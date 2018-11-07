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Футбольный мяч

Только шесть: почему в чемпионате Абхазии по футболу так мало команд

© Фото: Peter Glaser
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8 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция президента Федерации футбола Абхазии Джумы Кварацхелия о предстоящем 26-ом Чемпионате Абхазии по футболу.

О схеме чемпионата, о рекордно низком количестве участников и о переходе на систему "осень-весна" в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажет:

  • Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.

Теги:
Чемпионат Абхазии по футболу, Федерация футбола Абхазии, Абхазия


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