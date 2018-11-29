О результатах кампании "Итабуп Аиааиразы" расскажут в пресс-центре Sputnik

30 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о результатах общественной кампании "Итабуп Аиааиразы" благотворительной организации "Киараз".

О целях и задачах шестимесячной кампании, о ее результатах, о мероприятиях, проведенных в рамках кампании, о том, куда были направлены собранные средства в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Директор благотворительного фонда "Киараз" Камма Гопия;

Руководитель общественной кампании "Итабуп Аиааиразы" Тамила Соломко.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.