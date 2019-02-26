В Sputnik расскажут о старте Международного кубка по ловле рыбы спиннингом

27 февраля, в 12:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная второму Международному открытому кубку Федераций Абхазии и России по ловле рыбы спиннингом с берега.

В пресс-конференции примут участие:

Президент федерации рыболовного и охотничьего спорта Республики Абхазия Альберт Бондаренко;

Первый заместитель президента Станислав Бацаев;

Заместитель по связям с общественностью Онери Сангулия.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.