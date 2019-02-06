Видеомост Москва – Сухум "Апсуара в XXI веке" пройдет в Sputnik

8 февраля в 12:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видеомост Москва – Сухум на тему: "Апсуара в XXI веке: новые вызовы и возможности".

В рамках мероприятия, организованного благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии", речь пойдет о создании цифрового пособия по Апсуара (кодексу поведения абхазов), а также состоится презентация клипа на песню "То, что в моем сердце" победительницы конкурса "Ты супер!" на НТВ Валерии Адлейба.

Участники в Москве:

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба;

почетный президент Всемирного абхазо-абазинского конгресса Тарас Шамба;

председатель Совета старейшин Московской адыгской диаспоры Юрий Агирбов;

ведущий сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Юрий Анчабадзе;

абхазский общественный деятель Беслан Кобахия;

певица Валерия Адлейба.

Участники в Сухуме:

посол доброй воли Абхазии, член Европейского общества кардиологов Илона Ардзинба;

директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба;

писатель, заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чаниа;

Народная артистка Республики Абхазия Виолетта Маан;

Народный поэт Абхазии Мушни Ласурия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com