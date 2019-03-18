В Sputnik раскажут о гастролях Ткурачалского театра

В пресс-конференции примут участие:
- Главный режиссёр театра Сангулия Сырбей Григорьевич
- Главный Администратор театра Гегия Милана Геннадиевна
- Актер театра Джинджолия Нури Владимирович
В рамках пресс-конференции спикеры расскажут о намеченных гастролях театра со спектаклем по пьесе Пачалия Ш.А.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409992191.
Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.