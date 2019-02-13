Герои Абхазии расскажут об афганской войне в пресс-центре Sputnik

В ходе встречи будет презентован проект информационного агентства Sputnik "Афганистан: 30 лет в ожидании мира".
В пресс-конференции примут участие ветераны войны в Афганистане и Отечественной войны народа Абхазии:
- Председатель Абхазского Союза ветеранов Афганистана, Герой Абхазии Даур Цулукия.
- Глава администрации Гудаутского района Республики Абхазия, Герой Абхазии Руслан Ладария.
- Член Общественной палаты, общественный деятель, Герой Абхазии Геннадий Маргания.
- Герой Абхазии Адик Цушба.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409992191.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.