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Абхазский драмтеатр

Пресс-конференция нового руководства Абхазского драмтеатра

© Sputnik
Анонсы
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2 августа в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция нового руководства Государственного драмтеатра Абхазии.

О причинах смены руководства, планах на будущее, новых проектах расскажут:

  • Генеральный директор Государственного драмтеатра Абхазии Нодар Чанба;
  • Актер, директор студии юмора Роман Сабуа;
  • Актер, преподаватель детской театральной студии Гудиса Тодуа.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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