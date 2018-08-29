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Пресс-конференция о запуске проекта SputnikPro

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Темы:
SputnikPro в Абхазии (3)
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30 августа в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о запуске образовательного проекта SputnikPro* в Абхазии.

В пресс-конференции примут участие:

  • Руководитель Sputnik Абхазия Руслан Бганба;
  • Руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" и один из ведущих тренеров в области практической журналистики Олег Щедров;
  • Советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева;
  • Руководитель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

*SputnikPro – это серия уникальных мастер-классов от лучших российских медиаменеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.

Программа SputnikPro:

30.08.2018

10.30–11.00 – Встреча участников, прессы и регистрация;

11.00–11.30 – Пресс-конференция о запуске SputnikPro в Абхазии;

11.30–13.30 – Сессия для пресс-секретарей, руководителей пресс-служб.

Модератор Олег Щедров.

Тема: "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа/Как сделать ваши новости популярными";

14.00 – 15.30 сессия для медиа-менеджеров Абхазии в формате круглого стола.

Модераторы:

Светлана Бабаева, советник МИА "Россия сегодня

Олег Щедров, руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня".

Тема:"Журналисты и мир. От бумаги — к интернету, от компьютера — к гаджетам"

31.08.2018

16:00-18:00 – встреча Олега Щедрова с абхазскими журналистами, освещавшими Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 годов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5ый этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook, или направив их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.

Темы:
SputnikPro в Абхазии (3)


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