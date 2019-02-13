Герои Абхазии расскажут об афганской войне в пресс-центре Sputnik

14 февраля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

В ходе встречи будет презентован проект информационного агентства Sputnik "Афганистан: 30 лет в ожидании мира".

В пресс-конференции примут участие ветераны войны в Афганистане и Отечественной войны народа Абхазии:

Председатель Абхазского Союза ветеранов Афганистана, Герой Абхазии Даур Цулукия.

Глава администрации Гудаутского района Республики Абхазия, Герой Абхазии Руслан Ладария.

Член Общественной палаты, общественный деятель, Герой Абхазии Геннадий Маргания.

Герой Абхазии Адик Цушба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.