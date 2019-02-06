Видеомост Москва – Сухум "Апсуара в XXI веке" пройдет в Sputnik

В рамках мероприятия, организованного благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии", речь пойдет о создании цифрового пособия по Апсуара (кодексу поведения абхазов), а также состоится презентация клипа на песню "То, что в моем сердце" победительницы конкурса "Ты супер!" на НТВ Валерии Адлейба.
Участники в Москве:
- Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба;
- почетный президент Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарас Шамба;
- председатель Совета старейшин Московской адыгской диаспоры Юрий Агирбов;
- ведущий сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Юрий Анчабадзе;
- абхазский общественный деятель Беслан Кобахия;
- певица Валерия Адлейба.
Участники в Сухуме:
- посол доброй воли Абхазии, член Европейского общества кардиологов Илона Ардзинба;
- директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба;
- писатель, заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чаниа;
- Народная артистка Республики Абхазия Виолетта Маан;
- Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409992191.
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