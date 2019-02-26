15:30 26 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.62
  • EUR74.49
Поиск
Спортивная рыбалка в селе Адзюбжа

В Sputnik расскажут о старте Международного кубка по ловле рыбы спиннингом

© Sputnik / Томас Тхайцук
Анонсы
Получить короткую ссылку
1810

27 февраля, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная второму Международному открытому кубку Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега.

В пресс-конференции примут участие:

  • Президент федерации рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия Альберт Бондаренко;
  • Первый заместитель президента Станислав Бацаев;
  • Заместитель по связям с общественностью Онери Сангулия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com. 

По теме

Бондаренко о спортивной рыбалке в Абхазии: помогаем природе
Рыбный день: в Осетии прошел международный чемпионат по рыбной ловле
Бондаренко об участии в рыболовном чемпионате: для победы не хватило двух рыбок


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Другой мир: объявлены победители конкурса подводной фотографии
Приволжским лесам вернут северных оленей
Забота о природе: в приволжские леса вернут северных оленей
Вся правда о влиянии вина на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia