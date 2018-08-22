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Пресс-конференция о мошенничестве с путевками в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
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23 августа в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о мошенничестве с туристическими путевками в Абхазию.

В пресс-конференции примут участие:

  • Первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия Казбек Кишмахов;
  • Заместитель министра по курортам и туризму Республики Абхазия Астамыр Ахба;
  • Президент Абхазского Союза Туризма Анна Калягина;
  • Представитель Гильдии Отельеров Абхазии Анна Малкина.

Неизвестные создали фальшивые сайты по продажам путевок и мест в гостиницах Абхазии. При 100-процентной предоплате мошенники давали скидку в 30%. Для своих операций мошенники выбрали известные отели Абхазии, при этом плохо представленные в интернете. Обман, как правило, вскрывался, когда жертвы мошенников уже приезжали в Абхазию или звонили в отель уточнить какие-то детали.

Абхазский Союз Туризма совместно с Гильдией Отельеров Абхазии создали инициативную группу, которой удалось безвозмездно разместить более 200 семей в гостиницах Абхазии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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