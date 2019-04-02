Итоги вступительных экзаменов в российские вузы подведут в пресс-центре Sputnik

3 апреля в 14:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция российско-абхазской рабочей группы об итогах отбора кандидатов на обучение в России в 2019/2020 учебном году.

О том, как проходили отборочные испытания в пресс-центре Sputnik расскажут:

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха

Консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +7(940) 999-21-91 Илона Авилова.

Отправьте заявку на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес i.avilova@sputniknews.com.