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Итоги вступительных экзаменов в российские вузы подведут в пресс-центре Sputnik

© Sputnik / Илья Питалев
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3 апреля в 14:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция российско-абхазской рабочей группы об итогах отбора кандидатов на обучение в России в 2019/2020 учебном году.

О том, как проходили отборочные испытания в пресс-центре Sputnik расскажут:

  • Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха
  • Консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.

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Теги:
Вступительные экзамены, вузы, Россия, Россотрудничество


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