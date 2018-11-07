Только шесть: почему в чемпионате Абхазии по футболу так мало команд

О схеме чемпионата, о рекордно низком количестве участников и о переходе на систему "осень-весна" в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажет:
- Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.