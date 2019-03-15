В Sputnik подведут итоги участия абхазской делегации в MITT-2019

18 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам участия абхазской делегации в международной туристической выставке MITT в Москве.

В пресс-конференции примут участие:

Министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина

Заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.