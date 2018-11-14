От "Спасем жизнь вместе" до "От сердца к сердцу": 7 лет КБФ "Ашана"

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. 15 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги 7 лет работы Культурно-благотворительного фонда "Ашана" и презентующая новый международный благотворительный проект "От сердца к сердцу".

В пресс-конференции примут участие:

Директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия;

Исполнительный директор по внешним связям КБФ "Ашана" Эсма Хагба;

Художественный руководитель детского хореографического ансамбля "Гагрипш" Тенгиз Какубава.

Sputnik Абхазия является информационным партнером Культурно-благотворительного фонда "Ашана".

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.