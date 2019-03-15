В Sputnik подведут итоги участия абхазской делегации в MITT-2019

В пресс-конференции примут участие:
- Министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкия
- Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава
- Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина
- Заместитель руководителя Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409992191.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.