театра и кино, Заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, по книге Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" задумывался несколько лет назад. Нужно отметить, что "Последний из ушедших" — любимое произведение артиста, который давно работает в команде Вячеслава Полунина, выступая на разных площадках по всему миру в известном "Снежном шоу".

В пресс-конференции примут участие:

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсалия;

Художник Шеомир Гучепшоко;

Заслуженный артист КБР Роберт Саральп.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.