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Акция Благотворительный фреш в поддержку подопечных Ашана в Сухуме

От "Спасем жизнь вместе" до "От сердца к сердцу": 7 лет КБФ "Ашана"

© Sputnik / Илона Хварцкия
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СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. 15 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги 7 лет работы Культурно-благотворительного фонда "Ашана" и презентующая новый международный благотворительный проект "От сердца к сердцу".

В пресс-конференции примут участие:

  • Директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия;
  • Исполнительный директор по внешним связям КБФ "Ашана" Эсма Хагба;
  • Художественный руководитель детского хореографического ансамбля "Гагрипш" Тенгиз Какубава.

Sputnik Абхазия является информационным партнером Культурно-благотворительного фонда "Ашана".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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