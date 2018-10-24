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"Будьте здоровы": врачи о сезонных заболеваниях и вакцинации

© Фото: rawpixel
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25 октября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция врачей Министерства Здравоохранения Абхазии о сезонных заболеваниях и вакцинации против гриппа.

О том, какие вирусные заболевания распространены в Абхазии в осенний период, почему важно вакцинироваться, о возможных последствиях отказа от вакцинации, о плане вакцинации Республики, о показаниях к вакцинации и о многом другом в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

  • Заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия;
  • Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. 

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.

Теги:
пресс-конференции, Министерство здравоохранения Абхазии, Абхазия


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