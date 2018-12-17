В Sputnik расскажут о предстоящем вокальном проекте "Новые голоса"

18 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем вокальном проекте Абхазской государственной Филармонии "Новые голоса".
В пресс-конференции примут участие:
- Художественный руководитель Абхазской государственной Филармонии Эсма Джениа;
- Солист Московского театра оперетты, финалист телепроекта "Голос" Павел Иванов;
- Заслуженный артист Приднестровско-Молдавской республики Игорь Милюков.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.