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Герои Абхазии расскажут об афганской войне в пресс-центре Sputnik

© Sputnik / Александр Гращенков
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14 февраля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В ходе встречи будет презентован проект информационного агентства Sputnik "Афганистан: 30 лет в ожидании мира".

В пресс-конференции примут участие ветераны войны в Афганистане и Отечественной войны народа Абхазии:

  • Председатель Абхазского Союза ветеранов Афганистана, Герой Абхазии Даур Цулукия.
  • Глава администрации Гудаутского района Республики Абхазия, Герой Абхазии Руслан Ладария.
  • Член Общественной палаты, общественный деятель, Герой Абхазии Геннадий Маргания.
  • Герой Абхазии Адик Цушба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.



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