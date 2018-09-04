Пресс-конференция, анонсирующая выставку по градостроительству

5 сентября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая выставку "Документы по истории туризма и градостроительства Абхазии в федеральных архивах России (XX в)".

Выставка, посвященная истории развития туризма и градостроительства Абхазии, откроется 5 сентября в 13:00 в выставочном зале "Айнар" по улице Пушкина, 24.

Основу экспозиции составят сканированные образы туристических маршрутов, фотографий, чертежей, планов и карт XX века, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве кинофотодокументов, Российском государственном архиве литературы и искусства, Архиве Российской Академии наук.

На выставке будет представлено 14 стендов, посвященных крупным городам Абхазии и объектам природного и культурного наследия. Архивные документы покажут нам Советскую Абхазию – туристический центр Советского Союза.

Участники:

Автор проекта Милана Бжания;

Автор проекта Анастасия Князева;

Начальник архивного управления Республики Абхазия Роман Гвинджия;

Почетный архивист Российской Федерации Филипп Тараторкин.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.