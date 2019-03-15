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Сотрудницы у стенда Абхазия на Международной туристической выставке Путешествие и туризм в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве.

В Sputnik подведут итоги участия абхазской делегации в MITT-2019

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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18 марта в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция по итогам участия абхазской делегации в международной туристической выставке MITT в Москве.

В пресс-конференции примут участие:

  • Министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия
  • Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава
  • Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина
  • Заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409992191.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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